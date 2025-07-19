Бокс, Александр Усик — Даниэль Дюбуа II: когда бой, прямая трансляция в России

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В субботу, 19 июля, в столице Великобритании Лондоне пройдет крупный боксерский турнир.
В главном событии вечера сойдутся украинец Александр Усик и англичанин Даниэль Дюбуа. На кону 12-раундового боя будет стоять титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе (свыше 90,7 кг). Сейчас Усик владеет поясами WBO, WBA, WBC, IBO и The Ring, Дюбуа — IBF.
Украинцу 38 лет, на профессиональном ринге он выиграл все 23 боя (14 — нокаутами). Ранее украинец уже был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, а также владел этим титулом в первом тяжелом дивизионе.
Дюбуа 27 лет, он одержал 22 победы (21 — нокаутами) при двух досрочных проигрышах. Одно из поражений британцу нанес именно Усик, который в августе 2023 года финишировал его в девятом раунде.
Аналитики букмекерской конторы FONBET выделяют украинца как фаворита. На его победу дают коэффициент 1,28. На успех Дюбуа там же можно поставить за 3,90, на ничью — за 23,00.
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Боксерский вечер пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания). Турнир начнется в субботу, 19 июля, в 19:30 по московскому времени. Главный бой Усик — Дюбуа II стоит ожидать не ранее 23:30 мск.
Официальным вещателем турнира будет британская компания DAZN, которая предлагает эфир в рамках подписки или разовой оплаты. Легальной бесплатной трансляции в России не планируется.
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