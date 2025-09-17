Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



17 сентября 20:47ГлавнаяНовости

Олимпиада-2026, квалификационный турнир по фигурному катанию: расписание, участники и фавориты

Следим за Петросян и Гуменником
Александр Бокулёв
Аделия Петросян. Источник: ФФККР
Аделия Петросян. Источник: ФФККР

С 19 по 21 сентября в китайском Пекине пройдет квалификационный турнир Олимпиады-2026 по фигурному катанию. В число тех, кто будет бороться за оставшиеся квоты, входят россияне Аделия Петросян и Пётр Гуменник, получившие нейтральный статус. Рассказываем главное о предстоящих соревнованиях.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Регламент

Свернуть

Большая часть квот на Олимпиаду-2026 в фигурном катании была распределена на чемпионате мира в марте. На квалификационных соревнованиях спортсмены, которые не отобрались на Игры в Милане и Кортине, поборются за оставшиеся путевки — но не персональные, а для национальных олимпийских комитетов.

В одиночном катании и у мужчин, и у женщин квоты получат обладатели пяти лучших результатов, среди спортивных пар — три сильнейших дуэта, а среди танцевальных — четыре.

Важно подчеркнуть, что отдельное правило есть для нейтральных атлетов. Если Петросян и Гуменник пробьются на Олимпиаду, их путевки будут именными. К слову, в аналогичном статусе в Пекине выступят и белорусы Виктория Сафонова и Евгений Пузанов.

Участники

Женщины

Свернуть

У одиночниц в заявке числятся 25 спортсменок. Для Петросян это первый международный турнир на взрослом уровне, но она явно входит в число фавориток. Также к главным претенденткам на высокие места стоит отнести бывшую россиянку Анастасию Губанову, которая представляет Грузию. Чемпионка Европы 2023 года, тренирующаяся у Евгения Рукавицына, провалилась на прошлом ЧМ, поэтому вынуждена отбираться на Олимпиаду через квалификационный старт.

В центре внимания будет и бельгийка Луна Хендрикс. Двукратная медалистка чемпионатов мира из-за проблем со здоровьем пропустила почти весь прошлый сезон, в том числе чемпионат мира.

Другие фигуристки-участницы явно уступают перечисленным по статусу и регалиям. Таким образом, шансы Петросян на попадание в топ-5 можно считать высокими. Однако сложности добавляет тот факт, что Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил хореографа Даниила Глейхенгауза в качестве сопровождающего действующей чемпионки России. Но в Пекин, по данным ТАСС, вместе с грузинской командой прибыла тренер Петросян Этери Тутберидзе.

Мужчины

Свернуть

У одиночников готовятся выступить 27 спортсменов. На общем фоне Гуменник выделяется едва ли не сильнее, чем Петросян у женщин. По техническому контенту россиянин потенциально превосходит всех соперников. Если не случится сбоев, ученик Вероники Дайнеко также с высокой вероятностью войдет в топ-5. Тренера, к слову, допустили на квалификационный турнир.

Как и у женщин, в этой дисциплине будет несколько фигуристов с российскими корнями. В частности, за квоты поборются венгр Александр Власенко, чех Георгий Рештенко и армянин Семён Данильянц.

Пётр Гуменник
Пётр Гуменник. Источник: ФФККР

Парное катание

Свернуть

В парных дисциплинах россиян не допустили. Без них среди спортивных дуэтов не наблюдается звезд первой величины. Из бывших россиян в Пекине выступят Павел Ковалев (за Францию со своей супругой Камиль Ковалев), Александр Коровин (за Филиппины с Исабеллой Гамес), а также Карина Акопова и Никита Рахманин, которые перешли под флаг Армении.

Танцы на льду

Свернуть

В этой дисциплине явно выделяются Элисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс. Призеры чемпионата Европы и лидеры литовского фигурного катания провалились на последнем чемпионате мира, но в Пекине будут главными претендентами на первое место.

А бывших россиян в танцах на льду в квалификационном турнире больше всего. Есть полноценные дуэты Ангелины Кудрявцевой и Ильи Каранкевича (Кипр), а также Марии Казаковой и Владислава Каминского (Грузия). А есть и отдельные фигуристы: Кристина Добросердова (с Алессандро Пелегрини за Армению), Мария Игнатьева (с Даниилом Семко за Венгрию), Асаф Казимов (с Софией Валь за Испанию).

Расписание

Свернуть

График соревнований по московскому времени:

Пятница, 19 сентября

  • 07:15 – 09:55 — танцы на льду (ритм-танец)
  • 10:30 – 12:15 — спортивные пары (короткая программа)
  • 13:00 – 16:55 — женщины (короткая программа)

Суббота, 20 сентября

  • 05:00 – 08:55 — мужчины (короткая программа)
  • 09:30 – 11:30 — спортивные пары (произвольная программа)
  • 12:15 – 16:50 — женщины (произвольная программа)

Воскресенье, 21 сентября

  • 05:00 – 08:10 — танцы на льду (произвольный танец)
  • 08:45 – 13:20 — мужчины (произвольная программа)

Трансляции

Свернуть

Квалификационный олимпийский турнир по фигурному катанию в полном объеме покажет холдинг «Матч». Прямые трансляции одиночных соревнований будут доступны на федеральном телеканале «Матч ТВ».

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Олимпиада-2026, квалификационный турнир по фигурному катанию: расписание, участники и фавориты
Олимпиада-2026, квалификационный турнир по фигурному катанию: расписание, участники и фавориты
Новости
Клиент PARI поставил 600 000 рублей на победу «ПСЖ» над «Аталантой» в первом туре Лиги чемпионов
Клиент PARI поставил 600 000 рублей на победу «ПСЖ» над «Аталантой» в первом туре Лиги чемпионов
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Зенита» над «Ахматом» в Кубке России
Клиенты PARI уверены в победе «Зенита» над «Ахматом» в Кубке России
Новости
Клиент PARI поставил 500 000 рублей на обмен голами в матче «Баварии» и «Челси» в Лиге чемпионов
Клиент PARI поставил 500 000 рублей на обмен голами в матче «Баварии» и «Челси» в Лиге чемпионов
Новости
Клиент PARI поставил 600 000 рублей на «Ливерпуль» в матче с «Атлетико» в первом туре Лиги чемпионов
Клиент PARI поставил 600 000 рублей на «Ливерпуль» в матче с «Атлетико» в первом туре Лиги чемпионов
Новости
WINLINE и Единая лига ВТБ запускают масштабное партнерство
WINLINE и Единая лига ВТБ запускают масштабное партнерство
Новости
Клиенты PARI не сомневаются в победе «Ювентуса» над «Боруссией» в первом туре Лиги чемпионов
Клиенты PARI не сомневаются в победе «Ювентуса» над «Боруссией» в первом туре Лиги чемпионов
Новости
«Реал» против «Марселя» в ЛЧ: клиенты PARI уверены в победе мадридцев
«Реал» против «Марселя» в ЛЧ: клиенты PARI уверены в победе мадридцев
Новости
Клиенты PARI ставят на «Арсенал» в матче Лиги чемпионов с «Атлетиком»
Клиенты PARI ставят на «Арсенал» в матче Лиги чемпионов с «Атлетиком»
Новости
Пользователь PARI поставил 600 000 рублей на победу «Спартака» над ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
Пользователь PARI поставил 600 000 рублей на победу «Спартака» над ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
Новости

Новое