БК Winline: фрибеты до 2500 рублей, мерч и арканы за подписку на Telegram-каналы

Партнерский проект
Букмекер Winline в партнерстве с LevelUp eSports и каналом «заферчик» организует розыгрыш к турниру Esports World Cup 2026 по Dota 2. На кону лимитированные джерси с автографами команд, редкие арканы, полугодовая подписка Dota Plus и фрибеты номиналом до 2500 рублей. Всего разыгрывается 30 призовых мест. Для участия достаточно подписаться на Telegram-каналы и оставить реакцию под постом.
Чтобы попасть в число претендентов на призы, нужно выполнить 4 простых условия:
1. Создать игровой профиль в БК Winline.
2. Подписаться на Telegram-каналы LevelUp eSports, WINLINE Dota 2 и «заферчик».
3. Оставить реакцию под постом с розыгрышем.
4. Нажать «Участвовать».
Никаких ставок, прогнозирования исходов или пополнения счета не требуется. Организатор подготовил 30 призов.
Место
Приз
1-3
Лимитированное джерси EWC 2026 с автографами команды RAMZES
4-9
Редкие арканы
10
Подписка Dota Plus на 6 месяцев
11-15
Фрибет 2500 ₽
16-22
Фрибет 1500 ₽
23-30
Фрибет 1000 ₽
Игрокам, которым достанутся фрибеты, стоит иметь в виду стандартные условия отыгрыша бонусов Winline. Срок действия обычно ограничен 30 днями. Ставить можно как ординарами, так и экспрессами в диапазоне коэффициентов от 1.01 до 10.00.
Главные требования для участников собраны в одной таблице.
Максимальный размер бонуса
2500 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
30.07.2026 (14:00 МСК)
Рассылка физических призов производится в течение 2 месяцев с даты объявления результатов. Оператор может отказать в выдаче подарка при обнаружении фейковых аккаунтов у игрока.
Плюсы
Минусы
|➕ Среди наград — эксклюзивные лимитированные джерси с автографами, коллекционные арканы и крупные фрибеты
|➖ Всего 30 победителей
|➕ Не нужно вносить депозит или делать ставки
Winline умеет удивлять не только денежными бонусами, но и редкими подарками для фанатов киберспорта. Участие в розыгрыше займет от силы минуту. Подписка, реакция, после чего остается просто дождаться 30 июля.