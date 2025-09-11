Вновь без Садулаева: главное о чемпионате мира по борьбе 2025 года

Принять участие в турнире не сможет Абдулрашид Садулаев — двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира по вольной борьбе. Планировалось, что главная звезда сборной России выступит в Загребе, но ему вновь не дали визу. По той же причине спортсмен в апреле пропустил чемпионат Европы.

В итоге в заявку в весовой категории до 97 кг был включен Магомед Курбанов. В составе остались два олимпийских чемпиона — Заур Угуев и Заурбек Сидаков.

Полностью заявка сборной России представлена ниже.

вольная борьба: Муса Мехтиханов (до 57 кг), Заур Угуев (до 61 кг), Ибрагим Ибрагимов (до 65 кг), Сайын Казырык (до 70 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг), Ахмед Усманов (до 79 кг), Ибрагим Кадиев (до 86 кг), Аманула Гаджимагомедов (до 92 кг), Магомед Курбанов (до 97 кг) и Абдулла Курбанов (до 125 кг);

женская борьба: Елизавета Смирнова (до 50 кг), Наталья Малышева (до 53 кг), Екатерина Вербина (до 55 кг), Ольга Хорошавцева (до 57 кг), Анастасия Сидельникова (до 59 кг), Амина Танделова (до 62 кг), Алина Касабиева (до 65 кг), Ханум Велиева (до 68 кг), Ксения Буракова (до 72 кг) и Кристина Шумова (до 76 кг);

греко-римская борьба: Эмин Сефершаев (до 55 кг), Садык Лалаев (до 60 кг), Сергей Емелин (до 63 кг), Даниял Агаев (до 67 кг), Дмитрий Адамов (до 72 кг), Сергей Кутузов (до 77 кг), Адлет Тюлюбаев (до 82 кг), Милад Алирзаев (до 87 кг), Артур Саргсян (до 97 кг) и Сергей Семёнов (до 130 кг).