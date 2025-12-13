БК Лига Ставок: фрибеты до 1000 рублей iPhone 17 за подписку на L1GA PASS

Партнерский проект
БК «Лига Ставок» проводит праздничную акцию с 50 призовыми местами. Победителям достанутся гаджеты и бонусные фрибеты до 1000 рублей. Для участия нужно подписаться на L1GA PASS, оставить реакцию и кликнуть «Участвовать».
Игрокам необходимо строго придерживаться условий участия:
1. Зарегистрируйте аккаунт в «Лиге Ставок», если вы новый пользователь.
2. Подпишитесь на канал L1GA PASS.
3. Поставьте ❤️ на розыгрыш.
4. Нажмите «Участвовать».
Случайный выбор 50 участников состоится 20 декабря. Каждый из победителей заберет свой приз.
Место
Приз
Описание
1
iPhone 17
Флагманский смартфон с хорошей камерой
2
PlayStation 5 Slim
Консоль нового поколения для игр в 4K с высокой скоростью загрузки
3
HyperX QuadCast 2
Профессиональный микрофон для стриминга и записи голоса
4
Logitech Superlight 2
Легкая и точная игровая мышь
5-6
Яндекс Станция
Умная колонка с голосовым помощником и мультимедиа функциями
7-8
Lamzu Maya X
Надежная игровая мышь с высокой точностью
9-10
Dark Project KD83A
Механическая клавиатура с RGB подсветкой для комфортной игры
11-14
Logitech G435
Легкие беспроводные наушники с чистым звучанием для игр и музыки
15-17
ARDOR Oracle PRO
Веб-камера с высокой четкостью для стримов и видеозвонков
18-22
Logitech G102
Надежная игровая мышь для ежедневного использования
23-30
ARDOR XL
Большой коврик для мыши с удобной поверхностью и дизайном
31-50
Фрибет 1000 ₽
Ставки по фрибету принимаются на одиночные события любых коэффициентов. Использовать бонус необходимо в течение 7 дней после получения.
Просмотрите информацию о текущем розыгрыше.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
20.12.2025 (16:00 МСК)
Призы в виде гаджетов и игровой периферии будут вручены лично или отправлены по почте.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Простое и доступное участие для всех подписчиков
|➖ Число победителей строго фиксировано
|➕ Разнообразие призового фонда
Канал L1GA PASS подготовил шикарный набор для победителей. Приз станет отличным новогодним подарком. Участвовать очень просто, от игрока даже не требуется пополнение баланса.