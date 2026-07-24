БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за прогноз на игры 1-го тура РПЛ

Партнерский проект
Букмекер «Балтбет» запускает конкурсы прогнозов сразу на 3 площадках к первым матчам чемпионата России. Угадавшие исходы игроки получат фрибеты на общую сумму 18 000 рублей.
Механика везде похожая. Отличаются лишь детали под конкретную площадку:
1. Заведите игровой счет в «Балтбет» либо войдите в уже существующий.
2. Оформите подписку на соответствующую страницу букмекера.
3. Выполните действие под постом конкурса (реакция или репост — в зависимости от соцсети).
4. Укажите в комментарии свой вариант прогноза и номер счета в БК.
Что конкретно предсказывать и когда закрывается прием заявок — смотрите в таблице ниже.
Социальная сеть
Матч
Спартак-Родина
Рубин-Краснодар
Локомотив-Ахмат, Акрон-Зенит
Что нужно угадать
Минуту первого гола
Минуту первой желтой карточки
Точный счет
Особенность
Возможность удвоить приз
Побеждают первые по времени 3 верных ответа
Возможность удвоить приз
Дедлайн
25.07.2026 (20:45 МСК)
26.07.2026 (19:30 МСК)
25.07.2026 (16:15 МСК)
Отдельно стоит обратить внимание на бонусную опцию в Telegram и ВК: заключив пари от 300 рублей на нужный матч и приложив скрин купона к своему ответу, участник может рассчитывать на удвоенный приз. В MAX подобной опции нет — там все решает очередность. Приз распределят между 3 игроками, первыми давшими правильный ответ. Призовой фонд на каждой из 3 площадок одинаков — по 6000 рублей.
Победителей всех розыгрышей объявят 27 июля. С этого момента у обладателей награды есть 30 дней, чтобы использовать бонус на любой исход из линии «Балтбет». Если срок пропустить, фрибет обнулится.
Все детали, которые следует знать перед участием в промоакции, собраны ниже.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Экспресс, ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
26.07.2026 (19:30 МСК)
После публикации комментарий менять нельзя — это автоматически снимает участника с розыгрыша.
Плюсы
Минусы
|➕ У клиентов БК сразу 3 шанса побороться за фрибет
|➖ В части конкурсов важна не только точность, но и скорость ответа
|➕ Участие бесплатное — ставка нужна лишь тем, кто хочет удвоить приз
Чемпионат России по футболу вернулся. Букмекер «Балтбет» отметил это событие сразу 3 конкурсами прогнозов. Формат для каждой площадки свой — точный счет, минута гола или момент первой желтой карточки. Каждый из пользователей найдет удобный вариант. Главное условие — успеть с прогнозом до дедлайна.