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16 апреля 17:02ГлавнаяАналитика

Командный чемпионат мира по фигурному катанию — 2025: участники, расписание, трансляции и коэффициенты

Впечатляющие составы сборных
Александр Бокулёв
Илья Малинин. Источник: ISU
Илья Малинин. Источник: ISU

С 17 по 20 апреля в Токио состоится девятый командный чемпионат мира по фигурному катанию (официальное название — World Team Trophy). Этот турнир раз в два года традиционно организует Федерация конькобежного спорта Японии при поддержке Международного союза конькобежцев. Соревнования носят коммерческий статус. Представляем участников чемпионата в каждой дисциплине, рассказываем о котировках букмекерских контор и правилах турнира.

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В соревнованиях принимают участие шесть лучших сборных по рейтингу ISU. В этом сезоне в Токио будут представлены команды США, Японии, Италии, Франции, Канады и Грузии. Второй раз подряд турнир из-за санкций ISU пропустит сборная России, в активе которой золото, два серебра и бронза.

Что касается составов команд, то они состоят из двух одиночниц, двух одиночников, спортивной пары и танцевального дуэта. По результатам каждой программы баллы будут присуждаться следующим образом:

  • в одиночных видах: 1-е место — 12 очков, 2-е — 11, …, 12-е — 1;
  • в парных видах: 1-е место — 12 очков, 2-е — 11, …, 6-е — 7.

В итоге сформируется общая таблица, которая и распределит команды по позициям.

Женское одиночное катание

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Без российских фигуристок главной звездой в этой дисциплине привычно будет Каори Сакамото. Двукратный бронзовый призер Олимпиады-2022, трехкратная чемпионка мира назначена капитаном сборной Японии. Также в состав команды вошла Монэ Тиба — бронзовая медалистка недавнего чемпионата мира.

Выступит в Токио и американка Алиса Лю. Она выиграла последний чемпионат мира и прервала победную серию Сакамото. А за сборную Грузии будет кататься бывшая россиянка — чемпионка Европы Анастасия Губанова.

Полный список участниц командного чемпионата мира в женском одиночном катании:

СШАЯпонияИталияФранцияКанадаГрузия
Эмбер ГленнКаори СакамотоЛара Наки ГутманнЛеа СернаСара-Мод ДюпюиАнастасия Губанова
Алиса ЛюМонэ ТибаАнна ПезеттаЛорин ШильдМадлен СкизасАлина Урушадзе

Букмекерская контора PARI предлагает несколько интересных вариантов для ставки «Кто выше» в короткой программе:

Командный ЧМ по фигурному катанию. Короткая программа. Женщины. Кто выше
 

1

2

Каори Сакамото — Алиса Лю

1,57

2,25

Монэ Тиба — Эмбер Гленн

1,65

2,10

Мадлен Скизас — Анастасия Губанова

1,55

2,30

Леа Серна —  Лорин Шильд

1,65

2,10

Сара-Мод Дюпюи — Алина Урушадзе

1,27

3,40

Мужское одиночное катание

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Эта дисциплина собрала множество звезд. В их числе и американец Илья Малинин — победитель двух последних чемпионатов мира. Его соотечественник Джейсон Браун будет капитаном сборной США. Аналогичная роль в сборной Грузии досталась Нике Эгадзе — ученику Этери Тутберидзе. А другой грузин Морис Квителашвили вовсе возобновил карьеру ради участия в командном чемпионате мира. 

Япония собрала обоих своих лидеров нынешнего сезона — бронзового призера последнего чемпионата мира Юму Кагияму и Сюна Сато. А вот действующий вице-чемпион мира Михаил Шайдаров представляет Казахстан и в Токио не выступит.

Полный список участников командного чемпионата мира в мужском одиночном катании:

СШАЯпонияИталияФранцияКанадаГрузия
Джейсон БраунЮма КагиямаДаниэль ГрассльКевин ЭймозАлекса РакичНика Эгадзе
Илья МалининСюн СатоНиколай МемолаАдам Сяо Хим ФаРоман СадовскийМорис Квителашвили

А вот и варианты для ставки «Кто выше» в короткой программе мужчин от PARI:

Командный ЧМ по фигурному катанию. Короткая программа. Мужчины. Кто выше
 

1

2

Илья Малинин — Юма Кагияма

1,42

2,65

Сюн Сато — Адам Сяо Хим Фа

1,65

2,10

Кевин Эймоз — Ника Эгадзе

1,50

2,40

Морис Квителашвили — Даниэль Грассль

3,40

1,27

Николай Мемола — Джейсон Браун

1,45

2,55

Танцы на льду

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В этой дисциплине явно выделяется тройка фаворитов. Возглавляют её американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс — победители трех последних чемпионатов мира. Навязать им реальную конкуренцию могут канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье и итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри — обладатели второй и четвертой позиций на минувшем ЧМ соответственно.

Францию представят уроженка Москвы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо. А за Грузию выступят бывшие россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин — дочь Этери Тутберидзе и сын актера Бориса Смолкина.

Полный список участников командного чемпионата мира в танцах на льду:

СШАЯпонияИталияФранцияКанадаГрузия
Мэдисон Чок и Эван БейтсУтана Ёсида и Масая МоритаШарлен Гиньяр и Марко ФаббриЕвгения Лопарева и Жоффре БриссоПайпер Гиллес и Поль ПуарьеДиана Дэвис и Глеб Смолкин

Примеры возможных ставок на ритм-танец от букмекерской конторы PARI:

Командный ЧМ по фигурному катанию. Ритм-танец. Кто выше
 

1

2

Гиньяр / Фаббри — Лопарева / Бриссо

1,07

7,00

Чок / Бейтс — Гиллес / Пуарье

1,20

4,00

Дэвис / Смолкин — Ёсида / Морита

1,08

6,50

Спортивные пары

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Германии на турнире нет, поэтому не будет и действующих вице-чемпионов мира Минервы Фабьенне Хазе и Никиты Володина. А вот сильнейшая пара минувшего первенства Рику Миура и Рюити Кихара представит Японию. Выступят в Токио и бронзовые призеры последнего чемпионата мира Сара Конти и Никколо Мачии из Италии. 

Для российских болельщиков стоит отдельно выделить другие дуэты. Уроженец Санкт-Петербурга Павел Ковалев катается за Францию со своей супругой Камиль, взявшей фамилию мужа. Бывшие россияне Анастасия Метёлкина и Лука Берулава представляют Грузию. Наконец, Алиса Ефимова, также имеющая опыт выступлений за Россию, катается под флагом США с Мишей Митрофановым.

Полный список участников командного чемпионата мира в соревнованиях спортивных пар:

СШАЯпонияИталияФранцияКанадаГрузия
Алиса Ефимова и Миша МитрофановРику Миура и Рюити КихараСара Конти и Никколо МачииПавел Ковалев и Камиль КовалевДеанна Стеллато-Дудек и Максим ДешамАнастасия Метёлкина и Лука Берулава

Вот варианты для ставок на короткую программу пар от PARI:

Командный ЧМ по фигурному катанию. Короткая программа. Пары. Кто выше
 

1

2

Миура / Кихара — Конти / Мачии

1,25

3,50

Ефимова / Митрофанов — Ковалев / Ковалев

1,14

4,90

Метёлкина / Берулава — Стеллато-Дудек / Дешам

1,65

2,10

Расписание, где смотреть

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Командный чемпионат мира по фигурному катанию в России покажет онлайн-кинотеатр «Okko».

Расписание стартов по московскому времени:

Четверг, 17 апреля

  • 10:00 — церемония открытия
  • 11:00 — танцы на льду, ритм-танец
  • 12:20 — мужчины, короткая программа
  • 14:20 — женщины, короткая программа

Пятница, 18 апреля

  • 11:00 — спортивные пары, короткая программа
  • 12:25 — танцы на льду, произвольный танец
  • 14:00 — мужчины, произвольная программа

Суббота, 19 апреля

  • 12:30 — спортивные пары, произвольная программа
  • 14:00 — женщины, произвольная программа

Воскресенье, 20 апреля

  • 08:00 — показательные выступления
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