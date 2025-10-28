ТОП Хоккей от БК Лига Ставок: фрибеты до 200 000 рублей

Для вступления в турнир необходимо выполнить следующие шаги:

1. Зарегистрируйтесь в приложении «Лига Ставок» или войдите в существующий аккаунт.

2. Откройте вкладку «Турниры» и активируйте предложение «ТОП Хоккей».

3. Выбирайте встречи НХЛ и КХЛ для ординаров или экспрессов с кэфом от 1.25 и суммой от 100 рублей.

4. Набирайте очки за чистый выигрыш и используйте специальные бустеры для ускоренного продвижения в рейтинге.

Главный приз турнира «ТОП Хоккей» — фрибет 200 000 рублей. Всего награды в турнире получат 1500 самых активных бетторов.

Буст — особый множитель, который превращает ваши выигрышные ставки в дополнительные баллы для рейтинга:

Буст х1.25 — ставки с кэфом от 3.00.

Буст х1.50 — ставки с кэфом от 5.00.

Буст х2.00 — ставки с кэфом от 7.00.

Буст х2.50 — ставки с кэфом от 10.00.

При равных очках выше рейтинг получает тот, кто добился результата раньше.