Комбо-подход от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за 3 экспресса на хоккейные игры

Игроку необходимо следовать инструкции и выполнять действия по порядку:

1. При отсутствии аккаунта в Baltbet требуется пройти регистрацию.

2. Включиться «Комбо-подход» через соответствующий раздел.

3. За 48 часов заключить 3 экспресса на хоккейные события

Ставки оформляются только на события с коэффициентом от 1.20, минимальная сумма пари составляет 200 рублей. Бонус может быть повышен букмекером для тех, кто активно играет в БК «Балтбет».