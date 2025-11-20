Путь героя от БК BetBoom: кешбэк до 10% за ставки на BetBoom Streamers Battle x Динамо 12

Перед совершением ставок убедитесь, что вы ознакомились с требованиями:

1. Создать и подтвердить свой аккаунт на платформе BetBoom.

2. Активировать участие в акции, нажатием кнопки на главной странице промо.

3. Выбрать способ получения наград — кешбэк фрибет-купонами или токены каждый день.

4. Определиться с командой.

5. Делать ставки исключительно на события BSB x Динамо 12 с минимальным коэффициентом 1.10 и суммой от 1000 рублей.

6. Выполнять задания ежедневно, если выбран путь токенов. Прогресс не переносится на следующий день.

7. Своевременно забирать начисленные фрибеты или токены в течение указанных сроков.

В начале акции необходимо выбрать одну из команд-участниц BSB x Динамо 12. Та, которая выполнит наибольшее количество ставок, разделит поровну между собой призовой фонд в размере 1 000 000 рублей.

Поменять выбор запрещается. Кешбэк начисляется за проигранные средства на турнире BSB x Динамо 12 по формуле: (сумма ставок – сумма выигрышей) × 10%. Начисление происходит дважды — после группового этапа и финала турнира.

Токены начисляются за выполнение ежедневных заданий на ставки в турнире BSB x Динамо 12. В первый день промо вы получаете приветственные токены без условий. Затем для каждого последующего дня нужно выполнить задание — поставить указанную сумму с минимальным коэффициентом 1.10. Токены автоматически зачисляются в BetBoom Pass. Они могут быть использованы для получения различных наград внутри платформы.