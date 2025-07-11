Александр Усик — Даниэль Дюбуа, 19 июля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

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В субботу, 19 июля, в Лондоне пройдет крупный вечер бокса. В главном событии турнира украинец Александр Усик и англичанин Даниэль Дюбуа оспорят звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе (свыше 90,7 кг). Сумеет ли уроженец Симферополя остаться непобежденным и вернуть себе престижнейший титул?
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Усик
Дюбуа
Украина
Страна
Англия
38
Возраст
27
23
Бои
24
23 (14)
Победы (нокауты)
22 (21)
0
Поражения (нокауты)
2 (2)
1
Место в рейтинге тяжелого дивизиона BoxRec
2
191
Рост (см)
196
198
Размах рук (см)
198
Левша
Стойка
Правша
Уроженец Симферополя, до 15 лет занимался футболом, после чего перешел в бокс. На любительском уровне бился в средней и полутяжелой категориях, но главных достижений добился в тяжелом весе — золото ЧМ-2011 и Олимпиады-2012. С 2013 года выступает на профессиональном ринге. В 2016-м впервые стал чемпионом мира, завоевав пояс WBO в первом тяжелом весе. Трижды защитил его, после чего также выиграл титул WBC. В 2018 году победил россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Защитив этот титул один раз, перешел в тяжелый дивизион.
В новой категории в 2021 году отобрал у Энтони Джошуа пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO. Защитил титулы в реванше, а затем в поединке с Дюбуа. В мае прошлого года победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Вскоре освободил пояс IBF. Остальные титулы защитил в последнем поединке в декабре, победив Фьюри в реванше единогласным решением рефери.
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Занимается боксом с девяти лет. Представлял Великобританию на молодежных чемпионатах Европы, мог бороться за попадание на Олимпиаду-2020, но решил уйти из любителей. На профессиональном уровне дебютировал в 2017 году, выиграл титулы Содружества, WBC Silver и WBO International в тяжелом весе. Потерял пояса после поражения от Джо Джойса в 2020-м. В 2021 году стал временным чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBA. В 2022-м завоевал пояс WBA (Regular), в декабре того же года защитил его.
В августе 2023-го нокаутом в девятом раунде уступил Александру Усику в бою за пять титулов. Закрыл это поражение, нокаутировав Джаррелла Миллера в девятом раунде. В июне прошлого года нокаутировал Филипа Хрговича в восьмом раунде и стал временным чемпионом IBF. Завладел полноценным титулом по этой версии, когда Усик его освободил. В последнем поединке в сентябре защитил пояс, нокаутировав Энтони Джошуа в пятом раунде.
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Почти два года прошло с первого поединка спортсменов. За это время Усик закрепился в статусе одного из лучших тяжеловесов в истории, но и Дюбуа добился прогресса. Англичанин набрался опыта и стал более рациональным, однако в целом его стиль по-прежнему основан на жестком прессинге и грубой силе. «Фехтовать» с украинцем бесполезно, поэтому Дюбуа наверняка попробует чаще сближаться, раздергивать соперника и конвертировать свою ударную мощь как минимум в накопительный урон.
Однако Усик уже не раз показывал, что умеет образцово противостоять таким боксерам. Технически и тактически он превосходит Дюбуа, да и бойцовский IQ у украинца высочайший. Плюс ментально бывший чемпион мира крайне силен, тогда как у британца случались явные провалы в психологии.
Резюмируя, ждем высокую активность от Дюбуа в первой половине боя. Работать вторым номером бессмысленно, поэтому наверняка после короткой разведки он начнет давить. Однако чем меньше сил будет оставаться у британца, тем более явно преимуществом завладеет Усик. С высокой вероятностью вскоре после экватора Дюбуа окажется в кризисной ситуации, что повысит шансы украинца на нокаут — как и в их первом поединке. Не исключаем, что соперники пройдут всю дистанцию в 12 раундов, но на очки Усик тоже работает лучше.
Таким образом, для ставки выбираем победу украинца. Для более высокого коэффициента скомбинируем ее с тоталом, когда букмекеры расширят линию на бой.
Боксерский вечер пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания). Турнир начнется в субботу, 19 июля, в 19:30 по московскому времени. Главный бой Усик — Дюбуа II стоит ожидать не ранее 23:30 мск.
Официальным вещателем турнира будет DAZN.
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