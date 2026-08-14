Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Бонусы
Прогнозы
Букмекеры
Аналитика
База знаний
ЧМ-2026



ГлавнаяБонусыФрибеты от БК Лига Ставок до 200 000 рублей действующим игрокам за выполнение заданий
БК Лига СтавокПромокодыПромокод Лига Ставок
logo

Фрибеты от БК Лига Ставок до 200 000 рублей действующим игрокам за выполнение заданий

Обновлено:
до 200 000 ₽
Бонус
15 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Поучаствуйте в розыгрыше призового фонда на 20 000 000 рублей!

«Лига Ставок» разыграет призовой фонд на 20 000 000 рублей фрибетами. Для участия в акции беттору нужно активировать промокод FREEBETSPRINT1108 и выполнять задания букмекера. Один пользователь может забрать не более 200 000 рублей. Акция проводится до 31 августа 2026 года.

Как получить фрибеты от БК Лига Ставок до 200 000 рублей за выполнение заданий

Оператор предложил стандартный порядок участия в промоакции. Игроку следует:

1. Зарегистрироваться или авторизоваться в БК.

2. Активировать в личном кабинете промокод FREEBETSPRINT1108.

3. Выполнять задания букмекера.

Посмотреть текущие задания можно в личном кабинете БК. Они будут обновляться ежедневно в 12:00 МСК. 

Контора распределит игроков по группам в зависимости от количества выполненных заданий. Среди участников каждой категории разделят индивидуальный призовой фонд.

Количество выполненных заданий

Призовой фонд акции

4-7

2 000 000 ₽

8-11

3 000 000 ₽

12-15

4 000 000 ₽

16-19

5 000 000 ₽

20

6 000 000 ₽

Один участник может получить не более 200 000 рублей. Подведение итогов состоится в последний день акции.

Как отыграть фрибет за выполнение заданий в Лиге Ставок до 200 000 рублей

Бонус начисляется фрибетом, который действует в течение 7 дней. Его нужно проставить одиночной ставкой с коэффициентом до 5.00. Фрибет неделимый и размещается посредством одного пари. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 200 000 рублей от Лиги Ставок

Все ключевые моменты представленного бонуса собраны в таблице ниже.

Максимальный размер бонуса

200 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01 

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

31.08.2026 (12:00 МСК)

Букмекерская контора начислит фрибеты не позднее 31 августа 23:59 МСК.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Для получения бонуса достаточно выполнить 4 задания➖ Задания неизвестны до подтверждения участия
➕ С ростом количества выполненных заданий увеличивается шанс на максимальный приз 

Заключение

Представленная акция обладает максимально справедливой механикой, ведь здесь все зависит от активности пользователя. Если действовать энергично и быстро выполнить все задания букмекерской конторы, можно получить внушительное вознаграждение. Единственным недостатком можно считать ограничения по максимальному призу.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer138 дней 9 часов
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer319 дней 9 часов
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer138 дней 9 часов
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer472 дней 9 часов
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer138 дней 9 часов
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё