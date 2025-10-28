Футбольный турнир от БК Лига Ставок: фрибеты до 500 000 рублей

Условия участия в промоакции следующие:

1. Зарегистрировать новый аккаунт либо войти в уже существующий.

2. Открыть вкладку акций и выбрать турнир по футболу.

3. Нажать кнопку «Участвовать» для вступления в гонку.

4. Делать ставки на классический футбол (исключая 3×3, 5×5 и киберфутбол).

Пари принимаются в формате ординаров и экспрессов с коэффициентом от 1.25 и суммой от 100 рублей. В зачет идут только рассчитанные ставки.

Очки начисляются на основе чистого выигрыша. Бусты в футбольном турнире «Лиги Ставок» помогают увеличить количество баллов за пари в зависимости от коэффициента:

Кэф от 3.00 — буст 1.25.

Кэф от 5.00 — буст 1.50.

Кэф от 7.00 — буст 2.00.

Кэф от 10.00 — буст 2.50.

Главный приз для победителя — фрибет на 500 000 рублей. Другие участники получают фрибеты от 500 до 400 000 рублей. Все зависит от места в турнирной таблице.