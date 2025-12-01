Цифровая арена от БК Балтбет: фрибеты от 150 рублей за победные пари на киберфутбол

Партнерский проект
«Цифровая арена» — это тематическая акция от букмекерской компании «Балтбет», созданная специально для любителей ставок на киберфутбол. Участникам предлагают выполнить серию победных пари и получить фрибет номиналом от 150 рублей.
Активация предложения возможна при соблюдении полного перечня условий:
1. Зайдите в аккаунт Baltbet или создайте новый, если ранее не пользовались сервисом.
2. Откройте промостраницу «Цифровая арена» и подключитесь к акции.
3. На протяжении 3 суток сделайте 10 выигрышных ординаров на киберфутбол.
4. Следите за тем, чтобы каждое пари соответствовало заданным лимитам: коэффициент — не ниже 1.50, сумма — от 50 рублей.
За успешно пройденное задание БК начисляет бесплатную ставку от 150 рублей. Конкретный размер зависит от игрока.
Беттор вправе применить фрибет на ординар или экспресс. Итоговый коэффициент купона должен быть от 1.40 до 100.00. Бонус действует ровно 30 дней с момента попадания в корзину клиента.
Далее указаны ключевые особенности применения фрибета.
Максимальный размер бонуса
От 150 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
07.12.2025 (23:59 МСК)
Для ставок на классический футбол действует отдельная акция под названием «Пять голов».
Плюсы
Минусы
|➕ Начисление фрибета индивидуально для игроков
|➖ Требуется оформить сразу 10 выигрышных пари
|➕ В акции допускаются различные типы ставок с гибкими условиями коэффициентов
«Цифровая арена» выглядит интересно для тех, кто активно следит за киберфутбольными событиями и ставит регулярно. Для вовлеченного игрока промо может стать увлекательным и мотивирующим способом получить дополнительный бонус.