Фан-сектор от БК Winline: фрибеты до 250 000 рублей за участие в интерактивной игре

Чтобы претендовать на фрибеты, выполните следующие шаги:

1. Авторизуйтесь в мобильном приложении Winline или пройдите регистрацию, если аккаунта еще нет.

2. Откройте раздел сторис и найдите баннер «Фан-сектора».

3. Выберите 1 из 4 стадионов — это влияет только на визуальное оформление игры, но не на итоговый результат.

4. Нажмите кнопку запуска и приступайте к броскам по освещенным секторам трибун.

5. Совершайте пари на спорт, чтобы получать дополнительные попытки сверх ежедневного лимита.

Итоговый результат бетторов складывается из нескольких параметров:

Точность броска. Чем ближе попадание к центру подсвеченной зоны, тем выше награда — вплоть до 10 очков за идеальный бросок. Промах по сектору, наоборот, списывает часть накопленных баллов.

Скорость реакции. Система применяет множитель к результату броска: чем быстрее игрок реагирует на появление цели, тем весомее прибавка к очкам. Максимальный коэффициент ускорения — x4.

Серии попаданий. Несколько удачных бросков подряд приносят дополнительный бонус к общему счету, а пропущенные броски, напротив, снижают итоговый результат.

Каждому игроку доступны 3 бесплатные попытки в сутки без каких-либо условий. Дополнительные попытки (до 3 в день) начисляются за оборот ставок в 3000 рублей. Все неизрасходованные попытки обнуляются в 00:00 по МСК. Награды разыгрываются по 2 турнирным таблицам — ежедневной и финальной.