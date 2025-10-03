Фрибет за оборот от Лиги Ставок: до 1 000 000 рублей за ставки на спорт

Для участия в акции пользователю нужно:

1. Зарегистрироваться на сайте или в приложении «Лиги Ставок».

2. Подтвердить личность.

3. Поставить в течение месяца 1 000 000 рублей.

4. Заключать пари для достижения необходимого оборота.

На следующий месяц после получения ВИП-статуса игрок сможет участвовать в акции «Фрибет за оборот». Размер вознаграждения определяется суммой поставленных денег.

Недельный оборот Номинал фрибета 50 000 500 100 000 1000 250 000 2500 500 000 5000 1 000 000 10 000 2 000 000 20 000 5 000 000 50 000 10 000 000 100 000 15 000 000 150 000 25 000 000 250 000 50 000 000 500 000 75 000 000 750 000 100 000 000 1 000 000

Оборот игрока засчитывается с 00:00 понедельника по 23:59 воскресенья. Ограничений по коэффициентам или минимальной сумме пари не вводится. Учитывается весь оборот пользователя.