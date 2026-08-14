Фрибеты от БК Лига Ставок до 200 000 рублей действующим игрокам за выполнение заданий

Оператор предложил стандартный порядок участия в промоакции. Игроку следует:

1. Зарегистрироваться или авторизоваться в БК.

2. Активировать в личном кабинете промокод FREEBETSPRINT1108.

3. Выполнять задания букмекера.

Посмотреть текущие задания можно в личном кабинете БК. Они будут обновляться ежедневно в 12:00 МСК.

Контора распределит игроков по группам в зависимости от количества выполненных заданий. Среди участников каждой категории разделят индивидуальный призовой фонд.

Количество выполненных заданий Призовой фонд акции 4-7 2 000 000 ₽ 8-11 3 000 000 ₽ 12-15 4 000 000 ₽ 16-19 5 000 000 ₽ 20 6 000 000 ₽

Один участник может получить не более 200 000 рублей. Подведение итогов состоится в последний день акции.