БалтГрад от БК Балтбет: до 1500 рублей фрибетами и ценные призы за участие в игре

«Балтбет» запустила уникальную игру «БалтГрад». БК выдает бонусы за постройку и развитие города. Букмекерская контора начисляет до 1500 рублей фрибетами, а также позволяет выиграть автомобиль «Москвич 3», путешествие в Сочи и другие ценные призы.
Для участия в игре пользователю следует:
1. Зарегистрироваться в «Балтбет».
2. Запустить игру «БалтГрад» и пройти краткий обучающий курс.
3. Заключать пари, копить монеты и развивать город.
Постройка и улучшение зданий производятся за счет монет. Стоимость здания определяется его типом.
Тип здания
Название
Цена, монеты
1
ППС
10
2
Кафе, магазин, бар
10
3
Кинотеатр, банк
20
4
Кремль
30
Тип здания также определяет цену улучшения. После постройки и выполненных апгрейдов игрок получит билет на розыгрыш фрибетов и других материальных призов.
Получить монеты можно, заключая пари на сайте или в приложении «Балтбет». За каждые 100 рублей ставки букмекер будет начислять 1 или 2 коина.
Категория
Тип пари
Количество монет
|1
|Ординар с кэфом 1.40-3.00
|1
|2
|Экспресс с кэфом 1.25-1.80
|1
|3
|Ординар с кэфом 3.01 и выше
|2
|4
|Экспресс с кэфом 1.81 и выше
|2
После контора проведет розыгрыши и распределит призовой фонд между участниками. Игроки смогут претендовать на фрибеты по 500 и 1500 рублей, технику, автомобили, путешествия.
Полученные фрибеты действуют до 31 марта 2026 года. Букмекерская контора не указывает условия отыгрыша. Эту информацию игрокам сообщат индивидуально.
Проанализируем предложение букмекерской конторы внимательнее.
Максимальный размер бонуса
1500 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Индивидуально
Минимальный коэффициент
Индивидуально
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
70 дней
Срок окончания акции
20.01.2026 (23:59 МСК)
Итоги конкурса будут подведены 30 января.
Плюсы
Минусы
|➕ Геймификация
|➖ Строительство зданий и их улучшения дорого стоят
|➕ Разнообразные бонусы
«Балтбет» продолжает опыт коллег и активно использует игры в своих акциях. «БалтГрад» может понравиться многим любителям экономических стратегий. С ростом уровня зданий и количества построек игроки будут получать больше билетов, что увеличит их шансы на выигрыш фрибета.