Страховка экспресса от БК Лига Ставок

БК «Лига Ставок» запускает для клиентов акцию с возможностью снизить риски при игре на экспрессах. Если 1 из исходов в купоне окажется неверным, сумма ставки возвращается фрибетом. Общий призовой фонд составляет 18 000 000 рублей.
Включение в программу возможно только при выполнении оговоренных условий:
1. Войти в личный кабинет или создать аккаунт в БК «Лига Ставок».
2. Сформировать экспресс из 6 и более исходов с коэффициентом каждого не ниже 1.60.
3. Оформить ставку с основного игрового счета.
Если экспресс не сыграл лишь из-за 1 исхода, букмекер компенсирует ставку. Игроку будет начислен фрибет на сумму проигранного пари. Общий пул фрибетов составляет 18 000 000 рублей. Он распределен на 3 этапа акции.
Номер этапа
Даты
Призовой фонд
1
15-30 сентября
4 000 000 ₽
2
1-31 октября
7 000 000 ₽
3
1-30 ноября
7 000 000 ₽
Фрибет доступен к использованию в течение 7 дней с момента начисления. Поставить его можно ординаром или экспрессом с коэффициентом не выше 3.20. В случае успеха на игровой баланс зачисляется только чистый выигрыш. Размер самого фрибета в расчет не входит.
Получить деньги можно лишь при корректном выполнении установленных требований:
1. Войдите в аккаунт в приложении или на сайте «Лиги Ставок».
2. Перейдите в меню профиля и выберите пункт для вывода средств.
3. Укажите данные для зачисления.
4. Введите сумму перевода и подтвердите операцию кодом из SMS.
Вывод средств возможен только после успешного завершения процедуры идентификации.
Для акции предусмотрены определенные рамки.
Максимальный размер бонуса
Индивидуально
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
30.11.2025 (23:59 МСК)
Экспрессы всегда приносят неподдельные эмоции, особенно когда заходят все события. Тем не менее часто случается, что подводит только 1 исход. Именно в таких случаях на помощь приходит страховка от «Лиги Ставок».
Я проверял работу предложения лично. В моем экспрессе сразу 2 исхода не сыграли, поэтому фрибет я не получил. Тем не менее принцип работы страховки я понял, она может помочь в самый неожиданный момент.
Важно понимать, что возвращается не сумма выигрыша. Игрок получает фрибет в размере проигранного пари. Позже его нужно отыграть в соответствии с правилами акции.
Для корректной работы страховки необходимо внимательно следить за ключевыми параметрами экспресса — количеством исходов и минимальными коэффициентами. Если эти условия не соблюдены, фрибет не будет начислен.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Снижение риска при ставках экспрессами
|➖ Возврат предоставляется только в виде фрибета, а не реальными деньгами
|➕ Акция распространяется на все виды спорта
Новое промо БК дает бетторам больше уверенности при ставках экспрессами. Ошибка в 1 из исходов позволяет остаться в игре и продолжить ставки без лишних потерь. Для любителей собирать большие экспрессы это удобный инструмент, который помогает снизить риск.