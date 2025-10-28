ТОП Хоккей от БК Лига Ставок: фрибеты до 200 000 рублей

Партнерский проект
БК «Лига Ставок» запускает турнир «ТОП Хоккей» с призовым фондом в 2 000 000 рублей. Участники зарабатывают очки, делая ставки на НХЛ и КХЛ через мобильное приложение. Чем активнее и точнее прогнозы, тем выше позиция в топ-1500 и больше шанс заполучить крупный бонус.
Для вступления в турнир необходимо выполнить следующие шаги:
1. Зарегистрируйтесь в приложении «Лига Ставок» или войдите в существующий аккаунт.
2. Откройте вкладку «Турниры» и активируйте предложение «ТОП Хоккей».
3. Выбирайте встречи НХЛ и КХЛ для ординаров или экспрессов с кэфом от 1.25 и суммой от 100 рублей.
4. Набирайте очки за чистый выигрыш и используйте специальные бустеры для ускоренного продвижения в рейтинге.
Главный приз турнира «ТОП Хоккей» — фрибет 200 000 рублей. Всего награды в турнире получат 1500 самых активных бетторов.
Буст — особый множитель, который превращает ваши выигрышные ставки в дополнительные баллы для рейтинга:
При равных очках выше рейтинг получает тот, кто добился результата раньше.
Срок действия фрибета — 7 дней. Он подходит только для одиночных ставок и не имеет лимитов по кэфу.
Все ключевые правила участия структурированы в одном разделе.
Максимальный размер бонуса
200 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
05.11.2025 (12:00 МСК)
Участие разрешено только с 18 лет. Сотрудники БК и их родственники не допускаются к турниру.
Плюсы
Минусы
|➕ Всего 1500 игроков займут призовые места
|➖ Присоединиться можно только через смартфон
|➕ Шанс выиграть фрибеты номиналом до 200 000 ₽
«Лига Ставок» давно не радовала фанатов хоккея эксклюзивными промоакциями. Следует учитывать, что только ставки на НХЛ и КХЛ учитываются для рейтинга, прогнозы на остальные лиги не приносят очков. Если хотите побороться за крупные бонусы и занять место в рейтинге, откладывать участие не стоит.