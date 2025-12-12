Турнир Бундеслига от Лиги Ставок: фрибеты до 50 000 рублей

Партнерский проект
Турнир «Бундеслига» от букмекерской конторы «Лига Ставок» подходит для всех любителей немецкого футбола. За удачные пари бетторы будут продвигаться по таблице и смогут побороться за главный приз — фрибет на 50 000 рублей.
От игрока требуется:
В турнирный зачет попадают экспрессы и ординары. Кэф должен начинаться от 1.25. Минимум разрешено поставить 100 рублей. Турнирные баллы считаются с чистого выигрыша беттора. При ставках на повышенные коэффициенты действует система усилителей. Контора дает дополнительный множитель, мотивируя пользователей играть по более высоким кэфам.
Коэффициент купона
Множитель
От 3.00
1,25
От 5.00
1,50
От 7.00
2,00
От 10.00
2,50
Победителями признаются 250 игроков, набравших максимальное количество турнирных баллов. От итогового места зависит размер награды.
Место
Фрибет
1
50 000 ₽
2
35 000 ₽
3
25 000 ₽
4
20 000 ₽
5
15 000 ₽
6
12 000 ₽
7
10 000 ₽
8
8000 ₽
9
7000 ₽
10
5000 ₽
11-20
4000 ₽
21-40
3000 ₽
41-70
2000 ₽
71-120
1500 ₽
121-250
600 ₽
Вознаграждение за турнир дается на 7 дней. Его можно поставить любой одиночной ставкой. Букмекер не лимитирует диапазон допустимых коэффициентов.
Подробности регламента бонусного предложения ниже.
Максимальный размер бонуса
50 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
16.12.2025 (12:00 МСК)
Фрибеты распределяются между победителями в первые сутки после завершения акции.
Плюсы
Минусы
|➕ Внушительный призовой фонд и множество победителей
|➖ Учитывается пари на матчи одного чемпионата
|➕ Лояльные требования по отыгрышу
Букмекер запустил турнир, который способен привлечь внимание игроков. Во многом успешность выступления зависит от умения прогнозировать. Это хорошо, ведь так игроки с серьезными аналитическими способностями получают больше шансов.