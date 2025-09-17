Олимпиада-2026, квалификационный турнир по фигурному катанию: расписание, участники и фавориты

Партнерский проект
С 19 по 21 сентября в китайском Пекине пройдет квалификационный турнир Олимпиады-2026 по фигурному катанию. В число тех, кто будет бороться за оставшиеся квоты, входят россияне Аделия Петросян и Пётр Гуменник, получившие нейтральный статус. Рассказываем главное о предстоящих соревнованиях.
Большая часть квот на Олимпиаду-2026 в фигурном катании была распределена на чемпионате мира в марте. На квалификационных соревнованиях спортсмены, которые не отобрались на Игры в Милане и Кортине, поборются за оставшиеся путевки — но не персональные, а для национальных олимпийских комитетов.
В одиночном катании и у мужчин, и у женщин квоты получат обладатели пяти лучших результатов, среди спортивных пар — три сильнейших дуэта, а среди танцевальных — четыре.
Важно подчеркнуть, что отдельное правило есть для нейтральных атлетов. Если Петросян и Гуменник пробьются на Олимпиаду, их путевки будут именными. К слову, в аналогичном статусе в Пекине выступят и белорусы Виктория Сафонова и Евгений Пузанов.
У одиночниц в заявке числятся 25 спортсменок. Для Петросян это первый международный турнир на взрослом уровне, но она явно входит в число фавориток. Также к главным претенденткам на высокие места стоит отнести бывшую россиянку Анастасию Губанову, которая представляет Грузию. Чемпионка Европы 2023 года, тренирующаяся у Евгения Рукавицына, провалилась на прошлом ЧМ, поэтому вынуждена отбираться на Олимпиаду через квалификационный старт.
В центре внимания будет и бельгийка Луна Хендрикс. Двукратная медалистка чемпионатов мира из-за проблем со здоровьем пропустила почти весь прошлый сезон, в том числе чемпионат мира.
Другие фигуристки-участницы явно уступают перечисленным по статусу и регалиям. Таким образом, шансы Петросян на попадание в топ-5 можно считать высокими. Однако сложности добавляет тот факт, что Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил хореографа Даниила Глейхенгауза в качестве сопровождающего действующей чемпионки России. Но в Пекин, по данным ТАСС, вместе с грузинской командой прибыла тренер Петросян Этери Тутберидзе.
У одиночников готовятся выступить 27 спортсменов. На общем фоне Гуменник выделяется едва ли не сильнее, чем Петросян у женщин. По техническому контенту россиянин потенциально превосходит всех соперников. Если не случится сбоев, ученик Вероники Дайнеко также с высокой вероятностью войдет в топ-5. Тренера, к слову, допустили на квалификационный турнир.
Как и у женщин, в этой дисциплине будет несколько фигуристов с российскими корнями. В частности, за квоты поборются венгр Александр Власенко, чех Георгий Рештенко и армянин Семён Данильянц.
В парных дисциплинах россиян не допустили. Без них среди спортивных дуэтов не наблюдается звезд первой величины. Из бывших россиян в Пекине выступят Павел Ковалев (за Францию со своей супругой Камиль Ковалев), Александр Коровин (за Филиппины с Исабеллой Гамес), а также Карина Акопова и Никита Рахманин, которые перешли под флаг Армении.
В этой дисциплине явно выделяются Элисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс. Призеры чемпионата Европы и лидеры литовского фигурного катания провалились на последнем чемпионате мира, но в Пекине будут главными претендентами на первое место.
А бывших россиян в танцах на льду в квалификационном турнире больше всего. Есть полноценные дуэты Ангелины Кудрявцевой и Ильи Каранкевича (Кипр), а также Марии Казаковой и Владислава Каминского (Грузия). А есть и отдельные фигуристы: Кристина Добросердова (с Алессандро Пелегрини за Армению), Мария Игнатьева (с Даниилом Семко за Венгрию), Асаф Казимов (с Софией Валь за Испанию).
График соревнований по московскому времени:
Пятница, 19 сентября
Суббота, 20 сентября
Воскресенье, 21 сентября
Квалификационный олимпийский турнир по фигурному катанию в полном объеме покажет холдинг «Матч». Прямые трансляции одиночных соревнований будут доступны на федеральном телеканале «Матч ТВ».