БК PARI: розыгрыш поездок в Шанхай на The International 2026

До 29 июля 2026 года включительно с каждым из 12 победителей свяжется представитель PARI и расскажет все детали поездки. Беттору нужно будет подписать информированное согласие на участие.

Для оформления билетов и бронирования отеля потребуется скан действующего загранпаспорта РФ. Предоставить его и другие запрошенные данные нужно до 30 июля 2026 года включительно.

Сама поездка в Шанхай состоится 21 августа 2026 года и включает авиаперелет до Шанхая и обратно, проживание в 5-звездочном отеле на 3 ночи, трансферы, билет в VIP-ложу турнира и сопровождение представителя PARI на всем протяжении поездки.

Если победитель опоздает с документами, откажется от поездки или столкнется с форс-мажором (болезнь, отмена рейса и так далее), никакой замены призом в виде денег или фрибета не предусмотрено.