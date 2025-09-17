Олимпиада-2026, квалификационный турнир по фигурному катанию: расписание, участники и фавориты

Большая часть квот на Олимпиаду-2026 в фигурном катании была распределена на чемпионате мира в марте. На квалификационных соревнованиях спортсмены, которые не отобрались на Игры в Милане и Кортине, поборются за оставшиеся путевки — но не персональные, а для национальных олимпийских комитетов.

В одиночном катании и у мужчин, и у женщин квоты получат обладатели пяти лучших результатов, среди спортивных пар — три сильнейших дуэта, а среди танцевальных — четыре.

Важно подчеркнуть, что отдельное правило есть для нейтральных атлетов. Если Петросян и Гуменник пробьются на Олимпиаду, их путевки будут именными. К слову, в аналогичном статусе в Пекине выступят и белорусы Виктория Сафонова и Евгений Пузанов.