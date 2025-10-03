Ведомости
Фрибет за оборот от Лиги Ставок: до 1 000 000 рублей за ставки на спорт

Забирайте еженедельный фрибет до 1 000 000 рублей в «Лиге Ставок»

«Лига Ставок» предлагает игрокам гарантированные фрибеты до 1 000 000 рублей. Бонусы выдаются за недельный оборот пользователя. Начисление происходит по понедельникам. Акция работает только для пользователей с ВИП-статусом. 

Как получить фрибет за оборот от Лиги Ставок до 1 000 000 рублей

Для участия в акции пользователю нужно:

1. Зарегистрироваться на сайте или в приложении «Лиги Ставок».

2. Подтвердить личность.

3. Поставить в течение месяца 1 000 000 рублей. 

4. Заключать пари для достижения необходимого оборота.

На следующий месяц после получения ВИП-статуса игрок сможет участвовать в акции «Фрибет за оборот». Размер вознаграждения определяется суммой поставленных денег. 

Недельный оборот

Номинал фрибета

50 000500
100 0001000
250 0002500
500 0005000
1 000 00010 000
2 000 00020 000
5 000 00050 000
10 000 000100 000
15 000 000150 000
25 000 000250 000
50 000 000500 000
75 000 000750 000
100 000 0001 000 000

Оборот игрока засчитывается с 00:00 понедельника по 23:59 воскресенья. Ограничений по коэффициентам или минимальной сумме пари не вводится. Учитывается весь оборот пользователя. 

Как отыграть фрибет за оборот от Лиги Ставок до 1 000 000 рублей

Фрибет можно поставить в течение 7 дней с момента начисления. Для пари подходят ординары и экспрессы. Ограничений по коэффициентам нет — можно ставить хоть на 1.01. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Лиги Ставок

Ознакомимся с условиями бонусной программы букмекерской конторы подробнее.

Максимальный размер бонуса

1 000 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01 

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

бессрочно

Правила «Лиги Ставок» подразумевают перенос ВИП-статуса с другой БК. 

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Еженедельные фрибеты➖ Нужно сначала получить ВИП-статус
➕ Максимальный бонус — 1 000 000 рублей 
➕ Простой отыгрыш 

Заключение

«Фрибет за оборот» — один из вариантов привилегий для ВИП-пользователей. Фактически в рамках этой акции букмекерская контора дает 1% от оборота беттора. Он начисляется вне зависимости от статуса ставок. Получить бонус можно даже в случае плюсовой игры. 

Валентин Васильев

