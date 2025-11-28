Розыгрыш от БК BetBoom: фрибеты до 10 000 рублей и топовый компьютер за пари на киберспорт

Партнерский проект
В рамках Budapest Major 2025 БК BetBoom и телеграм-канал ct0m проводят акцию с ценными призами. Сделав ставку на турнир, игрок попадает в розыгрыш фрибетов, игрового компьютера и скинов.
Игрок автоматически становится претендентом на призы после выполнения следующих пунктов:
1. Зарегистрироваться в BetBoom, если аккаунта еще нет.
2. Подтвердить данные через верификацию.
3. Разместить 1 пари на турнир Budapest Major 2025 на сумму 666 рублей.
Дополнительные клики или подтверждения не нужны. Система автоматически учитывает квалифицирующие ставки. Всего призы получат 25 пользователей.
Место
Приз
Описание
1
Кастомный игровой ПК
Мощный компьютер с процессором 9700X, видеокартой 5070 TI, 32GB DDR5 и SSD на 1TB для максимального игрового опыта
2
Karambit | Doppler Phase 3
Редкий нож, высоко ценится коллекционерами и игроками CS2
3
M9 Bayonet | Slaughter
Нож с с ярким красным и белым рисунком
4
Karambit | Freehand
Нож с уникальной окраской Freehand и ярким рисунком
5
Nomad Knife | Fade
Нож с плавным градиентным переходом цветов от розового к желтому
6
Nomad Knife | Tiger Toot
Нож с оранжево-желтыми полосами
7-10
Фрибет 10 000 ₽
11-15
Фрибет 5000 ₽
16-25
Фрибет 2000 ₽
Принимаются ординары и экспрессы с коэффициентами между 1.30 и 3.50. Фрибет действует 7 дней с момента получения.
Основные пункты, которые нужно знать для участия.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
666 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
14.12.2025 (23:59 МСК)
В конкурсе могут участвовать только совершеннолетние жители РФ. Победитель должен ответить организаторам в течение 3 дней.
Плюсы
Минусы
|➕ Достаточно сделать 1 пари, никаких лишних подтверждений не требуется
|➖ Ставка должна быть ровно 666 ₽
|➕ Ценные призы — фрибеты до 10 000 ₽, кастомный игровой ПК и редкие CS:GO скины
Для игроков доступен богатый перечень подарков. Распределение призов состоится после финала Budapest Major 2025 — времени на оформление ставки достаточно.