Баскетбольный турнир от БК Лига Ставок: фрибеты до 150 000 рублей

Чтобы вступить в акцию, нужно придерживаться следующих правил:

1. Зарегистрироваться или авторизоваться в мобильном приложении «Лиги Ставок».

2. Перейти в раздел «Баскетбольный турнир» и тапнуть кнопку «Участвовать».

3. Размещать ставки на баскетбольные встречи через приложение БК.

4. Использовать для пари ординары и экспрессы с коэффициентом от 1.25.

Минимальная сумма каждой ставки должна составлять 100 рублей. Очки добавляются исключительно за сумму чистого выигрыша — проигранные пари не учитываются. Участвовать в промо можно до 5 ноября.

В рамках предложения у игроков есть шанс на дополнительные очки, если ставка сделана с высоким кэфом.

Кэф Буст От 3.00 до 4.99 1.25 От 5.00 до 6.99 1.50 От 7.00 до 9.99 2.00 От 10.00 и выше 2.50

Бетторы соревнуются за фрибеты на общую сумму 1 000 000 рублей. Победители из топ-500 получают бесплатные ставки в зависимости от места в рейтинге. Главный приз — 150 000 рублей.