Фан-сектор от БК Winline: фрибеты до 250 000 рублей за участие в интерактивной игре

Партнерский проект
Букмекерская контора Winline запустила яркую мобильную мини-игру «Фан-сектор». Участники соревнуются за призовой фонд в 6 300 000 рублей фрибетами. Задача проста — бросать мерч в подсвеченные зоны трибун, набирать очки за точность и скорость реакции, а затем подниматься в турнирной таблице.
Чтобы претендовать на фрибеты, выполните следующие шаги:
1. Авторизуйтесь в мобильном приложении Winline или пройдите регистрацию, если аккаунта еще нет.
2. Откройте раздел сторис и найдите баннер «Фан-сектора».
3. Выберите 1 из 4 стадионов — это влияет только на визуальное оформление игры, но не на итоговый результат.
4. Нажмите кнопку запуска и приступайте к броскам по освещенным секторам трибун.
5. Совершайте пари на спорт, чтобы получать дополнительные попытки сверх ежедневного лимита.
Итоговый результат бетторов складывается из нескольких параметров:
Каждому игроку доступны 3 бесплатные попытки в сутки без каких-либо условий. Дополнительные попытки (до 3 в день) начисляются за оборот ставок в 3000 рублей. Все неизрасходованные попытки обнуляются в 00:00 по МСК. Награды разыгрываются по 2 турнирным таблицам — ежедневной и финальной.
Место
Ежедневный рейтинг
Финальный рейтинг
1
50 000 ₽
250 000 ₽
2
40 000 ₽
200 000 ₽
3
30 000 ₽
150 000 ₽
4
20 000 ₽
125 000 ₽
5
17 500 ₽
100 000 ₽
6
15 000 ₽
90 000 ₽
7
12 700 ₽
70 000 ₽
8
9000 ₽
60 000 ₽
9
7000 ₽
45 000 ₽
10
4000 ₽
30 000 ₽
11-25
3000 ₽
15 000 ₽
26-50
1000 ₽
8000 ₽
51-100
500 ₽
5000 ₽
101-250
—
3000 ₽
251-500
—
1500 ₽
501-750
—
1000 ₽
751-1000
—
500 ₽
Полученный фрибет можно поставить на любой исход с коэффициентом от 1.01 и выше. При успешном пари начисляется чистый выигрыш без учета номинала самого фрибета.
Ниже — основные параметры акции для быстрого ознакомления.
Максимальный размер бонуса
250 000 ₽
Минимальный депозит
3000 ₽ (для дополнительных бросков)
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
28.07.2026 (09:59 МСК)
Доступ к акции открыт только через мобильное приложение.
Плюсы
Минусы
|➕ Можно участвовать бесплатно
|➖ Топовые позиции требуют регулярной активности
|➕ Ежедневные и итоговые выплаты
Формат промо выгодно отличается от типичных условий «поставьте и получите». Участие в мини-игре доступно без ставок за счет бесплатных попыток. При этом активные игроки, использующие усилители и дополнительные броски, получают заметное преимущество в борьбе за верхние строчки лидерборда.