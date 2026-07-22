БК PARI: розыгрыш поездок в Шанхай на The International 2026

Партнерский проект
БК PARI запустила акцию в честь The International 2026. Букмекер разыгрывает 12 приглашений на культовый киберспортивный турнир среди самых результативных участников рейтинга. Чтобы занять место в топе, нужно делать ставки и набирать баллы. Чем активнее игра, тем выше шанс поехать в Китай.
Для участия достаточно выполнить несколько шагов:
1. Стать клиентом букмекера.
2. Открыть акционный баннер на сайте или в приложении PARI и запустить участие.
3. Заключать пари от 100 рублей с коэффициентом от 1.30.
4. Копить баллы и следить за своей позицией в турнирной таблице.
5. Занять место в ТОП-12 по итогам акции и получить путевку на турнир.
Баллы начисляются по формуле: коэффициент пари × сумма пари. Для расчета учитывается кэф не выше 5.00. В зачет идут одиночные пари и экспрессы. Всего победителями станут 12 игроков.
До 29 июля 2026 года включительно с каждым из 12 победителей свяжется представитель PARI и расскажет все детали поездки. Беттору нужно будет подписать информированное согласие на участие.
Для оформления билетов и бронирования отеля потребуется скан действующего загранпаспорта РФ. Предоставить его и другие запрошенные данные нужно до 30 июля 2026 года включительно.
Сама поездка в Шанхай состоится 21 августа 2026 года и включает авиаперелет до Шанхая и обратно, проживание в 5-звездочном отеле на 3 ночи, трансферы, билет в VIP-ложу турнира и сопровождение представителя PARI на всем протяжении поездки.
Если победитель опоздает с документами, откажется от поездки или столкнется с форс-мажором (болезнь, отмена рейса и так далее), никакой замены призом в виде денег или фрибета не предусмотрено.
В таблице систематизированы основные параметры предложения.
Максимальный размер бонуса
Поездка в Шанхай на TI26
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
28.07.2026 (23:59 МСК)
Не засчитываются ставки типа система и пари в разделе «Игры 24/7».
Плюсы
Минусы
|➕ Уникальный подарок — поездка на The International в Шанхае с VIP-местами
|➖ Всего 12 призовых мест при большом числе участников
|➕ Прозрачная формула начисления баллов
Призовой фонд промоакции ограничен всего 12 путевками, а конкуренция среди участников высокая. Зато награда того стоит — поездка на The International в Шанхае с проживанием, трансфером и билетом в VIP-ложу. Обычная серия ставок на спорт превращается в шанс увидеть главное киберспортивное событие года вживую.