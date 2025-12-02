Ведомости
Елка желаний от БК BetBoom: новогодние подарки для игроков

Загадай желание, BetBoom его исполнит!

БК BetBoom представляет сезонный проект, в котором пользователи могут поделиться личными желаниями на праздники и претендовать на их исполнение. Чтобы принять участие, достаточно оформить и отправить новогоднюю открытку в онлайн-формате или в ППС. Призом становится исполнение выбранной мечты. Участие не требует ставок или взносов.

Как получить исполнение желаний от БК BetBoom

Заявка на участие считается принятой только после прохождения всех предусмотренных этапов:

1. Выполнить вход в аккаунт BetBoom либо зарегистрироваться.

2. Зайти в раздел «Елка желаний» и активировать участие.

3. Подобрать открытку из предложенных шаблонов.

4. Записать свое новогоднее желание и отправить его на обработку.

В «Елке желаний» нет заранее определенного призового пула и типовых подарков. Наградой становится исполнение личного запроса участника. Каждый выбранный клиент получает индивидуальный подарок полностью соответствующий его заявке.

Как отыграть исполнение желаний в БК BetBoom

После определения победителей информация публикуется на сайте. Чтобы забрать приз, участник должен в течение 5 дней отправить необходимые документы. Награда передается лично или отправляется почтой. Организатор может запросить у победителей участие в съемках и интервью.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от BetBoom

Ключевые сведения, необходимые для правильного участия в розыгрыше.

Максимальный размер бонуса

Индивидуально

Минимальный депозит

Тип пари

Минимальный коэффициент

Размер отыгрыша

Срок отыгрыша бонуса

Срок окончания акции

14.12.2025 (23:59 МСК)

БК «Мелбет» также заявляет о готовности выполнить 28 самых нестандартных новогодних пожеланий своих пользователей.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Участвовать можно без ставок и депозитов➖ Организатор самостоятельно решает, какие желания подлежат исполнению
➕ Приз не ограничен фиксированным набором 

Заключение

В прошлогодней акции «Елка желаний» BetBoom исполнял самые разные мечты своих клиентов. Среди подарков были спортивные атрибуты и мерч команд BetBoom Team и Team Spirit, билеты на матчи, различная техника, а также необычные предметы, например, леопардовый тренч. Есть основания полагать, что на этот Новый год букмекер подготовил не менее привлекательные призы для участников акции.

Валентин Васильев

