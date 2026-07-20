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Фан-сектор от БК Winline: фрибеты до 250 000 рублей за участие в интерактивной игре

Обновлено:
до 250 000 ₽
Бонус
7 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
3000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Заряжайте руку и цельтесь в трибуны!

Полное содержание

  • Как получить фрибет БК Winline до 250 000 рублей за участие в игре Фан-сектор
  • Как отыграть бонус Winline до 250 000 рублей за участие в мини-игре
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 250 000 рублей от Winline
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекерская контора Winline запустила яркую мобильную мини-игру «Фан-сектор». Участники соревнуются за призовой фонд в 6 300 000 рублей фрибетами. Задача проста — бросать мерч в подсвеченные зоны трибун, набирать очки за точность и скорость реакции, а затем подниматься в турнирной таблице.

Как получить фрибет БК Winline до 250 000 рублей за участие в игре Фан-сектор

Чтобы претендовать на фрибеты, выполните следующие шаги:

1. Авторизуйтесь в мобильном приложении Winline или пройдите регистрацию, если аккаунта еще нет.

2. Откройте раздел сторис и найдите баннер «Фан-сектора».

3. Выберите 1 из 4 стадионов — это влияет только на визуальное оформление игры, но не на итоговый результат.

4. Нажмите кнопку запуска и приступайте к броскам по освещенным секторам трибун.

5. Совершайте пари на спорт, чтобы получать дополнительные попытки сверх ежедневного лимита.

Итоговый результат бетторов складывается из нескольких параметров:

  • Точность броска. Чем ближе попадание к центру подсвеченной зоны, тем выше награда — вплоть до 10 очков за идеальный бросок. Промах по сектору, наоборот, списывает часть накопленных баллов.
  • Скорость реакции. Система применяет множитель к результату броска: чем быстрее игрок реагирует на появление цели, тем весомее прибавка к очкам. Максимальный коэффициент ускорения — x4.
  • Серии попаданий. Несколько удачных бросков подряд приносят дополнительный бонус к общему счету, а пропущенные броски, напротив, снижают итоговый результат.

Каждому игроку доступны 3 бесплатные попытки в сутки без каких-либо условий. Дополнительные попытки (до 3 в день) начисляются за оборот ставок в 3000 рублей. Все неизрасходованные попытки обнуляются в 00:00 по МСК. Награды разыгрываются по 2 турнирным таблицам — ежедневной и финальной.

Место

Ежедневный рейтинг

Финальный рейтинг

1

50 000 ₽

250 000 ₽

2

40 000 ₽

200 000 ₽

3

30 000 ₽

150 000 ₽

4

20 000 ₽

125 000 ₽

5

17 500 ₽

100 000 ₽

6

15 000 ₽

90 000 ₽

7

12 700 ₽

70 000 ₽

8

9000 ₽

60 000 ₽

9

7000 ₽

45 000 ₽

10

4000 ₽

30 000 ₽

11-25

3000 ₽

15 000 ₽

26-50

1000 ₽

8000 ₽

51-100

500 ₽

5000 ₽

101-250

3000 ₽

251-500

1500 ₽

501-750

1000 ₽

751-1000

500 ₽

Как отыграть бонус Winline до 250 000 рублей за участие в мини-игре

Полученный фрибет можно поставить на любой исход с коэффициентом от 1.01 и выше. При успешном пари начисляется чистый выигрыш без учета номинала самого фрибета.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 250 000 рублей от Winline

Ниже — основные параметры акции для быстрого ознакомления.

Максимальный размер бонуса

250 000 ₽

Минимальный депозит

3000 ₽ (для дополнительных бросков)

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

28.07.2026 (09:59 МСК)

Доступ к акции открыт только через мобильное приложение.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Можно участвовать бесплатно➖ Топовые позиции требуют регулярной активности
➕ Ежедневные и итоговые выплаты 

Заключение

Формат промо выгодно отличается от типичных условий «поставьте и получите». Участие в мини-игре доступно без ставок за счет бесплатных попыток. При этом активные игроки, использующие усилители и дополнительные броски, получают заметное преимущество в борьбе за верхние строчки лидерборда.

Валентин Васильев

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