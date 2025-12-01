Пять голов от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за победные пари на футбол

Для получения вознаграждения нужно выполнить все условия:

1. Стать зарегистрированным игроком на платформе букмекера.

2. Подтвердить участие через промостраницу.

3. Завершить серию из 5 успешных ставок на футбол.

Участники могут заключать как одиночные, так и комбинированные ставки. Общий коэффициент должен быть не меньше 1,60, сумма ставки — от 150 рублей. Условия могут отличаться в зависимости от уровня вашего аккаунта.