Исполняем желания от БК Мелбет: розыгрыш 28 призов

Партнерский проект
Букмекер «Мелбет» запускает предновогоднюю акцию «Исполняем желания». Клиенты БК могут получить материальный подарок стоимостью до 100 000 рублей. Чтобы принять участие, достаточно оформить 1 ставку на спортивное событие. Каждую неделю с помощью рандомайзера будут определяться 7 победителей, чьи желания будут исполнены.
Чтобы претендовать на приз, необходимо следовать всем установленным требованиям:
1. Пройдите регистрацию или войдите в личный кабинет «Мелбет».
2. Откройте промостраницу и подтвердите участие.
3. Совершите ставку на спортивное событие от 1000 рублей с минимальным кэфом 1.50.
4. Через онлайн-чат укажите желаемый приз и город, куда его нужно доставить.
Каждую неделю система случайным образом выбирает 7 счастливчиков. Для участия допустимо указывать только материальные призы до 100 000 рублей. Виртуальные бонусы и деньги не предоставляются.
Получение подарка происходит посредством Почты России. Отыгрыш не предусмотрен.
Обратите внимание на основные требования.
Максимальный размер бонуса
100 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.50
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
14.12.2025 (23:59 МСК)
Пари на «Нарды» не учитываются в промо.
Плюсы
Минусы
|➕ Отличная предновогодняя возможность получить подарок стоимостью до 100 000 рублей
|➖ Победители определяются случайным образом
|➕ Нет необходимости отыгрывать приз
Перед 1 января «Мелбет» традиционно проводит праздничные акции. В прошлом году призы включали поездку в парк развлечений, новую игровую консоль и профессиональную фотосессию, а также множество техники. Посмотрим, чем удивит букмекер клиентов в этом году.