Пять голов от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за победные пари на футбол

В предложении «Пять голов» букмекер «Балтбет» вознаграждает участников за успешные ставки на футбольные события. Выполнение индивидуального задания позволяет получить фрибет от 150 рублей с уникальными параметрами для каждого игрока.
Для получения вознаграждения нужно выполнить все условия:
1. Стать зарегистрированным игроком на платформе букмекера.
2. Подтвердить участие через промостраницу.
3. Завершить серию из 5 успешных ставок на футбол.
Участники могут заключать как одиночные, так и комбинированные ставки. Общий коэффициент должен быть не меньше 1,60, сумма ставки — от 150 рублей. Условия могут отличаться в зависимости от уровня вашего аккаунта.
Бонус доступен для игры в течение 1 месяца. Минимальный коэффициент — 1.40. Фрибет подходит для экспрессов и ординарных пари.
В таблице указаны все важные аспекты текущей акции.
Максимальный размер бонуса
150 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
04.12.2025 (23:59 МСК)
Для расчета прогресса засчитываются только принятые ставки.
Плюсы
Минусы
|➕ Подходит для всех зарегистрированных игроков
|➖ Чтобы успеть выполнить задание, необходимо играть
|➕ Можно использовать любые ставки на футбол
Еврокубки на этой неделе не проводятся. Зато вторник и среда будут насыщены встречами английской и испанской лиг. Размер вознаграждения скромный, однако условия промо позволяют играть без спешки.