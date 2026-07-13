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БК Winline: фрибеты до 2500 рублей, мерч и арканы за подписку на Telegram-каналы

Обновлено:
до 2500 рублей + мерч и арканы
Бонус
16 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Фанаты Dota 2, приготовьтесь!

Полное содержание

  • Как получить фрибет до 2500 рублей от БК Винлайн за подписку
  • Как отыграть фрибет до 2500 рублей от БК Винлайн за подписку на 3 Telegram-канала
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2500 рублей от БК Винлайн
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекер Winline в партнерстве с LevelUp eSports и каналом «заферчик» организует розыгрыш к турниру Esports World Cup 2026 по Dota 2. На кону лимитированные джерси с автографами команд, редкие арканы, полугодовая подписка Dota Plus и фрибеты номиналом до 2500 рублей. Всего разыгрывается 30 призовых мест. Для участия достаточно подписаться на Telegram-каналы и оставить реакцию под постом.

Как получить фрибет до 2500 рублей от БК Винлайн за подписку

Чтобы попасть в число претендентов на призы, нужно выполнить 4 простых условия:

1. Создать игровой профиль в БК Winline.

2. Подписаться на Telegram-каналы LevelUp eSports, WINLINE Dota 2 и «заферчик».

3. Оставить реакцию под постом с розыгрышем.

4. Нажать «Участвовать».

Никаких ставок, прогнозирования исходов или пополнения счета не требуется. Организатор подготовил 30 призов.

Место

Приз

1-3

Лимитированное джерси EWC 2026 с автографами команды RAMZES

4-9

Редкие арканы

10

Подписка Dota Plus на 6 месяцев

11-15

Фрибет 2500 ₽

16-22

Фрибет 1500 ₽

23-30

Фрибет 1000 ₽

Как отыграть фрибет до 2500 рублей от БК Винлайн за подписку на 3 Telegram-канала

Игрокам, которым достанутся фрибеты, стоит иметь в виду стандартные условия отыгрыша бонусов Winline. Срок действия обычно ограничен 30 днями. Ставить можно как ординарами, так и экспрессами в диапазоне коэффициентов от 1.01 до 10.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2500 рублей от БК Винлайн

Главные требования для участников собраны в одной таблице.

Максимальный размер бонуса

2500 ₽

Минимальный депозит

— 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

30.07.2026 (14:00 МСК)

Рассылка физических призов производится в течение 2 месяцев с даты объявления результатов. Оператор может отказать в выдаче подарка при обнаружении фейковых аккаунтов у игрока.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Среди наград — эксклюзивные лимитированные джерси с автографами, коллекционные арканы и крупные фрибеты➖ Всего 30 победителей
➕ Не нужно вносить депозит или делать ставки 

Заключение

Winline умеет удивлять не только денежными бонусами, но и редкими подарками для фанатов киберспорта. Участие в розыгрыше займет от силы минуту. Подписка, реакция, после чего остается просто дождаться 30 июля.

Валентин Васильев

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