12 декабря 16:07
БК Лига СтавокФрибеты за депозит
logo

Турнир Бундеслига от Лиги Ставок: фрибеты до 50 000 рублей

50 000 ₽
Бонус
3 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Топовый бонус специально для фанатов Бундеслиги

Турнир «Бундеслига» от букмекерской конторы «Лига Ставок» подходит для всех любителей немецкого футбола. За удачные пари бетторы будут продвигаться по таблице и смогут побороться за главный приз — фрибет на 50 000 рублей.

Как получить фрибет в турнире Бундеслига от Лиги Ставок до 50 000 рублей

Свернуть

От игрока требуется:

  1. Создать профиль у букмекера.
  2. Открыть страницу соревнования и согласиться с участием.
  3. Ставить на матчи Бундеслиги.

В турнирный зачет попадают экспрессы и ординары. Кэф должен начинаться от 1.25. Минимум разрешено поставить 100 рублей. Турнирные баллы считаются с чистого выигрыша беттора. При ставках на повышенные коэффициенты действует система усилителей. Контора дает дополнительный множитель, мотивируя пользователей играть по более высоким кэфам.

Коэффициент купона

Множитель

От 3.00

1,25

От 5.00

1,50

От 7.00

2,00

От 10.00

2,50

Победителями признаются 250 игроков, набравших максимальное количество турнирных баллов. От итогового места зависит размер награды. 

Место

Фрибет

1

50 000 ₽

2

35 000 ₽

3

25 000 ₽

4

20 000 ₽

5

15 000 ₽

6

12 000 ₽

7

10 000 ₽

8

8000 ₽

9

7000 ₽

10

5000 ₽

11-20

4000 ₽

21-40

3000 ₽

41-70

2000 ₽

71-120

1500 ₽

121-250

600 ₽

Как отыграть фрибет за турнир Бундеслига от Лиги Ставок до 50 000 рублей

Свернуть

Вознаграждение за турнир дается на 7 дней. Его можно поставить любой одиночной ставкой. Букмекер не лимитирует диапазон допустимых коэффициентов. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 50 000 от Лиги Ставок

Свернуть

Подробности регламента бонусного предложения ниже.

Максимальный размер бонуса

50 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01 

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

16.12.2025 (12:00 МСК)

Фрибеты распределяются между победителями в первые сутки после завершения акции. 

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Внушительный призовой фонд и множество победителей➖ Учитывается пари на матчи одного чемпионата
➕ Лояльные требования по отыгрышу 

Заключение

Свернуть

Букмекер запустил  турнир, который способен привлечь внимание игроков. Во многом успешность выступления зависит от умения прогнозировать. Это хорошо, ведь так игроки с серьезными аналитическими способностями получают больше шансов. 

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

