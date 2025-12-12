Турнир Лига 1 от Лиги Ставок: фрибеты до 50 000 рублей

Партнерский проект
Фанаты ПСЖ и других французских клубов могут испытать удачу в очередном турнире «Лиги Ставок» и получить до 50 000 рублей. Для участия нужно ставить и выигрывать. Продвижение по таблице лидеров зависит именно от успехов беттора, поэтому без хорошего знания Лиги 1 победить будет сложно.
БК сформировала максимально упрощенную систему:
Коэффициент билета стартует от 1.25, минимальный размер ставки — от 100 рублей. Подходят одиночные и множественные пари. Системы в зачет конкурса не попадают. Ставить нужно только на матчи Лиги 1.
Движение по таблице лидеров определяется успехами игрока. Количество набранных очков равняется сумме чистого выигрыша. Букмекер вводит систему усилителей, мотивирующую бетторов ставить на более высокие коэффициенты.
Кэф билета
Размеры усиления
От 3.00
1,25
От 5.00
1,50
От 7.00
2,00
От 10.00
2,50
Номинал полученного подарка зависит от позиции игрока по итогам соревнования.
Место
Фрибет
1
50 000 ₽
2
35 000 ₽
3
25 000 ₽
4
20 000 ₽
5
15 000 ₽
6
12 000 ₽
7
10 000 ₽
8
8000 ₽
9
7000 ₽
10
5000 ₽
11-20
4000 ₽
21-40
3000 ₽
41-70
2000 ₽
71-120
1500 ₽
121-250
600 ₽
Фрибет начисляется 1 купоном, который сохраняет активность в течение 7 суток. За это время его необходимо проставить ординаром с любым кэфом.
Подробности в таблице.
Максимальный размер бонуса
50 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
16.12.2025 (12:00 МСК)
Распределение фрибетов по победителям происходит в последний день конкурса.
Плюсы
Минусы
|➕ Разыгрывается 500 000 рублей
|➖ Нужно ставить исключительно на Лигу 1
|➕ Бонус отыгрывается на любых ординарах
На победу в турнире смогут претендовать настоящие любители французских клубов. Начисление выигрышей за победные пари снижает возможность случайного продвижения в топе. Без качественной аналитики в этом соревновании не обойтись.