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19 июля 14:11ГлавнаяНовости

Усик — Дюбуа II: ставки и коэффициенты на бой

Много интересных вариантов
Александр Бокулёв
Источник: DAZN Boxing
Источник: DAZN Boxing

В субботу, 19 июля, в Лондоне пройдет крупный боксерский турнир, который возглавит бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе (свыше 90,7 кг) между украинцем Александром Усиком и англичанином Даниэлем Дюбуа. Разбираем интересные варианты для ставок от букмекерской компании FONBET.

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Ставки на исход

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Базовый вариант — пари на результат. Усик идет явным фаворитом, а его победа оценивается коэффициентом 1,28. На успех Дюбуа можно поставить с котировкой 3,90. При ничьей титул абсолютного чемпиона мира останется вакантным — такой исход оценивается коэффициентом 23,00.

ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЙ УСИК — ДЮБУА

Ставки на нокаут

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Первый очный бой спортсменов прошел в августе 2023 года и завершился нокаутом от Усика в девятом раунде. Реванш также рассчитан на 12 раундов, но букмекеры ждут досрочную развязку — такой исход оценивается коэффициентом 1,59. Если бойцы всё же пройдут полную дистанцию, сыграет ставка за 2,28. Нокаут от любого из боксеров оценивается котировкой 1,71.

Самые маловероятные варианты развития событий — дисквалификация или техническое решение (когда бой нельзя продолжать, поэтому подсчитывают очки на момент остановки). Такие сценарии оцениваются коэффициентами 70,00 и 50,00 соответственно.

FONBET предлагает даже варианты с конкретным видом удара. Так, нокаут ударом по печени от Усика оценивается коэффициентом 6,00. Такая же победа Дюбуа идет за 28,00.

ПРОГНОЗ НА БОЙ УСИК — ДЮБУА

Ставки на нокдауны

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В линии букмекера можно выбрать ставку и на то, что Усик будет лучше по числу нокдаунов (2,16). Если Дюбуа чаще отправит соперника в нокдаун, то сыграет пари за 4,40. При ничьей (то есть даже при отсутствии нокдаунов) будет актуален коэффициент 2,55.

В целом аналитики уверены в том, что как минимум один такой случай зрители увидят. Наличие хотя бы одного нокдауна в предстоящем бою оценивается котировкой 1,48.

КАК СТАВЯТ ИГРОКИ НА БОЙ УСИК — ДЮБУА

Ставки на тотал

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Дюбуа славится своим высочайшим нокаутирующим потенциалом. При этом оба поражения он также потерпел досрочно. То есть лишь один из 24 боев англичанина продлился всю дистанцию. 

Первый поединок Дюбуа с Усиком завершился в девятом раунде. Соответствующая ставка ТМ (9,5) сейчас идет с коэффициентом 2,18. Обратный вариант ТБ (9,5) оценивается котировкой 1,64.

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