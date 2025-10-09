Welcome от Лиги Ставок: 30 000 рублей за пари в первый месяц

«Лига Ставок» предлагает новым игрокам фрибет на 30 000 рублей. Акция Welcome действует для тех, кто готов к риску и покажет достаточный оборот. Условия сложные, поэтому подойдут не всем.
Для участия в программе пользователю следует:
1. Зарегистрироваться в «Лиге Ставок» и подтвердить личность.
2. Пополнить баланс.
3. Зафиксировать оборот на 1 000 000 рублей в месяц после регистрации.
Букмекер не ограничивает коэффициенты и суммы ставок. Однако возвраты и отмены не участвуют в бонусном предложении конторы.
Начисленные бонусные средства действуют 30 суток. Правила букмекерской конторы не ограничивают условия использования фрибета.
Выигрыш по фрибету поступает на основной счет беттора и доступен для снятия. Для вывода денег игроку следует:
Контора предлагает все популярные в России способы снятия. Вы можете забрать деньги на банковский счет, карту, интернет-кошелек или с помощью СБП.
Максимальный размер бонуса
30 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
Бессрочно
Получить бонус также могут владельцы клубной карты «Лиги Ставок». Однако пари через сайт и ППС не суммируются. Участие в акции доступно только 1 раз.
После регистрации на сайте «Лиги Ставок» в личном кабинете появилась плашка с предложением поучаствовать в конкурсе. Я от такой привилегии отказался из-за требования по обороту. Проставить 1 000 000 рублей в первый месяц мне сложно. Больше подошла стандартная приветственная акция букмекера на 7777 рублей.
Главная сложность — выполнение условий оборота. Проставить 1 000 000 рублей за месяц большинству обычных игроков очень трудно. Если вы все-таки решите испытать удачу и побороться за бонус, учтите, что в 30-дневный оборот засчитываются именно рассчитанные ставки. Аутрайты в начале сезона не попадут в совокупный зачет.
Преимущества
Недостатки
|➕ Прозрачные условия
|➖ Нужен оборот 1 000 000 рублей
|➕ Простой отыгрыш
Чтобы оценить условия букмекерской конторы, сравним бонусные предложения других операторов.
|Условия
|Балтбет
|PARI
|Fonbet
|Название
|Приветственный бонус
|Бонус 100% за депозит
|Бонус за регистрацию до 15 000
|Максимальный размер бонуса
|До 25 000 ₽
|До 25 000 ₽
|До 15 000 ₽
|Минимальный коэффициент
|1.60
|1.70
|1.01
|Срок отыгрыша
|До завершения акции
|14 дней
|7 дней
|Минимальный депозит
|300 ₽
|100 ₽
|—
|Активация
|✅ Забрать
|✅ Забрать
|✅ Забрать
После успешного отыгрыша бонуса PARI вы получите не фрибет, который нужно поставить и брать на себя риски проигрыша, а деньги.
БК «Лига Ставок» выпустила интересную акцию для игроков с большими депозитами. После выполнения условия беттору дополнительно откроется доступ в ВИП-клуб БК с возможностью получать кешбэк деньгами и другие привилегии.