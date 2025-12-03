Penalty League от Лиги Ставок: фрибеты до 20 000 рублей за ставки на спортивные симуляторы

Чтобы включиться в соревнование, требуется выполнить ключевые условия:

1. Авторизоваться в приложении для смартфонов букмекера.

2. Найти раздел турниров и подключиться к Penalty League.

3. Оформлять одиночные ставки и экспрессы на матчи FC Ultimate Penalty League с минимальной суммой 100 рублей и кэфом не ниже 1.25.

В турнире Penalty League ключевую роль играет чистый выигрыш пользователя, который превращается в очки для турнирной таблицы. Каждая успешная ставка добавляет баллы, которые рассчитываются по формуле: выплата минус размер пари.

Чтобы стимулировать игру на более рискованных кэфах, букмекер внедрил систему бустеров. Они активируются автоматически. Множители повышают итоговое количество баллов.

Кэф Бустер От 3.00 1.25 От 5.00 1.50 От 7.00 2.00 От 10.00 2.50

По завершении турнира система суммирует все заработанные очки и формирует итоговый рейтинг. В призовых окажутся 100 участников. Им достанутся фрибеты различного номинала до 20 000 рублей.