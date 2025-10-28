Баскетбольный турнир от БК Лига Ставок: фрибеты до 150 000 рублей

Партнерский проект
БК «Лига Ставок» приглашает любителей баскетбола принять участие в новом турнире с фрибетами до 150 000 рублей. Ставки на матчи через мобильное приложение приносят очки и продвигают игроков в топ-500.
Чтобы вступить в акцию, нужно придерживаться следующих правил:
1. Зарегистрироваться или авторизоваться в мобильном приложении «Лиги Ставок».
2. Перейти в раздел «Баскетбольный турнир» и тапнуть кнопку «Участвовать».
3. Размещать ставки на баскетбольные встречи через приложение БК.
4. Использовать для пари ординары и экспрессы с коэффициентом от 1.25.
Минимальная сумма каждой ставки должна составлять 100 рублей. Очки добавляются исключительно за сумму чистого выигрыша — проигранные пари не учитываются. Участвовать в промо можно до 5 ноября.
В рамках предложения у игроков есть шанс на дополнительные очки, если ставка сделана с высоким кэфом.
Кэф
Буст
От 3.00 до 4.99
1.25
От 5.00 до 6.99
1.50
От 7.00 до 9.99
2.00
От 10.00 и выше
2.50
Бетторы соревнуются за фрибеты на общую сумму 1 000 000 рублей. Победители из топ-500 получают бесплатные ставки в зависимости от места в рейтинге. Главный приз — 150 000 рублей.
Полученный фрибет доступен игроку 7 дней. Он используется только на ординары и не имеет границ по коэффициенту.
Основные правила участия собраны в одном месте.
Максимальный размер бонуса
150 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
05.11.2025 (12:00 МСК)
В зачет не идут возвраты, отмененные пари, системы и ставки с фрибета.
Плюсы
Минусы
|➕ Открыта для всех игроков с аккаунтов в БК
|➖ Акция доступна только в приложении для Android и iPhone
|➕ Бусты позволяют зарабатывать больше очков и быстрее подниматься в рейтинге
В новом турнире от «Лиги Ставок» разыгрываются крупные фрибеты и сотни призовых мест. Победители определяются по чистому выигрышу.