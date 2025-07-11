Александр Усик — Даниэль Дюбуа, 19 июля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Почти два года прошло с первого поединка спортсменов. За это время Усик закрепился в статусе одного из лучших тяжеловесов в истории, но и Дюбуа добился прогресса. Англичанин набрался опыта и стал более рациональным, однако в целом его стиль по-прежнему основан на жестком прессинге и грубой силе. «Фехтовать» с украинцем бесполезно, поэтому Дюбуа наверняка попробует чаще сближаться, раздергивать соперника и конвертировать свою ударную мощь как минимум в накопительный урон.

Однако Усик уже не раз показывал, что умеет образцово противостоять таким боксерам. Технически и тактически он превосходит Дюбуа, да и бойцовский IQ у украинца высочайший. Плюс ментально бывший чемпион мира крайне силен, тогда как у британца случались явные провалы в психологии.

Резюмируя, ждем высокую активность от Дюбуа в первой половине боя. Работать вторым номером бессмысленно, поэтому наверняка после короткой разведки он начнет давить. Однако чем меньше сил будет оставаться у британца, тем более явно преимуществом завладеет Усик. С высокой вероятностью вскоре после экватора Дюбуа окажется в кризисной ситуации, что повысит шансы украинца на нокаут — как и в их первом поединке. Не исключаем, что соперники пройдут всю дистанцию в 12 раундов, но на очки Усик тоже работает лучше.

Таким образом, для ставки выбираем победу украинца. Для более высокого коэффициента скомбинируем ее с тоталом, когда букмекеры расширят линию на бой.