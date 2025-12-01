Цифровая арена от БК Балтбет: фрибеты от 150 рублей за победные пари на киберфутбол

Активация предложения возможна при соблюдении полного перечня условий:

1. Зайдите в аккаунт Baltbet или создайте новый, если ранее не пользовались сервисом.

2. Откройте промостраницу «Цифровая арена» и подключитесь к акции.

3. На протяжении 3 суток сделайте 10 выигрышных ординаров на киберфутбол.

4. Следите за тем, чтобы каждое пари соответствовало заданным лимитам: коэффициент — не ниже 1.50, сумма — от 50 рублей.

За успешно пройденное задание БК начисляет бесплатную ставку от 150 рублей. Конкретный размер зависит от игрока.