15 сентября 12:18

Теннис, Кубок Билли Джин Кинг 2025 года: участники финалов, составы, коэффициенты

Главный командный трофей в женском теннисе
Александр Бокулёв
Источник: пресс-служба Кубка Билли Джин Кинг
Источник: пресс-служба Кубка Билли Джин Кинг

Во вторник, 16 сентября, в китайском Шэньчжэне стартует финальный этап Кубка Билли Джин Кинг — аналога командного чемпионата мира по теннису среди женщин. Рассказываем главное о предстоящих соревнованиях и приводим коэффициенты букмекеров.

Регламент

За победу в турнире поборются восемь команд. Шесть из них пробились через квалификацию. Китай получил квоту на правах страны-хозяйки, Италия — как действующий чемпион.

Соревнования пройдут в формате плей-офф, начиная с четвертьфинала. Каждое противостояние рассчитано максимум на три матча — два одиночных (при необходимости) и один парный — и проводится в течение дня.

Расписание

В четвертьфинале сложились такие пары соперниц:

  • Италия — Китай. 16 сентября (12:00 мск)
  • Испания — Украина. 17 сентября (12:00)
  • Казахстан — США. 18 сентября (05:00)
  • Япония — Великобритания. 18 сентября (12:00)

Далее пройдут полуфиналы — 19 и 20 сентября (12:00) Решающая матчевая встреча запланирована на 21 сентября (12:00).

Составы

Команды-участницы финального этапа Кубка Билли Джин Кинг представили следующие заявки:

Китай

Ван Синьюй, Юань Юэ, Чжан Шуай, Ван Синью, Цзян Синьюй, Лю Фэн (капитан)

Великобритания

Кэти Бултер, Франческа Джонс, Сонай Картал, Джоди Бёрредж, Энн Кеотавонг (капитан)

Италия

Жасмин Паолини, Лючия Бронцетти, Элизабетта Коччаретто, Тайра Катерина Грант, Сара Эррани, Татьяна Гарбин (капитан)

Япония

Моюка Утидзима, Эна Сибахара, Нао Хибино, Эри Ходзуми, Суко Аояма, Аи Сугияма (капитан)

Казахстан

Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Зарина Дияс, Жибек Куламбаева, Анна Данилина, Юрий Щукин (капитан)

Испания

Паула Бадоса, Джессика Бузас Манейро, Кристина Букша, Лейре Ромеро Гормас, Алёна Большова-Задойнов, Карла Суарес (капитан)

Украина

Элина Свитолина, Марта Костюк, Юлия Стародубцева, Людмила Киченок, Надежда Киченок, Илья Марченко (капитан)

США

Джессика Пегула, Эмма Наварро, Маккартни Кесслер, Хейли Баптист, Тейлор Таунсенд, Линдсей Дэвенпорт (капитан)

Коэффициенты букмекеров

Аналитики компании PARI предлагают такие котировки на предстоящие четвертьфиналы: 

Команда 1Победа 1

Победа 2

Команда 2

🇮🇹​​Италия1,45

2,75

Китай🇨🇳

🇪🇸Испания2,95

1,40

Украина🇺🇦

🇰🇿Казахстан2,60

1,50

США🇺🇸

🇯🇵Япония2,00

1,80

Великобритания🇬🇧

Прямые трансляции

На телевидении в России финалы Кубка Билли Джин Кинг показывать не будут. Прямые трансляции проведут специализированные группы в социальных сетях, а также некоторые букмекеры.

