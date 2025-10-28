Ведомости
БК Лига СтавокФрибеты за депозит
logo

Баскетбольный турнир от БК Лига Ставок: фрибеты до 150 000 рублей

150000 ₽
Бонус
7 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Попробуйте свои силы в пари на баскетбол!

БК «Лига Ставок» приглашает любителей баскетбола принять участие в новом турнире с фрибетами до 150 000 рублей. Ставки на матчи через мобильное приложение приносят очки и продвигают игроков в топ-500. 

Как получить бонус от Лиги Ставок до 150 000 рублей за участие в Баскетбольном турнире

Свернуть

Чтобы вступить в акцию, нужно придерживаться следующих правил:

1. Зарегистрироваться или авторизоваться в мобильном приложении «Лиги Ставок».

2. Перейти в раздел «Баскетбольный турнир» и тапнуть кнопку «Участвовать».

3. Размещать ставки на баскетбольные встречи через приложение БК.

4. Использовать для пари ординары и экспрессы с коэффициентом от 1.25.

Минимальная сумма каждой ставки должна составлять 100 рублей. Очки добавляются исключительно за сумму чистого выигрыша — проигранные пари не учитываются. Участвовать в промо можно до 5 ноября.

В рамках предложения у игроков есть шанс на дополнительные очки, если ставка сделана с высоким кэфом.

Кэф

Буст

От 3.00 до 4.99

1.25

От 5.00 до 6.99

1.50

От 7.00 до 9.99

2.00

От 10.00 и выше

2.50

Бетторы соревнуются за фрибеты на общую сумму 1 000 000 рублей. Победители из топ-500 получают бесплатные ставки в зависимости от места в рейтинге. Главный приз — 150 000 рублей.

Как отыграть бонус до 150 000 рублей в Лиге Ставок за ставки на баскетбол

Свернуть

Полученный фрибет доступен игроку 7 дней. Он используется только на ординары и не имеет границ по коэффициенту.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 150 000 рублей от Лиги Ставок

Свернуть

Основные правила участия собраны в одном месте.

Максимальный размер бонуса

150 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01 

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

05.11.2025 (12:00 МСК)

В зачет не идут возвраты, отмененные пари, системы и ставки с фрибета.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Открыта для всех игроков с аккаунтов в БК➖ Акция доступна только в приложении для Android и iPhone
➕ Бусты позволяют зарабатывать больше очков и быстрее подниматься в рейтинге 

Заключение

Свернуть

В новом турнире от «Лиги Ставок» разыгрываются крупные фрибеты и сотни призовых мест. Победители определяются по чистому выигрышу.

Валентин Васильев

