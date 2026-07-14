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БК Фонбет: фрибеты 1000 рублей за активность в Telegram-канале FONBET Esports

Обновлено:
1000 ₽
Бонус
168 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Общайтесь в канале и получайте фрибет!

Полное содержание

  • Как получить фрибет Фонбет на 1000 рублей за активность в Telegram
  • Как отыграть бонус Фонбет на 1000 рублей за активность в тг-канале
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1000 рублей от БК Фонбет
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Компания «Фонбет» запустила программу поощрения для подписчиков своего киберспортивного Telegram-сообщества. Здесь награду приносит обычная активность на канале: реакции, комментарии, репосты. Еженедельно букмекер раздает 20 000 рублей фрибетами тем, кто активно участвует в жизни FONBET Esports.

Как получить фрибет Фонбет на 1000 рублей за активность в Telegram

Чтобы претендовать на бонус, выполните следующие шаги:

1. Зарегистрируйте аккаунт в «Фонбет».

2. Подпишитесь на Telegram-канал FONBET Esports.

3. На протяжении недели проявляйте активность под публикациями канала. 

Игрок может ставить реакции на посты, писать комментарии, делиться понравившимися записями с друзьями и участвовать в обсуждениях с другими подписчиками.

По итогам недели букмекер отбирает 20 победителей. Призовой фонд делится на 2 равные части.

Кто получает

Сколько победителей

Фрибет

Самые активные подписчики

10

1000 ₽

Рандомные подписчики

10

1000 ₽

Как отыграть бонус Фонбет на 1000 рублей за активность в тг-канале

Полученный бонус можно использовать в течение 7 дней. Фрибет ставится только на ординар, без ограничений по коэффициенту и виду спорта.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1000 рублей от БК Фонбет

Основные сведения о предложении для удобства вынесены в таблицу.

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

31.12.2026 (23:59 МСК)

Претендовать на призы могут только совершеннолетние подписчики канала.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Розыгрыш проходит каждую неделю➖ Чтобы попасть в топ, нужно много времени уделять каналу
➕ Половина призов распределяется случайно — шанс есть у каждого 

Заключение

Здесь игрокам не нужно рисковать деньгами ради бонуса. Пользователю достаточно просто оставаться на связи с сообществом. Даже если не попадете в топ-10 самых активных, у вас все равно остается шанс забрать фрибет по жребию. При регулярном участии можно рассчитывать на фрибеты чуть ли не каждую неделю.

Валентин Васильев

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