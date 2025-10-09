Welcome от Лиги Ставок: 30 000 рублей за пари в первый месяц

После регистрации на сайте «Лиги Ставок» в личном кабинете появилась плашка с предложением поучаствовать в конкурсе. Я от такой привилегии отказался из-за требования по обороту. Проставить 1 000 000 рублей в первый месяц мне сложно. Больше подошла стандартная приветственная акция букмекера на 7777 рублей .