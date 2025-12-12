Турнир Лига 1 от Лиги Ставок: фрибеты до 50 000 рублей

БК сформировала максимально упрощенную систему:

Регистрация в БК. Согласие с участием. Заключение ставок.

Коэффициент билета стартует от 1.25, минимальный размер ставки — от 100 рублей. Подходят одиночные и множественные пари. Системы в зачет конкурса не попадают. Ставить нужно только на матчи Лиги 1.

Движение по таблице лидеров определяется успехами игрока. Количество набранных очков равняется сумме чистого выигрыша. Букмекер вводит систему усилителей, мотивирующую бетторов ставить на более высокие коэффициенты.

Кэф билета Размеры усиления От 3.00 1,25 От 5.00 1,50 От 7.00 2,00 От 10.00 2,50

Номинал полученного подарка зависит от позиции игрока по итогам соревнования.