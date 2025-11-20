Путь героя от БК BetBoom: кешбэк до 10% за ставки на BetBoom Streamers Battle x Динамо 12

Партнерский проект
БК BetBoom запускает акцию «Путь героя» в рамках турнира Streamers Battle x Динамо 12. Пользователям предлагается выбрать свой способ получения наград. Каждый участник может рассчитывать либо на кешбэк фрибет-купонами 10%, либо на ежедневные токены BetBoom Pass.
Перед совершением ставок убедитесь, что вы ознакомились с требованиями:
1. Создать и подтвердить свой аккаунт на платформе BetBoom.
2. Активировать участие в акции, нажатием кнопки на главной странице промо.
3. Выбрать способ получения наград — кешбэк фрибет-купонами или токены каждый день.
4. Определиться с командой.
5. Делать ставки исключительно на события BSB x Динамо 12 с минимальным коэффициентом 1.10 и суммой от 1000 рублей.
6. Выполнять задания ежедневно, если выбран путь токенов. Прогресс не переносится на следующий день.
7. Своевременно забирать начисленные фрибеты или токены в течение указанных сроков.
В начале акции необходимо выбрать одну из команд-участниц BSB x Динамо 12. Та, которая выполнит наибольшее количество ставок, разделит поровну между собой призовой фонд в размере 1 000 000 рублей.
Поменять выбор запрещается. Кешбэк начисляется за проигранные средства на турнире BSB x Динамо 12 по формуле: (сумма ставок – сумма выигрышей) × 10%. Начисление происходит дважды — после группового этапа и финала турнира.
Токены начисляются за выполнение ежедневных заданий на ставки в турнире BSB x Динамо 12. В первый день промо вы получаете приветственные токены без условий. Затем для каждого последующего дня нужно выполнить задание — поставить указанную сумму с минимальным коэффициентом 1.10. Токены автоматически зачисляются в BetBoom Pass. Они могут быть использованы для получения различных наград внутри платформы.
Кешбэк-фрибеты можно использовать только полностью. Разбить их на несколько ставок нельзя. Использовать фрибеты нужно в течение 30 дней с момента получения. Ставить можно на киберспортивные события с коэффициентами от 1.30 до 3.50. Допускаются только пари типа ординар.
В таблице представлены все ключевые аспекты участия.
Максимальный размер бонуса
Кешбэк 10%
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
01.12.2025 (09:00 МСК)
Турнир по Dota 2 BetBoom Streamers Battle х Динамо 12 пройдет 20-30 ноября в Москве.
Плюсы
Минусы
|➕ Возможность выбрать индивидуальный вариант наград — кешбэк фрибет-купонами или ежедневные токены
|➖ Выбор пути награды нельзя изменить после подтверждения
|➕ Крупный призовой фонд для команд-участниц
Игрок может выбрать любой путь — получать кешбэк фрибет-купонами или зарабатывать токены. Последние можно будет обменять на скины или дополнительные фрибеты. Кроме того, одна из команд поделит солидный призовой пул.