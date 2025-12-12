Турнир Серия А от Лиги Ставок: фрибеты до 50 000 рублей

Партнерский проект
К началу очередного тура Серии А букмекерская контора «Лига Ставок» запустила турнир среди бетторов и разыграет призовой фонд на 500 000 рублей. Победители получат фрибетами от 600 рублей до 50 000. От участников требуется ставить на итальянский футбол и побеждать. Без успешной игры продвижение по таблице лидеров невозможно.
Оператор сформировал максимально простые условия участия. От бетторов требуется:
В зачет турнира попадают выигрышные пари и кешауты оформленные с положительной для клиента разницей. Минимальная сумма — 100 рублей. Засчитываются ординары и экспрессы с кэфами от 1.25.
«Лига Ставок» сделала систему дополнительного премирования за пари с повышенными коэффициентами. Действует система бустов, которые увеличивают полученные с успешной игры турнирные очки на заданный множитель. Его размеры определяются кэфом купона.
Кэф билета
Размеры усиления
От 3.00
1,25
От 5.00
1,50
От 7.00
2,00
От 10.00
2,50
Размер фрибета фиксированный. Его сумма зависит от занятого пользователем места.
Место
Фрибет
1
50 000 ₽
2
35 000 ₽
3
25 000 ₽
4
20 000 ₽
5
15 000 ₽
6
12 000 ₽
7
10 000 ₽
8
8000 ₽
9
7000 ₽
10
5000 ₽
11-20
4000 ₽
21-40
3000 ₽
41-70
2000 ₽
71-120
1500 ₽
121-250
600 ₽
Начисленный фрибет действует неделю. Он подходит для любого ординара.
Подробности конкурса представлены далее.
Максимальный размер бонуса
50 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
16.12.2025 (12:00 МСК)
Начисление бонусов осуществляется в последние сутки розыгрыша.
Плюсы
Минусы
|➕ Ощутимые размеры призового фонда
|➖ Подходит только Серия А
|➕ Предусмотрено 250 победителей
В этой акции не получится просто забрать фрибет за высокий оборот. Необходимо также внимательно анализировать матчи и делать максимально выверенные ставки. Иначе ни о каком успехе говорить нельзя.