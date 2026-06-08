БК Винлайн: фрибеты 5000 рублей за активность на канале WINLINE Deadlock & Marvel Rivals

Партнерский проект
Подписчиков Telegram-канала WINLINE Deadlock & Marvel Rivals ждет новая промоакция с розыгрышем фрибетов на общую сумму 35 000 рублей. Ежедневно среди активных участников выбирается 1 победитель, который получает бонус в размере 5000 рублей. Шансы на успех увеличиваются за счет регулярных лайков и комментариев под публикациями канала.
Претендовать на ежедневный приз смогут пользователи, выполнившие следующие требования:
1. Создайте профиль в Winline, если ранее не пользовались платформой букмекера.
2. Станьте подписчиком канала WINLINE Deadlock & Marvel Rivals.
3. Не пропускайте новые публикации и оставляйте отклик под каждым постом.
Каждые сутки букмекер вручает 1 участнику бонус в размере 5000 рублей. Обладатель награды выбирается случайным образом. Общий призовой фонд промо составляет 35 000 рублей.
Победители смогут использовать фрибет для различных типов ставок, включая экспрессы и одиночные пари. Срок действия награды достигает 30 дней.
Для удобства участников основные нюансы розыгрыша представлены в компактной таблице.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
14.06.2026 (23:59 МСК)
Итоги подводятся путем рандомного отбора 1 из активных участников.
Плюсы
Минусы
|➕ Для получения шанса на выигрыш достаточно быть подписчиком канала и проявлять активность под публикациями
|➖ Общее количество победителей ограничено 7 клиентами
|➕ Фрибеты будут вручаться на протяжении 1 недели ежедневно
Все лайки и комментарии в канале идут в зачет активности. Участие в розыгрыше полностью бесплатное и не требует затрат со стороны пользователя.