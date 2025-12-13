БК Winline: PlayStation 5 PRO и фрибеты до 5000 рублей за подписку и депозит

Ведомости
Конкурс от топовых стримеров!

Букмекер Winline вместе с VooDooSh и Ramzes666 запускает специальный Telegram-розыгрыш для поклонников турнира DreamLeague. Среди призов фрибеты, консоль PlayStation 5 PRO, видеокарта GeForce RTX 5070 и другие топовые игровые устройства. Чтобы участвовать, нужно пройти авторизацию в боте и пополнить счет на 666 рублей.

Как получить бонус Winline до 5000 рублей за подписку на тг-каналы и депозит

Свернуть

Акция открыта для пользователя сразу после того, как он выполнит все обязательные шаги:

1. Открыть аккаунт в Winline при отсутствии регистрации.

2. Подписаться на официальные каналы стримеров VooDooSh Stream и Ramzes666.

3. Активировать участие через специальную кнопку и авторизоваться в боте.

4. Внести депозит от 666 рублей в указанный период промо.

Итоги акции будут подведены 22 декабря 2025 года. Победителей определит рандомайзер.

Место

Приз

1

PlayStation 5 PRO

2

GeForce RTX 5070 VENTUS 3X

3

Valve Steam Deck OLED 512

4

Мышь Logitech G PRO X Superlight 2 (проводная/беспроводная)

5

Монитор ASUS ROG Strix XG27ACS 27"

6

Проводные наушники FiiO FH3

7

Геймпад Microsoft Xbox Elite Series 2 Core (проводной/беспроводной)

8

Клавиатура Logitech G512 (проводная)

9

Наушники SteelSeries Arctis Nova 1

10

Коврик SteelSeries QcK Performance Balance XL

11-15

Фрибеты по 5000 ₽

16-20

Фрибеты по 3000 ₽

21-30

Фрибеты по 1000 ₽

Как отыграть бонус Winline до 5000 рублей за подписку на каналы в Telegram

Свернуть

Выигранная игровая периферия доставляется без необходимости совершать отыгрыш. Фрибеты можно использовать в течение месяца для любых событий и коэффициентов.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от Winline

Свернуть

Ниже указаны все важные сведения об акции.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

666 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

21.12.2025 (23:59 МСК)

Участие доступно всем игрокам Winline.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Ценные призы для игроков: PlayStation 5, видеокарты, Steam Deck и другая премиальная игровая техника➖ Необходимость депозита
➕ Простые условия участия 

Заключение

Свернуть

Акция сочетает в себе интересные призы и крупные фрибеты. У клиентов букмекера появляется возможность получить топовую игровую технику и бесплатные ставки за относительно небольшой депозит. Результат будет зависеть от случайного выбора.

Валентин Васильев

Смотреть всё

