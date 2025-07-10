Возвращение россиян: главное о чемпионате мира 2025 года по водным видам спорта

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С 11 июля по 3 августа 2025 года в Сингапуре пройдет чемпионат мира по водным видам спорта. Изначально право на проведение этого турнира получила Казань, однако из-за санкций локацию изменили.
Впервые с 2019 года на чемпионате мира по водным видам спорта в олимпийском бассейне выступят и российские атлеты. Они будут соревноваться в нейтральном статусе, при этом заявка масштабная. Не будет россиян только в хайдайвинге и водном поло (командный вид спорта). При этом отечественные пловцы смогут состязаться в эстафетах, а синхронисты — в групповых дисциплинах.
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Сроки: 11-24 июля
Россияне: —
Единственный командный вид спорта откроет соревновательную программу. И у мужчин, и у женщин за медали поборются по 16 национальных сборных.
Участники разбиты на четыре группы. Победители квартетов напрямую выйдут в четвертьфинал. Команды, занявшие в группах вторые и третьи места, поборются в стыковых матчах плей-офф.
Приводим топ-5 фаворитов чемпионата мира в водном поло от букмекерской компании PARI.
Мужчины
|Команда
|Победа
|Выход в финал
|Испания🇪🇸
|3,20
|1,95
|Сербия🇷🇸
|4,20
|2,35
|Венгрия🇭🇺
|6,00
|2,60
|Италия🇮🇹
|6,00
|2,60
|Хорватия🇭🇷
|8,00
|3,50
Женщины
|Команда
|Победа
|Выход в финал
|Испания🇪🇸
|2,00
|1,50
|Нидерланды🇳🇱
|4,00
|2,60
|США🇺🇸
|5,00
|1,60
|Венгрия🇭🇺
|7,00
|2,60
|Греция🇬🇷
|10,00
|3,50
Сроки: 15-20 июля
Россияне: Маргарита Ершова, Полина Козякина, Ксения Мишарина, Екатерина Сорокина, Денис Адеев, Савелий Лузин, Владислав Утробин.
В этом виде спорта в указанный период соревнований не будет только 17 июля. В остальные дни предстоит разыграть как минимум один комплект медалей (всего — семь). Россияне не входят в число главных фаворитов.
Сроки: 18-25 июля
Россияне: Татьяна Гайдай, Александр Мальцев, Майя Дорошко, Майя Гурбанбердиева, Олеся Платонова, Анна Андрианова, Анастасия Бахтырева, Дарья Гелошвили, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Елизавета Смирнова, Эвелина Симонова, Агния Тулупова, Анастасия Шмидт.
Только первый день обойдется без распределения наград. В последующие даты будут выявлены победители и призеры. Всего предстоит разыграть 11 комплектов медалей.
Россияне, несмотря на уход из спорта Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко, остаются очевидными фаворитами. Отечественная школа синхронного плавания традиционно лидирует в мире, но долгая пауза без полноценных международных соревнований добавляет интриги. В любом случае россияне будут бороться за золото в каждой дисциплине, где примут участие.
Сроки: 24-27 июля
Россияне: —
В самом экстремальном виде спорта на чемпионате мира мужчины и женщины разыграют по одному комплекту медалей. В первые два дня пройдут стартовые попытки, а затем состоятся решающие, по итогам которых и будет сформирована турнирная таблица.
Сроки: 26 июля — 3 августа
Россияне: Екатерина Беляева (10 м), Кристина Ильиных (3 м), Александра Кедрина (10 м), Анна Конаныхина (10 м), Елизавета Кузина (3 м), Юлия Тимошинина (10 м), Виктория Фролова (1 м), Александр Бондарь (10 м), Егор Лапин (1 м), Илья Молчанов (3 м), Руслан Терновой (10 м), Геннадий Фокин (3 м), Никита Шлейхер (3 м и 10 м).
Главной звездой и самым титулованным россиянином на предстоящем чемпионате мира мог быть Евгений Кузнецов, но но пропустит соревнования из-за травмы. Даже в его отсутствие в команде остаются заметные спортсмена, но в целом россияне не входят в число фаворитов турнира. Всего будет разыграно 13 комплектов наград.
КВИЗ О ГЕРОЯХ РОССИЙСКОГО СПОРТА С ПРИЗАМИ
Сроки: 27 июля — 3 августа
Россияне: Алина Гайфутдинова (50 и 100 м, спина), Софья Дьякова (400 и 800 м, вольный стиль), Дарья Зарубенкова (200 м, спина), Дарья Клепикова (100 м, баттерфляй и вольный стиль), Александра Кузнецова (50 и 100 м, вольный стиль), Ксения Мишарина (800 и 1500 м, вольный стиль), Мария Осетрова (50 м, баттерфляй), Милана Степанова (200 м, спина), Арина Суркова (50 м, баттерфляй и вольный стиль), Дарья Трофимова (100 м, вольный стиль), Евгения Чикунова (50, 100 и 200 м, брасс); Дарья Сурушкина (только в эстафете), Михаил Антипов (100 м, баттерфляй), Илья Бородин (200 и 400 м, комплекс), Александр Жигалов (200 м, брасс), Иван Кожакин (50 м, брасс), Климент Колесников (50 м, вольный стиль, 50 и 100 м, спина), Олег Костин (50 м, баттерфляй), Егор Корнев (50 и 100 м, вольный стиль), Андрей Минаков (100 м, баттерфляй и вольный стиль), Мирон Лифинцев (100 м, спина), Кирилл Пригода (50, 100, 200 м, брасс), Дмитрий Савенко (200 м, спина), Павел Самусенко (50 м, спина), Данил Семьянинов (100 м, брасс), Максим Ступин (400 м, комплекс), Егор Юрченко (50 м, баттерфляй); Владислав Гринёв, Иван Гирёв, Василий Кукушкин (все — только в составе эстафет).
Наконец, кульминация всего чемпионата и его самая рейтинговая часть. Каждый соревновательный день в плавании будет разыгрываться минимум четыре комплекта наград (всего — 42). Традиционно это самый медальный вид спорта на чемпионате мира.
Количество россиян соответствующее. В строю большинство главных звезд, в том числе молодые лидеры национальной сборной Климент Колесников и Евгения Чикунова, владеющие мировыми рекордами, а также Мирон Лифинцев, Илья Бородин и другие. При этом именитые и опытные Евгений Рылов и Юлия Ефимова не прошли отбор на турнир в Сингапуре по итогам апрельского чемпионата России.
На нескольких дистанциях у отечественных спортсменов (прежде всего, упомянутых) есть хорошие шансы на медали, в том числе высшей пробы. Конкурентоспособными россияне должны быть и в эстафетах.
Прямые эфиры чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года будут транслироваться холдингом «Матч», в том числе федеральным телеканалом «Матч ТВ». Распределение эфиров по каналам можно узнать на официальном сайте вещателя.