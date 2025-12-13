БК Лига Ставок: фрибеты до 1000 рублей iPhone 17 за подписку на L1GA PASS

Ведомости
Выигрывайте без лишних сложностей!

БК «Лига Ставок» проводит праздничную акцию с 50 призовыми местами. Победителям достанутся гаджеты и бонусные фрибеты до 1000 рублей. Для участия нужно подписаться на L1GA PASS, оставить реакцию и кликнуть «Участвовать». 

Как получить бонус БК Лига Ставок до 1000 рублей за подписку на тг-канал

Свернуть

Игрокам необходимо строго придерживаться условий участия:

1. Зарегистрируйте аккаунт в «Лиге Ставок», если вы новый пользователь.

2. Подпишитесь на канал L1GA PASS.

3. Поставьте ❤️ на розыгрыш.

4. Нажмите «Участвовать».

Случайный выбор 50 участников состоится 20 декабря. Каждый из победителей заберет свой приз.

Место

Приз

Описание

1

iPhone 17

Флагманский смартфон с хорошей камерой 

2

PlayStation 5 Slim

Консоль нового поколения для игр в 4K с высокой скоростью загрузки

3

HyperX QuadCast 2

Профессиональный микрофон для стриминга и записи голоса

4

Logitech Superlight 2

Легкая и точная игровая мышь 

5-6

Яндекс Станция

Умная колонка с голосовым помощником и мультимедиа функциями

7-8

Lamzu Maya X

Надежная игровая мышь с высокой точностью 

9-10

Dark Project KD83A

Механическая клавиатура с RGB подсветкой для комфортной игры

11-14

Logitech G435

Легкие беспроводные наушники с чистым звучанием для игр и музыки

15-17

ARDOR Oracle PRO

Веб-камера с высокой четкостью для стримов и видеозвонков

18-22

Logitech G102

Надежная игровая мышь для ежедневного использования 

23-30

ARDOR XL

Большой коврик для мыши с удобной поверхностью и дизайном

31-50

Фрибет 1000 ₽

 

Как отыграть бонус от Лиги Ставок до 1000 рублей за участие в розыгрыше

Свернуть

Ставки по фрибету принимаются на одиночные события любых коэффициентов. Использовать бонус необходимо в течение 7 дней после получения.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1000 рублей от Лиги Ставок

Свернуть

Просмотрите информацию о текущем розыгрыше.

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

7 дней

Срок окончания акции

20.12.2025 (16:00 МСК)

Призы в виде гаджетов и игровой периферии будут вручены лично или отправлены по почте.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Простое и доступное участие для всех подписчиков➖ Число победителей строго фиксировано
➕ Разнообразие призового фонда 

Заключение

Свернуть

Канал L1GA PASS подготовил шикарный набор для победителей. Приз станет отличным новогодним подарком. Участвовать очень просто, от игрока даже не требуется пополнение баланса.

Валентин Васильев

