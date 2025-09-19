Петросян готова к борьбе: как стартовал олимпийский отборочный турнир

Партнерский проект
В пятницу начался квалификационный турнир Олимпиады-2026 по фигурному катанию, который принимает китайский Пекин. В первый день выступают танцевальные и спортивные пары, а также одиночницы. Подводим промежуточные итоги старта.
Информация будет обновлена по итогам выступлений. В женском одиночном катании есть одна представительница России — Аделия Петросян. В нейтральном статусе заявлена и белоруска Виктория Сафонова.
В этой дисциплине перед турниром выделялись явные фавориты — литовцы Элисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс. Они сенсационно провалились на мартовском чемпионате мира, где была распределена большая часть олимпийских квот, и остались без путевки в Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Однако в Пекине у Рид и Амбрулявичюс не наблюдается реальных конкурентов. Бронзовые призеры чемпионата Европы стали единственным дуэтом, который в ритм-танце набрал более 80 баллов. Они с запасом получили лучшие оценки и за технику, и за компоненты.
Ближайшими преследователями литовцев стали Холли Харрис и Джейсон Чан, которые пока уступают лидерам почти 7,5 балла. При этом больше никому, кроме австралийцев, не удалось преодолеть планку в 70+ баллов.
Таким образом, можно ожидать, что как минимум эти два дуэта получат квоты на Олимпиаду. Всего в танцевальном турнире разыгрываются четыре путевки, которые достанутся сильнейшим по сумме двух программ.
Из спортсменов с российскими корнями реальные шансы поехать на Олимпиаду остаются, например, у Асафа Казимова. Уроженец Санкт-Петербурга в паре с Софией Валь под флагом Испании пока замыкает топ-5. В борьбе и Мария Игнатьева, которая вместе с украинцем Даниилом Семко представляет Венгрию и идет седьмой после ритм-танца. У остальных фигуристов российского происхождения турнирное положение заметно хуже.
Топ-10 в танцах на льду после ритм-танца:
В следующий соревновательный будет определятся обладатели оставшихся квот в парном и женском одиночном катании. Также одиночники, в том числе россиянин Пётр Гуменник, продемонстрируют короткие программы. Полное расписание квалификационного турнира в Пекине и источники прямых трансляций представлены в нашем специальном материале.