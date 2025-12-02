Елка желаний от БК BetBoom: новогодние подарки для игроков

В прошлогодней акции «Елка желаний» BetBoom исполнял самые разные мечты своих клиентов. Среди подарков были спортивные атрибуты и мерч команд BetBoom Team и Team Spirit, билеты на матчи, различная техника, а также необычные предметы, например, леопардовый тренч. Есть основания полагать, что на этот Новый год букмекер подготовил не менее привлекательные призы для участников акции.