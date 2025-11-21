Исполняем желания от БК Мелбет: розыгрыш 28 призов

Чтобы претендовать на приз, необходимо следовать всем установленным требованиям:

1. Пройдите регистрацию или войдите в личный кабинет «Мелбет».

2. Откройте промостраницу и подтвердите участие.

3. Совершите ставку на спортивное событие от 1000 рублей с минимальным кэфом 1.50.

4. Через онлайн-чат укажите желаемый приз и город, куда его нужно доставить.

Каждую неделю система случайным образом выбирает 7 счастливчиков. Для участия допустимо указывать только материальные призы до 100 000 рублей. Виртуальные бонусы и деньги не предоставляются.