БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за прогноз на игры 1-го тура РПЛ

Механика везде похожая. Отличаются лишь детали под конкретную площадку:

1. Заведите игровой счет в «Балтбет» либо войдите в уже существующий.

2. Оформите подписку на соответствующую страницу букмекера.

3. Выполните действие под постом конкурса (реакция или репост — в зависимости от соцсети).

4. Укажите в комментарии свой вариант прогноза и номер счета в БК.

Что конкретно предсказывать и когда закрывается прием заявок — смотрите в таблице ниже.

Социальная сеть VK MAX Telegram Матч Спартак-Родина Рубин-Краснодар Локомотив-Ахмат, Акрон-Зенит Что нужно угадать Минуту первого гола Минуту первой желтой карточки Точный счет Особенность Возможность удвоить приз Побеждают первые по времени 3 верных ответа Возможность удвоить приз Дедлайн 25.07.2026 (20:45 МСК) 26.07.2026 (19:30 МСК) 25.07.2026 (16:15 МСК)

Отдельно стоит обратить внимание на бонусную опцию в Telegram и ВК: заключив пари от 300 рублей на нужный матч и приложив скрин купона к своему ответу, участник может рассчитывать на удвоенный приз. В MAX подобной опции нет — там все решает очередность. Приз распределят между 3 игроками, первыми давшими правильный ответ. Призовой фонд на каждой из 3 площадок одинаков — по 6000 рублей.