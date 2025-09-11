Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



11 сентября 16:33ГлавнаяНовости

Вновь без Садулаева: главное о чемпионате мира по борьбе 2025 года

В составе российской команды два олимпийских чемпиона
Александр Бокулёв
Абдулрашид Садулаев. Источник: ЦСП сборных России
Абдулрашид Садулаев. Источник: ЦСП сборных России

С 13 по 21 сентября 2025 года в хорватском Загребе пройдет чемпионат мира по видам борьбы. На медали будут претендовать и российские спортсмены, которые получили нейтральный статус.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Расписание

Свернуть

По московскому времени

13 сентября, суббота

11:30-16:00 — квалификационные раунды. Вольная борьба (до 61, 70, 86, 125 кг)

18:00-19:15 — полуфиналы. Вольная борьба (до 61, 70, 86, 125 кг)

14 сентября, воскресенье

11:30-15:30 — квалификационные раунды. Вольная борьба (до 57, 74, 79, 92 кг)

утешительный раунд. Вольная борьба (до 61, 70, 86, 125 кг)

17:45-18:45 — полуфиналы. Вольная борьба (до 57, 74, 79, 92 кг)

19:00-22:00 — финалы. Вольная борьба (до 61, 70, 86, 125 кг)

15 сентября, понедельник

11:30-16:00 — квалификационные раунды. Вольная борьба (до 65, 97 кг). Женская борьба (до 55, 59 кг)

утешительный раунд. Вольная борьба (до 57, 74, 79, 92 кг)

18:00-19:00 — полуфиналы. Вольная борьба (до 65, 97 кг). Женская борьба (до 55, 59 кг)

19:00-22:00 — финалы. Вольная борьба (до 57, 74, 79, 92 кг)

16 сентября, вторник

11:30-15:30 — квалификационные раунды. Женская борьба (до 50, 57, 65, 76 кг)

утешительный раунд. Вольная борьба (до 65, 97 кг). Женская борьба (до 55, 59 кг)

17:45-18:45 — полуфиналы. Женская борьба (до 50, 57, 65, 76 кг)

19:00-22:00 — финалы. Вольная борьба (до 65, 97 кг). Женская борьба (до 55, 59 кг)

17 сентября, среда

11:30-15:00 — квалификационные раунды. Женская борьба (до 53, 62, 68, 72 кг)

утешительный раунд. Женская борьба (до 50, 57, 65, 76 кг)

17:45-18:45 — полуфиналы. Женская борьба (до 53, 62, 68, 72 кг)

19:00-22:00 — финалы. Женская борьба (до 50, 57, 65, 76 кг)

18 сентября, четверг

11:30-15:00 — квалификационные раунды. Греко-римская борьба (до 55, 77, 82, 130 кг)

утешительный раунд. Женская борьба (до 53, 62, 68, 72 кг)

17:45-18:45 — полуфиналы. Греко-римская борьба (до 55, 77, 82, 130 кг)

19:00-22:00 — финалы. Женская борьба (до 53, 62, 68, 72 кг)

19 сентября, пятница

11:30-15:00 — квалификационные раунды. Греко-римская борьба (до 60, 72, 97 кг)

утешительный раунд. Греко-римская борьба (до 55, 77, 82, 130 кг)

18:00-18:45 — полуфиналы. Греко-римская борьба (до 60, 72, 97 кг)

19:00-22:00 — финалы. Греко-римская борьба (до 55, 77, 82, 130 кг)

20 сентября, суббота

11:30-15:00 — квалификационные раунды. Греко-римская борьба (до 63, 67, 87 кг)

утешительный раунд. Греко-римская борьба (до 60, 72, 97 кг)

18:00-18:45 — полуфиналы. Греко-римская борьба (до 63, 67, 87 кг)

19:00-21:30 — финалы. Греко-римская борьба (до 60, 72, 97 кг)

21 сентября, воскресенье

17:30-18:30 — утешительный раунд. Греко-римская борьба (до 63, 67, 87 кг)

19:00-21:30 — финалы. Греко-римская борьба (до 63, 67, 87 кг)

Кто из россиян участвует

Свернуть

Принять участие в турнире не сможет Абдулрашид Садулаев — двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира по вольной борьбе. Планировалось, что главная звезда сборной России выступит в Загребе, но ему вновь не дали визу. По той же причине спортсмен в апреле пропустил чемпионат Европы.

В итоге в заявку в весовой категории до 97 кг был включен Магомед Курбанов. В составе остались два олимпийских чемпиона — Заур Угуев и Заурбек Сидаков.

Полностью заявка сборной России представлена ниже.

вольная борьба: Муса Мехтиханов (до 57 кг), Заур Угуев (до 61 кг), Ибрагим Ибрагимов (до 65 кг), Сайын Казырык (до 70 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг), Ахмед Усманов (до 79 кг), Ибрагим Кадиев (до 86 кг), Аманула Гаджимагомедов (до 92 кг), Магомед Курбанов (до 97 кг) и Абдулла Курбанов (до 125 кг);

женская борьба: Елизавета Смирнова (до 50 кг), Наталья Малышева (до 53 кг), Екатерина Вербина (до 55 кг), Ольга Хорошавцева (до 57 кг), Анастасия Сидельникова (до 59 кг), Амина Танделова (до 62 кг), Алина Касабиева (до 65 кг), Ханум Велиева (до 68 кг), Ксения Буракова (до 72 кг) и Кристина Шумова (до 76 кг);

греко-римская борьба: Эмин Сефершаев (до 55 кг), Садык Лалаев (до 60 кг), Сергей Емелин (до 63 кг), Даниял Агаев (до 67 кг), Дмитрий Адамов (до 72 кг), Сергей Кутузов (до 77 кг), Адлет Тюлюбаев (до 82 кг), Милад Алирзаев (до 87 кг), Артур Саргсян (до 97 кг) и Сергей Семёнов (до 130 кг).

Трансляции

Свернуть

Прямые эфиры чемпионата Европы будут доступны на специальной платформе United World Wrestling. Также транслировать соревнования будет холдинг «Матч». Распределение эфиров по конкретным каналам можно узнать на официальном сайте вещателя.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Вновь без Садулаева: главное о чемпионате мира по борьбе 2025 года
Вновь без Садулаева: главное о чемпионате мира по борьбе 2025 года
Новости
Клиент PARI поставил 500 000 рублей на СКА в матче с «Трактором» в КХЛ
Клиент PARI поставил 500 000 рублей на СКА в матче с «Трактором» в КХЛ
Новости
Пользователи PARI уверены в победе «Амкала» над «Салютом» в третьем раунде Пути регионов Кубка России
Пользователи PARI уверены в победе «Амкала» над «Салютом» в третьем раунде Пути регионов Кубка России
Новости
Клиенты PARI ставят на «Металлург» в матче против московского «Динамо»
Клиенты PARI ставят на «Металлург» в матче против московского «Динамо»
Новости
В PARI назвали теннисистку, чьи матчи стали самыми популярными на женском US Open
В PARI назвали теннисистку, чьи матчи стали самыми популярными на женском US Open
Новости
PARI открыла специальные ставки на плей-офф The International — можно поставить на пик Pudge, сборку Khanda и китайский финал
PARI открыла специальные ставки на плей-офф The International — можно поставить на пик Pudge, сборку Khanda и китайский финал
Новости
PARI: Xtreme победит Tundra в первом матче плей-офф The International 2025 по Dota 2
PARI: Xtreme победит Tundra в первом матче плей-офф The International 2025 по Dota 2
Новости
В Госдуме упрекнули «Яндекс» в рекламе букмекеров. Рынок ждет ужесточение
В Госдуме упрекнули «Яндекс» в рекламе букмекеров. Рынок ждет ужесточение
Новости
PARI: объем ставок на мужской финал US Open — 2025 вырос на 64%
PARI: объем ставок на мужской финал US Open — 2025 вырос на 64%
Новости
В Лиге PARI выберут претендента на «Золотой мяч»
В Лиге PARI выберут претендента на «Золотой мяч»
Новости

Новое