Комбо-подход от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за 3 экспресса на хоккейные игры

В промо «Комбо-подход» от БК «Балтбет» игроки получают фрибет от 150 рублей за ставки на хоккей. Пользователю достаточно оформить 3 комбинированных пари на сумму от 200 рублей.
Игроку необходимо следовать инструкции и выполнять действия по порядку:
1. При отсутствии аккаунта в Baltbet требуется пройти регистрацию.
2. Включиться «Комбо-подход» через соответствующий раздел.
3. За 48 часов заключить 3 экспресса на хоккейные события
Ставки оформляются только на события с коэффициентом от 1.20, минимальная сумма пари составляет 200 рублей. Бонус может быть повышен букмекером для тех, кто активно играет в БК «Балтбет».
Срок действия фрибета составляет 30 дней. Можно совершать одиночные или комбинированные пари, если кэф каждого события не ниже 1.40.
Таблица отражает полную информацию по акции.
Максимальный размер бонуса
150 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
04.12.2025 (23:59 МСК)
Для участия в промо нужно оформлять только онлайн-ставки, в ППС акция не действует.
Плюсы
Минусы
|➕ Участвовать легко, достаточно оформить 3 комбинированных пари на хоккей
|➖ Номинал фрибета невелик
|➕ Для постоянных игроков размер фрибета может увеличиваться
Идеальное предложение для тех, кто интересуется хоккеем. Букмекер не ограничивает игроков только ведущими лигами, ставки можно делать на любые чемпионаты. В декабре игр достаточно, чтобы оформить нужные пари без проблем.