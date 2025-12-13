БК Winline: PlayStation 5 PRO и фрибеты до 5000 рублей за подписку и депозит

Акция открыта для пользователя сразу после того, как он выполнит все обязательные шаги:

1. Открыть аккаунт в Winline при отсутствии регистрации.

2. Подписаться на официальные каналы стримеров VooDooSh Stream и Ramzes666.

3. Активировать участие через специальную кнопку и авторизоваться в боте .

4. Внести депозит от 666 рублей в указанный период промо.

Итоги акции будут подведены 22 декабря 2025 года. Победителей определит рандомайзер.