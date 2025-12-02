Елка желаний от БК BetBoom: новогодние подарки для игроков

Партнерский проект
БК BetBoom представляет сезонный проект, в котором пользователи могут поделиться личными желаниями на праздники и претендовать на их исполнение. Чтобы принять участие, достаточно оформить и отправить новогоднюю открытку в онлайн-формате или в ППС. Призом становится исполнение выбранной мечты. Участие не требует ставок или взносов.
Заявка на участие считается принятой только после прохождения всех предусмотренных этапов:
1. Выполнить вход в аккаунт BetBoom либо зарегистрироваться.
2. Зайти в раздел «Елка желаний» и активировать участие.
3. Подобрать открытку из предложенных шаблонов.
4. Записать свое новогоднее желание и отправить его на обработку.
В «Елке желаний» нет заранее определенного призового пула и типовых подарков. Наградой становится исполнение личного запроса участника. Каждый выбранный клиент получает индивидуальный подарок полностью соответствующий его заявке.
После определения победителей информация публикуется на сайте. Чтобы забрать приз, участник должен в течение 5 дней отправить необходимые документы. Награда передается лично или отправляется почтой. Организатор может запросить у победителей участие в съемках и интервью.
Ключевые сведения, необходимые для правильного участия в розыгрыше.
Максимальный размер бонуса
Индивидуально
Минимальный депозит
—
Тип пари
—
Минимальный коэффициент
—
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
14.12.2025 (23:59 МСК)
БК «Мелбет» также заявляет о готовности выполнить 28 самых нестандартных новогодних пожеланий своих пользователей.
Плюсы
Минусы
|➕ Участвовать можно без ставок и депозитов
|➖ Организатор самостоятельно решает, какие желания подлежат исполнению
|➕ Приз не ограничен фиксированным набором
В прошлогодней акции «Елка желаний» BetBoom исполнял самые разные мечты своих клиентов. Среди подарков были спортивные атрибуты и мерч команд BetBoom Team и Team Spirit, билеты на матчи, различная техника, а также необычные предметы, например, леопардовый тренч. Есть основания полагать, что на этот Новый год букмекер подготовил не менее привлекательные призы для участников акции.