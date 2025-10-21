Большой розыгрыш от БК Winline: фрибеты до 5000 ₽ и ценные призы в Telegram

Букмекерская контора Winline запустила большой розыгрыш фрибетов и техники. Победители определятся в канун Нового года — 30 декабря. Для участия хватит подписки на Telegram-канал и реакции под записью с розыгрышем. Никаких пополнений не требуется.
Чтобы претендовать на подарки, бетторам необходимо:
1. Стать клиентом Winline.
2. Подписаться на Winline Deadlock & Marvel Rivals.
3. Согласиться с участием под записью.
4. Поставить любую реакцию.
С помощью бота-рандонимайзера букмекерская контора зафиксирует 15 счастливчиков. Размеры подарка зависят от занятого места.
Место
Подарок
1
Монитор LG UltraGear 27” 240Гц
2
Наушники HyperX Cloud Alpha
3
Мышь LAMZU Maya X
4
Клавиатура Dark Project KD87A
5
Коврик Varmilo Overshadow the Flowers
6-10
5000 ₽ фрибетом
11-15
3000 ₽ фрибетом
В правилах конкурса не указаны условия использования бонусных денег. Однако обычно фрибет отыгрывается за 30 суток. Его разрешено поставить с кэфом до 10.00. Подойдет одиночное или множественное пари. Вид спорта или чемпионат для отыгрыша не важен.
Изучите требования букмекерской конторы подробнее.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
30.12.2025 (18:00 МСК)
Плюсы
Минусы
|➕ Шанс получить призы без депозита
|➖ Только 15 победителей
|➕ Простые условия использования фрибета
Перед нами классический розыгрыш, победа в котором зависит от уровня удачи беттора. Тут не требуется вносить депозиты или совершать ставки. Программе-рандомизатору безразличны прошлые активности пользователей и его опыт игры в конторе. Поэтому шансы у всех одинаковые. Выиграть будет сложно из-за количества призовых мест.