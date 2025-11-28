Розыгрыш от БК BetBoom: фрибеты до 10 000 рублей и топовый компьютер за пари на киберспорт

Место Приз Описание

1 Кастомный игровой ПК Мощный компьютер с процессором 9700X, видеокартой 5070 TI, 32GB DDR5 и SSD на 1TB для максимального игрового опыта

2 Karambit | Doppler Phase 3 Редкий нож, высоко ценится коллекционерами и игроками CS2

3 M9 Bayonet | Slaughter Нож с с ярким красным и белым рисунком

4 Karambit | Freehand Нож с уникальной окраской Freehand и ярким рисунком

5 Nomad Knife | Fade Нож с плавным градиентным переходом цветов от розового к желтому

6 Nomad Knife | Tiger Toot Нож с оранжево-желтыми полосами

7-10 Фрибет 10 000 ₽

11-15 Фрибет 5000 ₽