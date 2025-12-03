Турнир BetRace от БК Winline: до 300 000 рублей за ставки на Budapest Major

Чтобы попасть в рейтинг BetRace, достаточно сделать следующее:

1. Войдите в систему Winline или пройдите регистрацию.

2. Зайдите в секцию «БетРейс» и кликните «Принять участие» на баннере турнира.

3. Заключайте одиночные и экспресс-пари с кэфом 1.30 и выше.

Для множественных ставок учитывается наличие хотя бы 1 события из матчей Budapest Major 2025 с нужным коэффициентом. После расчета сумма пари моментально учитывается в турнирном лидерборде.