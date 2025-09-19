Ведомости
Петросян готова к борьбе: как стартовал олимпийский отборочный турнир

Российские фигуристы вернулись на международный уровень
Александр Бокулёв
Источник: ФФККР
Источник: ФФККР

В пятницу начался квалификационный турнир Олимпиады-2026 по фигурному катанию, который принимает китайский Пекин. В первый день выступают танцевальные и спортивные пары, а также одиночницы. Подводим промежуточные итоги старта.

Женщины

Свернуть

Информация будет обновлена по итогам выступлений. В женском одиночном катании есть одна представительница России — Аделия Петросян. В нейтральном статусе заявлена и белоруска Виктория Сафонова.

Танцы на льду

Свернуть

В этой дисциплине перед турниром выделялись явные фавориты — литовцы Элисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс. Они сенсационно провалились на мартовском чемпионате мира, где была распределена большая часть олимпийских квот, и остались без путевки в Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Однако в Пекине у Рид и Амбрулявичюс не наблюдается реальных конкурентов. Бронзовые призеры чемпионата Европы стали единственным дуэтом, который в ритм-танце набрал более 80 баллов. Они с запасом получили лучшие оценки и за технику, и за компоненты. 

Ближайшими преследователями литовцев стали Холли Харрис и Джейсон Чан, которые пока уступают лидерам почти 7,5 балла. При этом больше никому, кроме австралийцев, не удалось преодолеть планку в 70+ баллов.

Таким образом, можно ожидать, что как минимум эти два дуэта получат квоты на Олимпиаду. Всего в танцевальном турнире разыгрываются четыре путевки, которые достанутся сильнейшим по сумме двух программ.

Из спортсменов с российскими корнями реальные шансы поехать на Олимпиаду остаются, например, у Асафа Казимова. Уроженец Санкт-Петербурга в паре с Софией Валь под флагом Испании пока замыкает топ-5. В борьбе и Мария Игнатьева, которая вместе с украинцем Даниилом Семко представляет Венгрию и идет седьмой после ритм-танца. У остальных фигуристов российского происхождения турнирное положение заметно хуже.

Топ-10 в танцах на льду после ритм-танца:

  1. Элисон Рид / Саулюс Амбрулявичюс (Литва) — 80,95 балла
  2. Холли Харрис / Джейсон Чан (Австралия) — 73,35
  3. Милла Рууд Рейтан / Николай Майоров (Швеция) — 69,30
  4. Утана Ёсида / Масая Морита (Япония) — 69,14
  5. София Валь / Асаф Казимов (Испания) — 68,35
  6. Ван Шиюэ / Лю Синью (Китай) — 67,59
  7. Мария Игнатьева / Даниил Семко (Венгрия) — 64,58
  8. Кэролайн Сусис / Шейн Фирус (Ирландия) — 64,53
  9. Шира Ичилов / Михаил Носовицкий (Израиль) — 62,55
  10. Мария Пинчук / Никита Погорелов (Украина) — 62,11

Парное катание

Свернуть

Информация будет обновлена по итогам выступлений.

Расписание

Свернуть

В следующий соревновательный будет определятся обладатели оставшихся квот в парном и женском одиночном катании. Также одиночники, в том числе россиянин Пётр Гуменник, продемонстрируют короткие программы. Полное расписание квалификационного турнира в Пекине и источники прямых трансляций представлены в нашем специальном материале.

Новости
Новое