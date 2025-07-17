Лоуренс Околи — Кевин Лерена, 19 июля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Лерена хорош в первом тяжелом весе и бриджервейте, но вот в тяжелом дивизионе найти себя он пока толком не может. Как ни крути, один из главных факторов — габариты. Мастерства южноафриканцу не хватает для того, чтобы компенсировать антропометрическое отставание от большинства топовых тяжеловесов.

Проявится этот нюанс и в предстоящем поединке. Околи — очень крупный боксер, особенно на фоне Лерены. Британец выше на 11 см, а по размаху рук превосходит соперника на 22 см — это огромный разрыв. С трудом верится, что Околи не найдет способ применить свой мощный удар, а это чревато нокаутом.

Одиночные панчи англичанина страшны. Комбинационно он работает не так впечатляюще, но всё же опасно. И мы предположим, что Околи все-таки одержит победу нокаутом и подтвердит статус одного из топовых представителей тяжелого дивизиона.