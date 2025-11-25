Дикий фрибет от БК BetBoom: ежедневный фрибет на 250 рублей без депозита и до 25 000 в финальный день розыгрыша

Интерактивная игра доступна на сайте и в мобильном приложении BetBoom. От участника требуется:

1. Сделать аккаунт на площадке конторы.

2. Зайти на страницу акций и запустить «Дикий фрибет».

3. Выстрелить по ячейке на поле.

После выстрела возможны 3 сценария: игрок промахивается, получает фрибет на 250 рублей или забирает купон для участия в финальном розыгрыше. Ежедневно бесплатно контора дает 1 попытку. Чтобы получить больше пуль, нужно ставить на киберспорт с коэффициентом от 1.10. За каждую 1000 рублей пользователю предоставляется дополнительный снаряд.

Цвет Возможные призы Стоимость открытия ячейки Бронзовый Фрибет на 250 ₽ Купон для финального розыгрыша 1 пуля Серебряный Фрибет на 500 ₽ Фрибет на 1000 ₽ Купон для финального розыгрыша 3 пули Золотой Фрибет на 2000 ₽ Фрибет на 5000 ₽ Купон для финального розыгрыша 15 пуль Рубиновый Фрибет на 10 000 ₽ Фрибет на 15 000 ₽ Купон для финального розыгрыша 50 пуль

По стандартной цене на одном поле можно использовать не более 10 выстрелов. При достижении указанного порога стоимость открытия ячейки увеличится. Поля обновляются ежедневно.

Дополнительно букмекер запустил механику коллективной цели. После открытия установленного количества ячеек игрокам дадут дополнительные бесплатные выстрелы.

Основные призы разыграют в финальный день акции. Их распределят между игроками получившими купоны розыгрыша. Случайный жребий определит победителя, итоговое место — размер приза.