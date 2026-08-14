Фрибеты от БК Лига Ставок до 200 000 рублей действующим игрокам за выполнение заданий
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«Лига Ставок» разыграет призовой фонд на 20 000 000 рублей фрибетами. Для участия в акции беттору нужно активировать промокод FREEBETSPRINT1108 и выполнять задания букмекера. Один пользователь может забрать не более 200 000 рублей. Акция проводится до 31 августа 2026 года.
Как получить фрибеты от БК Лига Ставок до 200 000 рублей за выполнение заданий
Оператор предложил стандартный порядок участия в промоакции. Игроку следует:
1. Зарегистрироваться или авторизоваться в БК.
2. Активировать в личном кабинете промокод FREEBETSPRINT1108.
3. Выполнять задания букмекера.
Посмотреть текущие задания можно в личном кабинете БК. Они будут обновляться ежедневно в 12:00 МСК.
Контора распределит игроков по группам в зависимости от количества выполненных заданий. Среди участников каждой категории разделят индивидуальный призовой фонд.
Количество выполненных заданий
Призовой фонд акции
4-7
2 000 000 ₽
8-11
3 000 000 ₽
12-15
4 000 000 ₽
16-19
5 000 000 ₽
20
6 000 000 ₽
Один участник может получить не более 200 000 рублей. Подведение итогов состоится в последний день акции.
Как отыграть фрибет за выполнение заданий в Лиге Ставок до 200 000 рублей
Бонус начисляется фрибетом, который действует в течение 7 дней. Его нужно проставить одиночной ставкой с коэффициентом до 5.00. Фрибет неделимый и размещается посредством одного пари.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 200 000 рублей от Лиги Ставок
Все ключевые моменты представленного бонуса собраны в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
200 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
31.08.2026 (12:00 МСК)
Букмекерская контора начислит фрибеты не позднее 31 августа 23:59 МСК.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Для получения бонуса достаточно выполнить 4 задания
|➖ Задания неизвестны до подтверждения участия
|➕ С ростом количества выполненных заданий увеличивается шанс на максимальный приз
Заключение
Представленная акция обладает максимально справедливой механикой, ведь здесь все зависит от активности пользователя. Если действовать энергично и быстро выполнить все задания букмекерской конторы, можно получить внушительное вознаграждение. Единственным недостатком можно считать ограничения по максимальному призу.