Усик — Дюбуа II: ставки и коэффициенты на бой

Первый очный бой спортсменов прошел в августе 2023 года и завершился нокаутом от Усика в девятом раунде. Реванш также рассчитан на 12 раундов, но букмекеры ждут досрочную развязку — такой исход оценивается коэффициентом 1,59. Если бойцы всё же пройдут полную дистанцию, сыграет ставка за 2,28. Нокаут от любого из боксеров оценивается котировкой 1,71.

Самые маловероятные варианты развития событий — дисквалификация или техническое решение (когда бой нельзя продолжать, поэтому подсчитывают очки на момент остановки). Такие сценарии оцениваются коэффициентами 70,00 и 50,00 соответственно.

FONBET предлагает даже варианты с конкретным видом удара. Так, нокаут ударом по печени от Усика оценивается коэффициентом 6,00. Такая же победа Дюбуа идет за 28,00.