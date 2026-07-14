БК Фонбет: фрибеты 1000 рублей за активность в Telegram-канале FONBET Esports

Партнерский проект
Компания «Фонбет» запустила программу поощрения для подписчиков своего киберспортивного Telegram-сообщества. Здесь награду приносит обычная активность на канале: реакции, комментарии, репосты. Еженедельно букмекер раздает 20 000 рублей фрибетами тем, кто активно участвует в жизни FONBET Esports.
Чтобы претендовать на бонус, выполните следующие шаги:
1. Зарегистрируйте аккаунт в «Фонбет».
2. Подпишитесь на Telegram-канал FONBET Esports.
3. На протяжении недели проявляйте активность под публикациями канала.
Игрок может ставить реакции на посты, писать комментарии, делиться понравившимися записями с друзьями и участвовать в обсуждениях с другими подписчиками.
По итогам недели букмекер отбирает 20 победителей. Призовой фонд делится на 2 равные части.
Кто получает
Сколько победителей
Фрибет
Самые активные подписчики
10
1000 ₽
Рандомные подписчики
10
1000 ₽
Полученный бонус можно использовать в течение 7 дней. Фрибет ставится только на ординар, без ограничений по коэффициенту и виду спорта.
Основные сведения о предложении для удобства вынесены в таблицу.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
31.12.2026 (23:59 МСК)
Претендовать на призы могут только совершеннолетние подписчики канала.
Плюсы
Минусы
|➕ Розыгрыш проходит каждую неделю
|➖ Чтобы попасть в топ, нужно много времени уделять каналу
|➕ Половина призов распределяется случайно — шанс есть у каждого
Здесь игрокам не нужно рисковать деньгами ради бонуса. Пользователю достаточно просто оставаться на связи с сообществом. Даже если не попадете в топ-10 самых активных, у вас все равно остается шанс забрать фрибет по жребию. При регулярном участии можно рассчитывать на фрибеты чуть ли не каждую неделю.