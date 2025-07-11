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10 июля 15:57ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваТитульные бои по боксу

Александр Усик — Даниэль Дюбуа, 19 июля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Еще один грандиозный реванш
Александр Бокулёв
Источник: Queensberry Promotions
Источник: Queensberry Promotions

В субботу, 19 июля, в Лондоне пройдет крупный вечер бокса. В главном событии турнира украинец Александр Усик и англичанин Даниэль Дюбуа оспорят звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе (свыше 90,7 кг). Сумеет ли уроженец Симферополя остаться непобежденным и вернуть себе престижнейший титул?

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Статистика

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Усик

 

Дюбуа

Украина

Страна

Англия

38

Возраст

27

23

Бои

24

23 (14)

Победы (нокауты)

22 (21)

0

Поражения (нокауты)

2 (2)

1

Место в рейтинге тяжелого дивизиона BoxRec

2

191

Рост (см)

196

198

Размах рук (см)

198

Левша

Стойка

Правша

Александр Усик

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Уроженец Симферополя, до 15 лет занимался футболом, после чего перешел в бокс. На любительском уровне бился в средней и полутяжелой категориях, но главных достижений добился в тяжелом весе — золото ЧМ-2011 и Олимпиады-2012. С 2013 года выступает на профессиональном ринге. В 2016-м впервые стал чемпионом мира, завоевав пояс WBO в первом тяжелом весе. Трижды защитил его, после чего также выиграл титул WBC. В 2018 году победил россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Защитив этот титул один раз, перешел в тяжелый дивизион.

В новой категории в 2021 году отобрал у Энтони Джошуа пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO. Защитил титулы в реванше, а затем в поединке с Дюбуа. В мае прошлого года победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Вскоре освободил пояс IBF. Остальные титулы защитил в последнем поединке в декабре, победив Фьюри в реванше единогласным решением рефери.

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Даниэль Дюбуа

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Занимается боксом с девяти лет. Представлял Великобританию на молодежных чемпионатах Европы, мог бороться за попадание на Олимпиаду-2020, но решил уйти из любителей. На профессиональном уровне дебютировал в 2017 году, выиграл титулы Содружества, WBC Silver и WBO International в тяжелом весе. Потерял пояса после поражения от Джо Джойса в 2020-м. В 2021 году стал временным чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBA. В 2022-м завоевал пояс WBA (Regular), в декабре того же года защитил его. 

В августе 2023-го нокаутом в девятом раунде уступил Александру Усику в бою за пять титулов. Закрыл это поражение, нокаутировав Джаррелла Миллера в девятом раунде. В июне прошлого года нокаутировал Филипа Хрговича в восьмом раунде и стал временным чемпионом IBF. Завладел полноценным титулом по этой версии, когда Усик его освободил. В последнем поединке в сентябре защитил пояс, нокаутировав Энтони Джошуа в пятом раунде.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа УсикаПобеда ДюбуаТМ (9,5)ТБ (9,5)
PARI1,283,902,061,72

Прогноз на бой

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Почти два года прошло с первого поединка спортсменов. За это время Усик закрепился в статусе одного из лучших тяжеловесов в истории, но и Дюбуа добился прогресса. Англичанин набрался опыта и стал более рациональным, однако в целом его стиль по-прежнему основан на жестком прессинге и грубой силе. «Фехтовать» с украинцем бесполезно, поэтому Дюбуа наверняка попробует чаще сближаться, раздергивать соперника и конвертировать свою ударную мощь как минимум в накопительный урон.

Однако Усик уже не раз показывал, что умеет образцово противостоять таким боксерам. Технически и тактически он превосходит Дюбуа, да и бойцовский IQ у украинца высочайший. Плюс ментально бывший чемпион мира крайне силен, тогда как у британца случались явные провалы в психологии.

Резюмируя, ждем высокую активность от Дюбуа в первой половине боя. Работать вторым номером бессмысленно, поэтому наверняка после короткой разведки он начнет давить. Однако чем меньше сил будет оставаться у британца, тем более явно преимуществом завладеет Усик. С высокой вероятностью вскоре после экватора Дюбуа окажется в кризисной ситуации, что повысит шансы украинца на нокаут — как и в их первом поединке. Не исключаем, что соперники пройдут всю дистанцию в 12 раундов, но на очки Усик тоже работает лучше.

Таким образом, для ставки выбираем победу украинца. Для более высокого коэффициента скомбинируем ее с тоталом, когда букмекеры расширят линию на бой.

Где смотреть бой Усик Дюбуа II

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Боксерский вечер пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания). Турнир начнется в субботу, 19 июля, в 19:30 по московскому времени. Главный бой Усик — Дюбуа II стоит ожидать не ранее 23:30 мск.

Официальным вещателем турнира будет DAZN.

Полный кард

  • Александр Усик (Украина) — Даниэль Дюбуа (Англия). Тяжелый вес. Бой за титул абсолютного чемпиона мира;
  • Лоуренс Околи (Англия) — Кевин Лерена (ЮАР). Тяжелый вес. Бой за титул WBC Silver;
  • Даниэль Лапин (Украина) — Льюис Эдмондсон (Англия). Полутяжелый вес. Бой за титулы WBA Continental и IBF Inter-Continental;
  • Владислав Сиренко (Украина) — Соломон Дакрес (Англия). Тяжелый вес;
  • Лаша Гурули (Грузия) — Джеймс Фрэнсис (Англия). Первый полусредний вес;
  • Аадам Хамед (ОАЭ) — Эсекьель Грегорес (Аргентина). Первый полусредний вес.

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