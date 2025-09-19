Петросян готова к борьбе: как стартовал олимпийский отборочный турнир

В этой дисциплине перед турниром выделялись явные фавориты — литовцы Элисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс. Они сенсационно провалились на мартовском чемпионате мира, где была распределена большая часть олимпийских квот, и остались без путевки в Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Однако в Пекине у Рид и Амбрулявичюс не наблюдается реальных конкурентов. Бронзовые призеры чемпионата Европы стали единственным дуэтом, который в ритм-танце набрал более 80 баллов. Они с запасом получили лучшие оценки и за технику, и за компоненты.

Ближайшими преследователями литовцев стали Холли Харрис и Джейсон Чан, которые пока уступают лидерам почти 7,5 балла. При этом больше никому, кроме австралийцев, не удалось преодолеть планку в 70+ баллов.

Таким образом, можно ожидать, что как минимум эти два дуэта получат квоты на Олимпиаду. Всего в танцевальном турнире разыгрываются четыре путевки, которые достанутся сильнейшим по сумме двух программ.

Из спортсменов с российскими корнями реальные шансы поехать на Олимпиаду остаются, например, у Асафа Казимова. Уроженец Санкт-Петербурга в паре с Софией Валь под флагом Испании пока замыкает топ-5. В борьбе и Мария Игнатьева, которая вместе с украинцем Даниилом Семко представляет Венгрию и идет седьмой после ритм-танца. У остальных фигуристов российского происхождения турнирное положение заметно хуже.

Топ-10 в танцах на льду после ритм-танца: