28 ноября 7:24ГлавнаяБонусы
БК BetBoomФрибеты за депозит
logo

Розыгрыш от БК BetBoom: фрибеты до 10 000 рублей и топовый компьютер за пари на киберспорт

10000 ₽
Бонус
16 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
666 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Шанс стать обладателем редких CS2 скинов и мощного игрового компьютера!

В рамках Budapest Major 2025 БК BetBoom и телеграм-канал ct0m проводят акцию с ценными призами. Сделав ставку на турнир, игрок попадает в розыгрыш фрибетов, игрового компьютера и скинов.

Как получить бонус BetBoom до 10 000 рублей за участие в розыгрыше

Свернуть

Игрок автоматически становится претендентом на призы после выполнения следующих пунктов:

1. Зарегистрироваться в BetBoom, если аккаунта еще нет.

2. Подтвердить данные через верификацию.

3. Разместить 1 пари на турнир Budapest Major 2025 на сумму 666 рублей.

Дополнительные клики или подтверждения не нужны. Система автоматически учитывает квалифицирующие ставки. Всего призы получат 25 пользователей.

Место 

Приз

Описание

1

Кастомный игровой ПК

Мощный компьютер с процессором 9700X, видеокартой 5070 TI, 32GB DDR5 и SSD на 1TB для максимального игрового опыта

2

Karambit | Doppler Phase 3

Редкий нож, высоко ценится коллекционерами и игроками CS2

3

M9 Bayonet | Slaughter

Нож с с ярким красным и белым рисунком

4

Karambit | Freehand

Нож с уникальной окраской Freehand и ярким рисунком

5

Nomad Knife | Fade

Нож с плавным градиентным переходом цветов от розового к желтому

6

Nomad Knife | Tiger Toot

Нож с оранжево-желтыми полосами

7-10

Фрибет 10 000 ₽

 

11-15

Фрибет 5000 ₽

 

16-25

Фрибет 2000 ₽

 

Как отыграть бонус BetBoom до 10 000 рублей за участие в розыгрыше

Свернуть

Принимаются ординары и экспрессы с коэффициентами между 1.30 и 3.50. Фрибет действует 7 дней с момента получения.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от BetBoom

Свернуть

Основные пункты, которые нужно знать для участия.

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

666 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

14.12.2025 (23:59 МСК)

В конкурсе могут участвовать только совершеннолетние жители РФ. Победитель должен ответить организаторам в течение 3 дней.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Достаточно сделать 1 пари, никаких лишних подтверждений не требуется➖ Ставка должна быть ровно 666 ₽
➕ Ценные призы — фрибеты до 10 000 ₽, кастомный игровой ПК и редкие CS:GO скины 

Заключение

Свернуть

Для игроков доступен богатый перечень подарков. Распределение призов состоится после финала Budapest Major 2025 — времени на оформление ставки достаточно.

Валентин Васильев

