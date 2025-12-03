Penalty League от Лиги Ставок: фрибеты до 20 000 рублей за ставки на спортивные симуляторы

Партнерский проект
В мобильном приложении «Лиги Ставок» стартовал тематический турнир для поклонников пари на FC Ultimate Penalty League. Пользователи включаются в борьбу за награды, совершая ставки от 100 рублей и накапливая баллы. Лучшие участники делят между собой призовой пул.
Чтобы включиться в соревнование, требуется выполнить ключевые условия:
1. Авторизоваться в приложении для смартфонов букмекера.
2. Найти раздел турниров и подключиться к Penalty League.
3. Оформлять одиночные ставки и экспрессы на матчи FC Ultimate Penalty League с минимальной суммой 100 рублей и кэфом не ниже 1.25.
В турнире Penalty League ключевую роль играет чистый выигрыш пользователя, который превращается в очки для турнирной таблицы. Каждая успешная ставка добавляет баллы, которые рассчитываются по формуле: выплата минус размер пари.
Чтобы стимулировать игру на более рискованных кэфах, букмекер внедрил систему бустеров. Они активируются автоматически. Множители повышают итоговое количество баллов.
Кэф
Бустер
От 3.00
1.25
От 5.00
1.50
От 7.00
2.00
От 10.00
2.50
По завершении турнира система суммирует все заработанные очки и формирует итоговый рейтинг. В призовых окажутся 100 участников. Им достанутся фрибеты различного номинала до 20 000 рублей.
В течение недели после начисления фрибет должен быть поставлен в виде ординара. Размер коэффициента участник определяет самостоятельно.
Полный перечень условий размещен в этом блоке.
Максимальный размер бонуса
20 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
05.12.2025 (23:59 МСК)
Помимо этого, в Liga Stavok действуют футбольный и баскетбольный турниры, а также ТОП-хоккей.
Плюсы
Минусы
|➕ Очки рассчитываются по чистому выигрышу, а бустеры позволяют усиливать результат за счет более высоких кэфов
|➖ Ограниченный круг событий для пари
|➕ Общий пул в 200 000 рублей и 100 призовых мест
Турниры на спортивные симуляторы у букмекеров встречаются редко, поэтому предложение Penalty League выглядит особенно интересным. Призовой пул достаточно щедрый, что мотивирует активных участников. Короткий срок промо делает своевременное включение в борьбу ключевым для попадания на топовые позиции.