Бокс, Александр Усик — Даниэль Дюбуа II: когда бой, прямая трансляция в России

В субботу, 19 июля, в столице Великобритании Лондоне пройдет крупный боксерский турнир.

В главном событии вечера сойдутся украинец Александр Усик и англичанин Даниэль Дюбуа. На кону 12-раундового боя будет стоять титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе (свыше 90,7 кг). Сейчас Усик владеет поясами WBO, WBA, WBC, IBO и The Ring, Дюбуа — IBF.

Украинцу 38 лет, на профессиональном ринге он выиграл все 23 боя (14 — нокаутами). Ранее украинец уже был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, а также владел этим титулом в первом тяжелом дивизионе.

Дюбуа 27 лет, он одержал 22 победы (21 — нокаутами) при двух досрочных проигрышах. Одно из поражений британцу нанес именно Усик, который в августе 2023 года финишировал его в девятом раунде.

Аналитики букмекерской конторы FONBET выделяют украинца как фаворита. На его победу дают коэффициент 1,28. На успех Дюбуа там же можно поставить за 3,90, на ничью — за 23,00.