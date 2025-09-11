Вновь без Садулаева: главное о чемпионате мира по борьбе 2025 года

Партнерский проект
С 13 по 21 сентября 2025 года в хорватском Загребе пройдет чемпионат мира по видам борьбы. На медали будут претендовать и российские спортсмены, которые получили нейтральный статус.
По московскому времени
13 сентября, суббота
11:30-16:00 — квалификационные раунды. Вольная борьба (до 61, 70, 86, 125 кг)
18:00-19:15 — полуфиналы. Вольная борьба (до 61, 70, 86, 125 кг)
14 сентября, воскресенье
11:30-15:30 — квалификационные раунды. Вольная борьба (до 57, 74, 79, 92 кг)
утешительный раунд. Вольная борьба (до 61, 70, 86, 125 кг)
17:45-18:45 — полуфиналы. Вольная борьба (до 57, 74, 79, 92 кг)
19:00-22:00 — финалы. Вольная борьба (до 61, 70, 86, 125 кг)
15 сентября, понедельник
11:30-16:00 — квалификационные раунды. Вольная борьба (до 65, 97 кг). Женская борьба (до 55, 59 кг)
утешительный раунд. Вольная борьба (до 57, 74, 79, 92 кг)
18:00-19:00 — полуфиналы. Вольная борьба (до 65, 97 кг). Женская борьба (до 55, 59 кг)
19:00-22:00 — финалы. Вольная борьба (до 57, 74, 79, 92 кг)
16 сентября, вторник
11:30-15:30 — квалификационные раунды. Женская борьба (до 50, 57, 65, 76 кг)
утешительный раунд. Вольная борьба (до 65, 97 кг). Женская борьба (до 55, 59 кг)
17:45-18:45 — полуфиналы. Женская борьба (до 50, 57, 65, 76 кг)
19:00-22:00 — финалы. Вольная борьба (до 65, 97 кг). Женская борьба (до 55, 59 кг)
17 сентября, среда
11:30-15:00 — квалификационные раунды. Женская борьба (до 53, 62, 68, 72 кг)
утешительный раунд. Женская борьба (до 50, 57, 65, 76 кг)
17:45-18:45 — полуфиналы. Женская борьба (до 53, 62, 68, 72 кг)
19:00-22:00 — финалы. Женская борьба (до 50, 57, 65, 76 кг)
18 сентября, четверг
11:30-15:00 — квалификационные раунды. Греко-римская борьба (до 55, 77, 82, 130 кг)
утешительный раунд. Женская борьба (до 53, 62, 68, 72 кг)
17:45-18:45 — полуфиналы. Греко-римская борьба (до 55, 77, 82, 130 кг)
19:00-22:00 — финалы. Женская борьба (до 53, 62, 68, 72 кг)
19 сентября, пятница
11:30-15:00 — квалификационные раунды. Греко-римская борьба (до 60, 72, 97 кг)
утешительный раунд. Греко-римская борьба (до 55, 77, 82, 130 кг)
18:00-18:45 — полуфиналы. Греко-римская борьба (до 60, 72, 97 кг)
19:00-22:00 — финалы. Греко-римская борьба (до 55, 77, 82, 130 кг)
20 сентября, суббота
11:30-15:00 — квалификационные раунды. Греко-римская борьба (до 63, 67, 87 кг)
утешительный раунд. Греко-римская борьба (до 60, 72, 97 кг)
18:00-18:45 — полуфиналы. Греко-римская борьба (до 63, 67, 87 кг)
19:00-21:30 — финалы. Греко-римская борьба (до 60, 72, 97 кг)
21 сентября, воскресенье
17:30-18:30 — утешительный раунд. Греко-римская борьба (до 63, 67, 87 кг)
19:00-21:30 — финалы. Греко-римская борьба (до 63, 67, 87 кг)
Принять участие в турнире не сможет Абдулрашид Садулаев — двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира по вольной борьбе. Планировалось, что главная звезда сборной России выступит в Загребе, но ему вновь не дали визу. По той же причине спортсмен в апреле пропустил чемпионат Европы.
В итоге в заявку в весовой категории до 97 кг был включен Магомед Курбанов. В составе остались два олимпийских чемпиона — Заур Угуев и Заурбек Сидаков.
Полностью заявка сборной России представлена ниже.
вольная борьба: Муса Мехтиханов (до 57 кг), Заур Угуев (до 61 кг), Ибрагим Ибрагимов (до 65 кг), Сайын Казырык (до 70 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг), Ахмед Усманов (до 79 кг), Ибрагим Кадиев (до 86 кг), Аманула Гаджимагомедов (до 92 кг), Магомед Курбанов (до 97 кг) и Абдулла Курбанов (до 125 кг);
женская борьба: Елизавета Смирнова (до 50 кг), Наталья Малышева (до 53 кг), Екатерина Вербина (до 55 кг), Ольга Хорошавцева (до 57 кг), Анастасия Сидельникова (до 59 кг), Амина Танделова (до 62 кг), Алина Касабиева (до 65 кг), Ханум Велиева (до 68 кг), Ксения Буракова (до 72 кг) и Кристина Шумова (до 76 кг);
греко-римская борьба: Эмин Сефершаев (до 55 кг), Садык Лалаев (до 60 кг), Сергей Емелин (до 63 кг), Даниял Агаев (до 67 кг), Дмитрий Адамов (до 72 кг), Сергей Кутузов (до 77 кг), Адлет Тюлюбаев (до 82 кг), Милад Алирзаев (до 87 кг), Артур Саргсян (до 97 кг) и Сергей Семёнов (до 130 кг).
Прямые эфиры чемпионата Европы будут доступны на специальной платформе United World Wrestling. Также транслировать соревнования будет холдинг «Матч». Распределение эфиров по конкретным каналам можно узнать на официальном сайте вещателя.