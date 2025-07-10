Возвращение россиян: главное о чемпионате мира 2025 года по водным видам спорта

Сроки: 27 июля — 3 августа

Россияне: Алина Гайфутдинова (50 и 100 м, спина), Софья Дьякова (400 и 800 м, вольный стиль), Дарья Зарубенкова (200 м, спина), Дарья Клепикова (100 м, баттерфляй и вольный стиль), Александра Кузнецова (50 и 100 м, вольный стиль), Ксения Мишарина (800 и 1500 м, вольный стиль), Мария Осетрова (50 м, баттерфляй), Милана Степанова (200 м, спина), Арина Суркова (50 м, баттерфляй и вольный стиль), Дарья Трофимова (100 м, вольный стиль), Евгения Чикунова (50, 100 и 200 м, брасс); Дарья Сурушкина (только в эстафете), Михаил Антипов (100 м, баттерфляй), Илья Бородин (200 и 400 м, комплекс), Александр Жигалов (200 м, брасс), Иван Кожакин (50 м, брасс), Климент Колесников (50 м, вольный стиль, 50 и 100 м, спина), Олег Костин (50 м, баттерфляй), Егор Корнев (50 и 100 м, вольный стиль), Андрей Минаков (100 м, баттерфляй и вольный стиль), Мирон Лифинцев (100 м, спина), Кирилл Пригода (50, 100, 200 м, брасс), Дмитрий Савенко (200 м, спина), Павел Самусенко (50 м, спина), Данил Семьянинов (100 м, брасс), Максим Ступин (400 м, комплекс), Егор Юрченко (50 м, баттерфляй); Владислав Гринёв, Иван Гирёв, Василий Кукушкин (все — только в составе эстафет).

Наконец, кульминация всего чемпионата и его самая рейтинговая часть. Каждый соревновательный день в плавании будет разыгрываться минимум четыре комплекта наград (всего — 42). Традиционно это самый медальный вид спорта на чемпионате мира.

Количество россиян соответствующее. В строю большинство главных звезд, в том числе молодые лидеры национальной сборной Климент Колесников и Евгения Чикунова, владеющие мировыми рекордами, а также Мирон Лифинцев, Илья Бородин и другие. При этом именитые и опытные Евгений Рылов и Юлия Ефимова не прошли отбор на турнир в Сингапуре по итогам апрельского чемпионата России.

На нескольких дистанциях у отечественных спортсменов (прежде всего, упомянутых) есть хорошие шансы на медали, в том числе высшей пробы. Конкурентоспособными россияне должны быть и в эстафетах.