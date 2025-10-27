БалтГрад от БК Балтбет: до 1500 рублей фрибетами и ценные призы за участие в игре

Для участия в игре пользователю следует:

1. Зарегистрироваться в «Балтбет».

2. Запустить игру «БалтГрад» и пройти краткий обучающий курс.

3. Заключать пари, копить монеты и развивать город.

Постройка и улучшение зданий производятся за счет монет. Стоимость здания определяется его типом.

Тип здания Название Цена, монеты 1 ППС 10 2 Кафе, магазин, бар 10 3 Кинотеатр, банк 20 4 Кремль 30

Тип здания также определяет цену улучшения. После постройки и выполненных апгрейдов игрок получит билет на розыгрыш фрибетов и других материальных призов.

Получить монеты можно, заключая пари на сайте или в приложении «Балтбет». За каждые 100 рублей ставки букмекер будет начислять 1 или 2 коина.

Категория Тип пари Количество монет 1 Ординар с кэфом 1.40-3.00 1 2 Экспресс с кэфом 1.25-1.80 1 3 Ординар с кэфом 3.01 и выше 2 4 Экспресс с кэфом 1.81 и выше 2

После контора проведет розыгрыши и распределит призовой фонд между участниками. Игроки смогут претендовать на фрибеты по 500 и 1500 рублей, технику, автомобили, путешествия.