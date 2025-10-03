Фрибет за оборот от Лиги Ставок: до 1 000 000 рублей за ставки на спорт

«Лига Ставок» предлагает игрокам гарантированные фрибеты до 1 000 000 рублей. Бонусы выдаются за недельный оборот пользователя. Начисление происходит по понедельникам. Акция работает только для пользователей с ВИП-статусом.
Для участия в акции пользователю нужно:
1. Зарегистрироваться на сайте или в приложении «Лиги Ставок».
2. Подтвердить личность.
3. Поставить в течение месяца 1 000 000 рублей.
4. Заключать пари для достижения необходимого оборота.
На следующий месяц после получения ВИП-статуса игрок сможет участвовать в акции «Фрибет за оборот». Размер вознаграждения определяется суммой поставленных денег.
Недельный оборот
Номинал фрибета
|50 000
|500
|100 000
|1000
|250 000
|2500
|500 000
|5000
|1 000 000
|10 000
|2 000 000
|20 000
|5 000 000
|50 000
|10 000 000
|100 000
|15 000 000
|150 000
|25 000 000
|250 000
|50 000 000
|500 000
|75 000 000
|750 000
|100 000 000
|1 000 000
Оборот игрока засчитывается с 00:00 понедельника по 23:59 воскресенья. Ограничений по коэффициентам или минимальной сумме пари не вводится. Учитывается весь оборот пользователя.
Фрибет можно поставить в течение 7 дней с момента начисления. Для пари подходят ординары и экспрессы. Ограничений по коэффициентам нет — можно ставить хоть на 1.01.
Ознакомимся с условиями бонусной программы букмекерской конторы подробнее.
Максимальный размер бонуса
1 000 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
бессрочно
Правила «Лиги Ставок» подразумевают перенос ВИП-статуса с другой БК.
Плюсы
Минусы
|➕ Еженедельные фрибеты
|➖ Нужно сначала получить ВИП-статус
|➕ Максимальный бонус — 1 000 000 рублей
|➕ Простой отыгрыш
«Фрибет за оборот» — один из вариантов привилегий для ВИП-пользователей. Фактически в рамках этой акции букмекерская контора дает 1% от оборота беттора. Он начисляется вне зависимости от статуса ставок. Получить бонус можно даже в случае плюсовой игры.