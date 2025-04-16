Командный чемпионат мира по фигурному катанию — 2025: участники, расписание, трансляции и коэффициенты

В соревнованиях принимают участие шесть лучших сборных по рейтингу ISU. В этом сезоне в Токио будут представлены команды США, Японии, Италии, Франции, Канады и Грузии. Второй раз подряд турнир из-за санкций ISU пропустит сборная России, в активе которой золото, два серебра и бронза.

Что касается составов команд, то они состоят из двух одиночниц, двух одиночников, спортивной пары и танцевального дуэта. По результатам каждой программы баллы будут присуждаться следующим образом:

в одиночных видах: 1-е место — 12 очков, 2-е — 11, …, 12-е — 1;

в парных видах: 1-е место — 12 очков, 2-е — 11, …, 6-е — 7.

В итоге сформируется общая таблица, которая и распределит команды по позициям.