БК Winline: фрибеты до 2500 рублей, мерч и арканы за подписку на Telegram-каналы

Букмекер Winline в партнерстве с LevelUp eSports и каналом «заферчик» организует розыгрыш к турниру Esports World Cup 2026 по Dota 2. На кону лимитированные джерси с автографами команд, редкие арканы, полугодовая подписка Dota Plus и фрибеты номиналом до 2500 рублей. Всего разыгрывается 30 призовых мест. Для участия достаточно подписаться на Telegram-каналы и оставить реакцию под постом.