Теннис, Кубок Билли Джин Кинг 2025 года: участники финалов, составы, коэффициенты

За победу в турнире поборются восемь команд. Шесть из них пробились через квалификацию. Китай получил квоту на правах страны-хозяйки, Италия — как действующий чемпион.

Соревнования пройдут в формате плей-офф, начиная с четвертьфинала. Каждое противостояние рассчитано максимум на три матча — два одиночных (при необходимости) и один парный — и проводится в течение дня.