БК Лига Ставок
Welcome от Лиги Ставок: 30 000 рублей за пари в первый месяц

30 000 ₽
Бонус
Забирайте фрибет 30 000 рублей!

«Лига Ставок» предлагает новым игрокам фрибет на 30 000 рублей. Акция Welcome действует для тех, кто готов к риску и покажет достаточный оборот. Условия сложные, поэтому подойдут не всем. 

Как получить фрибет на 30 000 рублей от Лиги Ставок для новых пользователей

Для участия в программе пользователю следует:

1. Зарегистрироваться в «Лиге Ставок» и подтвердить личность.

2. Пополнить баланс. 

3. Зафиксировать оборот на 1 000 000 рублей в месяц после регистрации.

Букмекер не ограничивает коэффициенты и суммы ставок. Однако возвраты и отмены не участвуют в бонусном предложении конторы. 

Как отыграть бонус БК Лига Ставок на 30 000 рублей

Начисленные бонусные средства действуют 30 суток. Правила букмекерской конторы не ограничивают условия использования фрибета. 

Как вывести средства после отыгрыша бонуса Лиги Ставок

Выигрыш по фрибету поступает на основной счет беттора и доступен для снятия. Для вывода денег игроку следует:

  1. Авторизоваться в приложении или на сайте БК.
  2. Перейти в меню и открыть «Баланс».
  3. Переместиться на вкладку «Вывод».
  4. Выбрать способ снятия и написать сумму. 
  5. Ввести проверочный код от ЦУПИСа.

Контора предлагает все популярные в России способы снятия. Вы можете забрать деньги на банковский счет, карту, интернет-кошелек или с помощью СБП.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от БК Лига Ставок

Максимальный размер бонуса

30 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

 

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

Бессрочно

Получить бонус также могут владельцы клубной карты «Лиги Ставок». Однако пари через сайт и ППС не суммируются. Участие в акции доступно только 1 раз.

Личный опыт эксперта при использовании бонуса от БК Лига Ставок

После регистрации на сайте «Лиги Ставок» в личном кабинете появилась плашка с предложением поучаствовать в конкурсе. Я от такой привилегии отказался из-за требования по обороту. Проставить 1 000 000 рублей в первый месяц мне сложно. Больше подошла стандартная приветственная акция букмекера на 7777 рублей

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса до 30 000 рублей от БК Лига Ставок

Главная сложность — выполнение условий оборота. Проставить 1 000 000 рублей за месяц большинству обычных игроков очень трудно. Если вы все-таки решите испытать удачу и побороться за бонус, учтите, что в 30-дневный оборот засчитываются именно рассчитанные ставки. Аутрайты в начале сезона не попадут в совокупный зачет.

Плюсы и минусы

Преимущества 

Недостатки

➕ Прозрачные условия➖ Нужен оборот 1 000 000 рублей
➕ Простой отыгрыш 

Сравнение бонуса Лиги Ставок на 30 000 рублей с бонусами других БК

Чтобы оценить условия букмекерской конторы, сравним бонусные предложения других операторов. 

УсловияБалтбетPARIFonbet
НазваниеПриветственный бонусБонус 100% за депозитБонус за регистрацию до 15 000
Максимальный размер бонусаДо 25 000 ₽До 25 000 ₽До 15 000 ₽
Минимальный коэффициент1.601.701.01
Срок отыгрышаДо завершения акции14 дней7 дней
Минимальный депозит300 ₽100 ₽
АктивацияЗабрать ЗабратьЗабрать

После успешного отыгрыша бонуса PARI вы получите не фрибет, который нужно поставить и брать на себя риски проигрыша, а деньги.

Заключение

БК «Лига Ставок» выпустила интересную акцию для игроков с большими депозитами. После выполнения условия беттору дополнительно откроется доступ в ВИП-клуб БК с возможностью получать кешбэк деньгами и другие привилегии. 

Валентин Васильев

Смотреть всё

