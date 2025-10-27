Ведомости
27 октября
БК Балтбет
logo

БалтГрад от БК Балтбет: до 1500 рублей фрибетами и ценные призы за участие в игре

1500 ₽
Бонус
85 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
-
Мин. коэф.
70 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Постройте свой город и заберите подарки

«Балтбет» запустила уникальную игру «БалтГрад». БК выдает бонусы за постройку и развитие города. Букмекерская контора начисляет до 1500 рублей фрибетами, а также позволяет выиграть автомобиль «Москвич 3», путешествие в Сочи и другие ценные призы. 

Как получить бонус Балтбет до 1500 рублей за игру «БалтГрад»

Свернуть

Для участия в игре пользователю следует:

1. Зарегистрироваться в «Балтбет».

2. Запустить игру «БалтГрад» и пройти краткий обучающий курс.

3. Заключать пари, копить монеты и развивать город.

Постройка и улучшение зданий производятся за счет монет. Стоимость здания определяется его типом.

Тип здания

Название

Цена, монеты

1

ППС

10

2

Кафе, магазин, бар

10

3

Кинотеатр, банк

20

4

Кремль

30

Тип здания также определяет цену улучшения. После постройки и выполненных апгрейдов игрок получит билет на розыгрыш фрибетов и других материальных призов.

Получить монеты можно, заключая пари на сайте или в приложении «Балтбет». За каждые 100 рублей ставки букмекер будет начислять 1 или 2 коина. 

Категория

Тип пари

Количество монет

1Ординар с кэфом 1.40-3.001
2Экспресс с кэфом 1.25-1.801
3Ординар с кэфом 3.01 и выше2
4Экспресс с кэфом 1.81 и выше2

После контора проведет розыгрыши и распределит призовой фонд между участниками. Игроки смогут претендовать на фрибеты по 500 и 1500 рублей, технику, автомобили, путешествия. 

Как отыграть бонус Baltbet до 1500 рублей за участие в игре

Свернуть

Полученные фрибеты действуют до 31 марта 2026 года. Букмекерская контора не указывает условия отыгрыша. Эту информацию игрокам сообщат индивидуально.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Балтбет

Свернуть

Проанализируем предложение букмекерской конторы внимательнее. 

Максимальный размер бонуса

1500 ₽

Минимальный депозит

300 ₽

Тип пари

Индивидуально

Минимальный коэффициент

Индивидуально

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

70 дней

Срок окончания акции

20.01.2026 (23:59 МСК)

Итоги конкурса будут подведены 30 января.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Геймификация➖ Строительство зданий и их улучшения дорого стоят
➕ Разнообразные бонусы  

Заключение

Свернуть

«Балтбет» продолжает опыт коллег и активно использует игры в своих акциях. «БалтГрад» может понравиться многим любителям экономических стратегий. С ростом уровня зданий и количества построек игроки будут получать больше билетов, что увеличит их шансы на выигрыш фрибета. 

Валентин Васильев

