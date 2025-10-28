Футбольный турнир от БК Лига Ставок: фрибеты до 500 000 рублей

Партнерский проект
Букмекер «Лига Ставок» представил в мобильном приложении новый футбольный турнир, в котором клиенты могут выиграть фрибеты до 500 000 рублей. Для участия достаточно совершать пари на футбол с коэффициентом от 1.25 и набирать очки для турнирного рейтинга.
Условия участия в промоакции следующие:
1. Зарегистрировать новый аккаунт либо войти в уже существующий.
2. Открыть вкладку акций и выбрать турнир по футболу.
3. Нажать кнопку «Участвовать» для вступления в гонку.
4. Делать ставки на классический футбол (исключая 3×3, 5×5 и киберфутбол).
Пари принимаются в формате ординаров и экспрессов с коэффициентом от 1.25 и суммой от 100 рублей. В зачет идут только рассчитанные ставки.
Очки начисляются на основе чистого выигрыша. Бусты в футбольном турнире «Лиги Ставок» помогают увеличить количество баллов за пари в зависимости от коэффициента:
Главный приз для победителя — фрибет на 500 000 рублей. Другие участники получают фрибеты от 500 до 400 000 рублей. Все зависит от места в турнирной таблице.
После зачисления бонус будет действовать 7 суток. Его разрешается использовать только на одиночные ставки, без лимита коэффициентов.
Для наглядности все требования акции оформлены в таблице.
Максимальный размер бонуса
500 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
10.11.2025 (12:00 МСК)
Игроки получат фрибеты в течение 5 дней после подведения итогов.
Плюсы
Минусы
|➕ Буст очков за ставки с высокими коэффициентами
|➖ Необходим крупный оборот ставок для значимого результата
|➕ Множество победителей — призы получат до 2500 участников
«Лига Ставок» подготовила рекордное количество фрибетов для участников промо. В топе окажутся игроки с крупным оборотом ставок, но даже при умеренной активности есть реальный шанс получить один из призов.