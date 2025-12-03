Турнир BetRace от БК Winline: до 300 000 рублей за ставки на Budapest Major

Партнерский проект
В разделе BetRace букмекера Winline стартовал новый киберспортивный турнир Budapest Major 2025. Призовой фонд в 5 000 000 рублей распределяется между 2500 игроками.
Чтобы попасть в рейтинг BetRace, достаточно сделать следующее:
1. Войдите в систему Winline или пройдите регистрацию.
2. Зайдите в секцию «БетРейс» и кликните «Принять участие» на баннере турнира.
3. Заключайте одиночные и экспресс-пари с кэфом 1.30 и выше.
Для множественных ставок учитывается наличие хотя бы 1 события из матчей Budapest Major 2025 с нужным коэффициентом. После расчета сумма пари моментально учитывается в турнирном лидерборде.
Выданные игроку фрибеты действуют в течение 30 дней. Использовать их разрешено на одиночные пари и экспрессы с коэффициентами от 1.01 до 10.00.
Таблица содержит главные правила акции для легкого восприятия.
Максимальный размер бонуса
300 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
15.12.2025 (09:59 МСК)
В разделе «БетРайс» одновременно проходят соревнования по быстрым дисциплинам и нардам.
Плюсы
Минусы
|➕ Многочисленные вознаграждения
|➖ Пари формата система и ставки с выкупом не включаются в лидерборд
|➕ Позиции игроков отслеживаются в онлайн-режиме
Budapest Major станет последним в этом году масштабным событием в мире CS2. Большой объем призов от Winline позволяет войти в список победителей даже тем, кто делает ставки нерегулярно.