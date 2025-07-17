Лоуренс Околи — Кевин Лерена, 19 июля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В субботу, 19 июля, в Лондоне пройдет крупный вечер бокса. Соглавным событием турнира станет поединок за пояс WBC Silver в тяжелом весе (свыше 90,7 кг) между англичанином Лоуренсом Околи и южноафриканцем Кевином Лереной. Кто улучшит свое положение в титульной гонке?
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Околи
Лерена
Великобритания
Страна
ЮАР
32
Возраст
33
22
Бои
34
21 (16)
Победы (нокауты)
31 (15)
1 (0)
Поражения (нокауты)
3 (1)
8
Место в рейтинге тяжелого дивизиона BoxRec
23
196
Рост (см)
185
210
Размах рук (см)
188
Правша
Стойка
Левша
В рамках любительской карьеры выступил на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, где остался без медали. На профессиональном ринге бьется с 2017 года. Был обладателем поясов Содружества, Великобритании, Европы, а также WBA Continental и WBO International в первом тяжелом весе. В 2021-м стал чемпионом мира в этой категории по версии WBO. Защитил титул трижды, после чего уступил его Крису Билламу-Смиту, потерпев единственное поражение в карьере. Затем выиграл пояс WBC в бриджервейте, а в последнем поединке в декабре нокаутировал Хуссейна Мухамеда за две минуты и забрал титул WBC Silver в тяжелом весе.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
На профессиональном ринге выступает с 2011 года. В 2017-м стал чемпионом мира IBO в первом тяжелом весе. Защитил титул шесть раз, после чего перешел в тяжелый дивизион. В 2022-м бился с Даниэлем Дюбуа за пояс WBA (Regular), но уступил. Затем выиграл временный титул WBC в бриджервейте. В октябре был повышен до полноценного чемпиона, когда пояс оставил Околи. В последнем поединке в мае нокаутировал Сергея Радченко в третьем раунде и защитил титул.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на бокс с телефона
Лерена хорош в первом тяжелом весе и бриджервейте, но вот в тяжелом дивизионе найти себя он пока толком не может. Как ни крути, один из главных факторов — габариты. Мастерства южноафриканцу не хватает для того, чтобы компенсировать антропометрическое отставание от большинства топовых тяжеловесов.
Проявится этот нюанс и в предстоящем поединке. Околи — очень крупный боксер, особенно на фоне Лерены. Британец выше на 11 см, а по размаху рук превосходит соперника на 22 см — это огромный разрыв. С трудом верится, что Околи не найдет способ применить свой мощный удар, а это чревато нокаутом.
Одиночные панчи англичанина страшны. Комбинационно он работает не так впечатляюще, но всё же опасно. И мы предположим, что Околи все-таки одержит победу нокаутом и подтвердит статус одного из топовых представителей тяжелого дивизиона.
Боксерский вечер пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания). Турнир начнется в субботу, 19 июля, в 19:30 по московскому времени. Соглавный бой Околи — Лерена стоит ожидать не ранее 22:30 мск.
Официальным вещателем турнира будет DAZN.
Полный кард