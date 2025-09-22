Страховка экспресса от БК Лига Ставок

Включение в программу возможно только при выполнении оговоренных условий:

1. Войти в личный кабинет или создать аккаунт в БК «Лига Ставок».

2. Сформировать экспресс из 6 и более исходов с коэффициентом каждого не ниже 1.60.

3. Оформить ставку с основного игрового счета.

Если экспресс не сыграл лишь из-за 1 исхода, букмекер компенсирует ставку. Игроку будет начислен фрибет на сумму проигранного пари. Общий пул фрибетов составляет 18 000 000 рублей. Он распределен на 3 этапа акции.