22 сентября 12:56ГлавнаяБонусы
БК Лига СтавокАкции

Страховка экспресса от БК Лига Ставок

18000000 ₽
Бонус
69 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Защитите свои экспрессы!

БК «Лига Ставок» запускает для клиентов акцию с возможностью снизить риски при игре на экспрессах. Если 1 из исходов в купоне окажется неверным, сумма ставки возвращается фрибетом. Общий призовой фонд составляет 18 000 000 рублей.

Как получить страховку экспресса от БК Лига Ставок

Свернуть

Включение в программу возможно только при выполнении оговоренных условий:

1. Войти в личный кабинет или создать аккаунт в БК «Лига Ставок».

image not found

2. Сформировать экспресс из 6 и более исходов с коэффициентом каждого не ниже 1.60.

3. Оформить ставку с основного игрового счета.

Если экспресс не сыграл лишь из-за 1 исхода, букмекер компенсирует ставку. Игроку будет начислен фрибет на сумму проигранного пари. Общий пул фрибетов составляет 18 000 000 рублей. Он распределен на 3 этапа акции.

Номер этапа

Даты

Призовой фонд

1

15-30 сентября

4 000 000 ₽

2

1-31 октября

7 000 000 ₽

3

1-30 ноября

7 000 000 ₽

Как отыграть страховку экспресса Лиги Ставок

Свернуть

Фрибет доступен к использованию в течение 7 дней с момента начисления. Поставить его можно ординаром или экспрессом с коэффициентом не выше 3.20. В случае успеха на игровой баланс зачисляется только чистый выигрыш. Размер самого фрибета в расчет не входит.

Как вывести средства после отыгрыша страховки экспресса в Лиге Ставок

Свернуть

Получить деньги можно лишь при корректном выполнении установленных требований:

1. Войдите в аккаунт в приложении или на сайте «Лиги Ставок».

2. Перейдите в меню профиля и выберите пункт для вывода средств.

3. Укажите данные для зачисления.

4. Введите сумму перевода и подтвердите операцию кодом из SMS.

Вывод средств возможен только после успешного завершения процедуры идентификации.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Лиги Ставок

Свернуть

Для акции предусмотрены определенные рамки.

Максимальный размер бонуса

Индивидуально

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

7 дней

Срок окончания акции

30.11.2025 (23:59 МСК)

Личный опыт эксперта при использовании страховки экспресса от БК Лига Ставок

Свернуть

Экспрессы всегда приносят неподдельные эмоции, особенно когда заходят все события. Тем не менее часто случается, что подводит только 1 исход. Именно в таких случаях на помощь приходит страховка от «Лиги Ставок».

Я проверял работу предложения лично. В моем экспрессе сразу 2 исхода не сыграли, поэтому фрибет я не получил. Тем не менее принцип работы страховки я понял, она может помочь в самый неожиданный момент.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от БК Лига Ставок

Свернуть

Важно понимать, что возвращается не сумма выигрыша. Игрок получает фрибет в размере проигранного пари. Позже его нужно отыграть в соответствии с правилами акции.

Для корректной работы страховки необходимо внимательно следить за ключевыми параметрами экспресса — количеством исходов и минимальными коэффициентами. Если эти условия не соблюдены, фрибет не будет начислен.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Снижение риска при ставках экспрессами➖ Возврат предоставляется только в виде фрибета, а не реальными деньгами
➕ Акция распространяется на все виды спорта 

Сравнение страховки экспресса Лиги Ставок с бонусами других БК

Свернуть

Читатели могут ознакомиться с другими привлекательными акциями букмекеров.

Условия

Фонбет

PARI

Марафон

Название

Страховка экспресса

Страховка экспресса

Страховка экспресса

Максимальный размер бонуса

Индивидуально

Индивидуально

1500 ₽

Минимальный коэффициент

1.01

1.60

1.01

Срок отыгрыша

7 дней

Минимальный депозит

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

Свернуть

Новое промо БК дает бетторам больше уверенности при ставках экспрессами. Ошибка в 1 из исходов позволяет остаться в игре и продолжить ставки без лишних потерь. Для любителей собирать большие экспрессы это удобный инструмент, который помогает снизить риск.

Валентин Васильев

