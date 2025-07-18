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18 июля 13:08ГлавнаяНовости

PARI: Усик нокаутирует Дюбуа за десять раундов

Ничья идет за 23.00
Руслан Ипполитов

19 июля Александр Усик проведет поединок против Даниэля Дюбуа за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Бой года пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, начало поединка запланировано на 01:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы британца в реванше и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают, что Александр Усик вновь окажется сильнее. Ставки на победу украинца принимаются по коэффициенту 1.28, что соответствует 75% вероятности. Поставить на успех Даниэля Дюбуа можно с коэффициентом 3.90, ничья идет за 23.00. Вероятности этих исходов составляют примерно 24% и 1%.

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Практически все клиенты PARI ставят на победу украинского боксера. 80% от общего объема ставок на исход поединка приходится на успех Усика. Один из клиентов поставил 260 000 рублей на победу украинца в составе экспресса из четырех боев в боксе и ММА, суммарный коэффициент купона составил 2.39. Три из четырех ставок уже сыграли — это значит, что точный удар Усика может принести игроку 621 400 рублей.

Букмекеры ожидают, что победитель определится до финального гонга. Поставить на досрочное окончание боя можно по коэффициенту 1.59. Если же боксеры проведут в ринге все двенадцать раундов, сыграет ставка за 2.28. Тем не менее аналитики считают, что поединок продлится минимум десять раундов, и предлагают поставить на это за 1.64.

Наиболее вероятным исходом поединка считается победа Александра Усика нокаутом — ставки на такое развитие событий принимаются по коэффициенту 2.15. Если же украинец победит по очкам, сыграет ставка за 2.90.  Для сравнения, поставить на нокаут в исполнении Дюбуа можно за 6.00, а его победа решением котируется за 9.00.

По оценкам аналитиков, победа Усика будет наиболее вероятной в восьмом или девятом раунде — в прошлый раз Дюбуа «поплыл» именно на этом отрезке боя, растеряв силу удара и остатки защиты. Ставки на триумф украинца в любом из этих раундов котируются за 13.00.

Первый поединок Усика против Дюбуа прошел 26 августа 2023 года и завершился нокаутом от украинца в девятом раунде. Любопытно, что реванш станет рекордным по объемам гонораров для обоих боксеров. Так, Усик получит за бой примерно $132 млн, а Дюбуа — около $71 млн.

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