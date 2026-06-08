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БК Винлайн: фрибеты 5000 рублей за активность на канале WINLINE Deadlock & Marvel Rivals

Обновлено:
5000 ₽
Бонус
5 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Просто будьте вовлеченными!

Полное содержание

  • Как получить фрибет Винлайн до 5000 рублей за победу в конкурсе от WINLINE Deadlock &amp; Marvel Rivals
  • Как отыграть бонус до 5000 рублей за активность в Telegram
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от Winline
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Подписчиков Telegram-канала WINLINE Deadlock & Marvel Rivals ждет новая промоакция с розыгрышем фрибетов на общую сумму 35 000 рублей. Ежедневно среди активных участников выбирается 1 победитель, который получает бонус в размере 5000 рублей. Шансы на успех увеличиваются за счет регулярных лайков и комментариев под публикациями канала.

Как получить фрибет Винлайн до 5000 рублей за победу в конкурсе от WINLINE Deadlock & Marvel Rivals

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Претендовать на ежедневный приз смогут пользователи, выполнившие следующие требования:

1. Создайте профиль в Winline, если ранее не пользовались платформой букмекера.

2. Станьте подписчиком канала WINLINE Deadlock & Marvel Rivals.

3. Не пропускайте новые публикации и оставляйте отклик под каждым постом.

Каждые сутки букмекер вручает 1 участнику бонус в размере 5000 рублей. Обладатель награды выбирается случайным образом. Общий призовой фонд промо составляет 35 000 рублей.

Как отыграть бонус до 5000 рублей за активность в Telegram

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Победители смогут использовать фрибет для различных типов ставок, включая экспрессы и одиночные пари. Срок действия награды достигает 30 дней.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от Winline

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Для удобства участников основные нюансы розыгрыша представлены в компактной таблице.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

14.06.2026 (23:59 МСК)

Итоги подводятся путем рандомного отбора 1 из активных участников.

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Для получения шанса на выигрыш достаточно быть подписчиком канала и проявлять активность под публикациями➖ Общее количество победителей ограничено 7 клиентами
➕ Фрибеты будут вручаться на протяжении 1 недели ежедневно 

Заключение

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Все лайки и комментарии в канале идут в зачет активности. Участие в розыгрыше полностью бесплатное и не требует затрат со стороны пользователя.

Валентин Васильев

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