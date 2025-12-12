Турнир Серия А от Лиги Ставок: фрибеты до 50 000 рублей

Оператор сформировал максимально простые условия участия. От бетторов требуется:

Создание профиля в системе БК. Подтверждение участия в соревновании. Совершение ставок.

В зачет турнира попадают выигрышные пари и кешауты оформленные с положительной для клиента разницей. Минимальная сумма — 100 рублей. Засчитываются ординары и экспрессы с кэфами от 1.25.

«Лига Ставок» сделала систему дополнительного премирования за пари с повышенными коэффициентами. Действует система бустов, которые увеличивают полученные с успешной игры турнирные очки на заданный множитель. Его размеры определяются кэфом купона.

Кэф билета Размеры усиления От 3.00 1,25 От 5.00 1,50 От 7.00 2,00 От 10.00 2,50

Размер фрибета фиксированный. Его сумма зависит от занятого пользователем места.