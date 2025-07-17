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16 июля 15:18ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваТитульные бои по боксу

Лоуренс Околи — Кевин Лерена, 19 июля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Разница в габаритах огромна
Александр Бокулёв
Источник: Queensberry Promotions
Источник: Queensberry Promotions

В субботу, 19 июля, в Лондоне пройдет крупный вечер бокса. Соглавным событием турнира станет поединок за пояс WBC Silver в тяжелом весе (свыше 90,7 кг) между англичанином Лоуренсом Околи и южноафриканцем Кевином Лереной. Кто улучшит свое положение в титульной гонке? 

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Статистика

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Околи

 

Лерена

Великобритания

Страна

ЮАР

32

Возраст

33

22

Бои

34

21 (16)

Победы (нокауты)

31 (15)

1 (0)

Поражения (нокауты)

3 (1)

8

Место в рейтинге тяжелого дивизиона BoxRec

23

196

Рост (см)

185

210

Размах рук (см)

188

Правша

Стойка

Левша

Лоуренс Околи

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В рамках любительской карьеры выступил на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, где остался без медали. На профессиональном ринге бьется с 2017 года. Был обладателем поясов Содружества, Великобритании, Европы, а также WBA Continental и WBO International в первом тяжелом весе. В 2021-м стал чемпионом мира в этой категории по версии WBO. Защитил титул трижды, после чего уступил его Крису Билламу-Смиту, потерпев единственное поражение в карьере. Затем выиграл пояс WBC в бриджервейте, а в последнем поединке в декабре нокаутировал Хуссейна Мухамеда за две минуты и забрал титул WBC Silver в тяжелом весе.

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Кевин Лерена

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На профессиональном ринге выступает с 2011 года. В 2017-м стал чемпионом мира IBO в первом тяжелом весе. Защитил титул шесть раз, после чего перешел в тяжелый дивизион. В 2022-м бился с Даниэлем Дюбуа за пояс WBA (Regular), но уступил. Затем выиграл временный титул WBC в бриджервейте. В октябре был повышен до полноценного чемпиона, когда пояс оставил Околи. В последнем поединке в мае нокаутировал Сергея Радченко в третьем раунде и защитил титул.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ОколиПобеда ЛереныТМ (10,5)ТБ (10,5)
PARI1,373,251,741,98

Прогноз на бой

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Лерена хорош в первом тяжелом весе и бриджервейте, но вот в тяжелом дивизионе найти себя он пока толком не может. Как ни крути, один из главных факторов — габариты. Мастерства южноафриканцу не хватает для того, чтобы компенсировать антропометрическое отставание от большинства топовых тяжеловесов.

Проявится этот нюанс и в предстоящем поединке. Околи — очень крупный боксер, особенно на фоне Лерены. Британец выше на 11 см, а по размаху рук превосходит соперника на 22 см — это огромный разрыв. С трудом верится, что Околи не найдет способ применить свой мощный удар, а это чревато нокаутом.

Одиночные панчи англичанина страшны. Комбинационно он работает не так впечатляюще, но всё же опасно. И мы предположим, что Околи все-таки одержит победу нокаутом и подтвердит статус одного из топовых представителей тяжелого дивизиона.

Где смотреть бой Околи Лерена

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Боксерский вечер пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания). Турнир начнется в субботу, 19 июля, в 19:30 по московскому времени. Соглавный бой Околи — Лерена стоит ожидать не ранее 22:30 мск.

Официальным вещателем турнира будет DAZN.

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