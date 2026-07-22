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БК PARI: розыгрыш поездок в Шанхай на The International 2026

Обновлено:
поездка в Шанхай на TI26
Бонус
5 д.
До конца акции
-
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Шанс увидеть лучший в мире турнир по Dota 2 с трибун!

Полное содержание

  • Как получить поездку в Шанхай от БК PARI за ставки на спорт
  • Как отыграть поездку на TI26 от PARI&nbsp;
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от PARI
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

БК PARI запустила акцию в честь The International 2026. Букмекер разыгрывает 12 приглашений на культовый киберспортивный турнир среди самых результативных участников рейтинга. Чтобы занять место в топе, нужно делать ставки и набирать баллы. Чем активнее игра, тем выше шанс поехать в Китай.

Как получить поездку в Шанхай от БК PARI за ставки на спорт

Для участия достаточно выполнить несколько шагов:

1. Стать клиентом букмекера.

2. Открыть акционный баннер на сайте или в приложении PARI и запустить участие.

3. Заключать пари от 100 рублей с коэффициентом от 1.30.

4. Копить баллы и следить за своей позицией в турнирной таблице.

5. Занять место в ТОП-12 по итогам акции и получить путевку на турнир.

Баллы начисляются по формуле: коэффициент пари × сумма пари. Для расчета учитывается кэф не выше 5.00. В зачет идут одиночные пари и экспрессы. Всего победителями станут 12 игроков.

Как отыграть поездку на TI26 от PARI 

До 29 июля 2026 года включительно с каждым из 12 победителей свяжется представитель PARI и расскажет все детали поездки. Беттору нужно будет подписать информированное согласие на участие.

Для оформления билетов и бронирования отеля потребуется скан действующего загранпаспорта РФ. Предоставить его и другие запрошенные данные нужно до 30 июля 2026 года включительно.

Сама поездка в Шанхай состоится 21 августа 2026 года и включает авиаперелет до Шанхая и обратно, проживание в 5-звездочном отеле на 3 ночи, трансферы, билет в VIP-ложу турнира и сопровождение представителя PARI на всем протяжении поездки.

Если победитель опоздает с документами, откажется от поездки или столкнется с форс-мажором (болезнь, отмена рейса и так далее), никакой замены призом в виде денег или фрибета не предусмотрено.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от PARI

В таблице систематизированы основные параметры предложения.

Максимальный размер бонуса

Поездка в Шанхай на TI26

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

Срок отыгрыша бонуса

Срок окончания акции

28.07.2026 (23:59 МСК)

Не засчитываются ставки типа система и пари в разделе «Игры 24/7».

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Уникальный подарок — поездка на The International в Шанхае с VIP-местами➖ Всего 12 призовых мест при большом числе участников
➕ Прозрачная формула начисления баллов 

Заключение

Призовой фонд промоакции ограничен всего 12 путевками, а конкуренция среди участников высокая. Зато награда того стоит — поездка на The International в Шанхае с проживанием, трансфером и билетом в VIP-ложу. Обычная серия ставок на спорт превращается в шанс увидеть главное киберспортивное событие года вживую.

Валентин Васильев

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