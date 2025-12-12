Турнир Ла Лига от Лиги Ставок: фрибеты до 50 000 рублей

Партнерский проект
Для фанатов «Барсы», «Реала» и остальных испанских грандов «Лига Ставок» запустила турнир, в котором разыграет 500 000 рублей. Победители получат от 600 до 50 000 рублей фрибетами. Бетторам нужно ставить на матчи «Ла Лиги».
Участникам соревнования следует:
1. Пройти регистрацию аккаунта.
2. Подтвердить участие в турнире.
3. Делать ставки.
Букмекер принимает множественные и одиночные пари с кэфом от 1.25. Минимум можно поставить 100 рублей. Турнирные очки с каждого пари равны чистому выигрышу. БК предлагает функцию ускорения роста. Она зависит от коэффициента купона.
Кэф билета
Бустер
От 3.00
1,25
От 5.00
1,50
От 7.00
2,00
От 10.00
2,50
Призовой фонд разделят клиенты из топ-250. Размеры выданного фрибета зависят от завоеванной позиции.
Место
Фрибет
1
50 000 ₽
2
35 000 ₽
3
25 000 ₽
4
20 000 ₽
5
15 000 ₽
6
12 000 ₽
7
10 000 ₽
8
8000 ₽
9
7000 ₽
10
5000 ₽
11-20
4000 ₽
21-40
3000 ₽
41-70
2000 ₽
71-120
1500 ₽
121-250
600 ₽
Воспользоваться выигранным бонусом можно в течение недели. Его получится поставить только на ординар. Однако букмекер не лимитирует коэффициенты.
Изучите подробные требования промоакции.
Максимальный размер бонуса
50 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
16.12.2025 (12:00 МСК)
Начисление фрибетов осуществляется в последний день акции.
Плюсы
Минусы
|➕ Призы выдаются бетторам из топ-250
|➖ Короткий срок турнира
|➕ Учитываются победные ставки
Для победы в этой акции игроку потребуется не только внушительный банк, но и умение прогнозировать. Беттору важно разбираться в испанском футболе, ведь очки начисляются с чистого оборота. Дополнительные бустеры увеличивают шансы на победу у пользователей, которые любят риск.