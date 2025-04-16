Командный чемпионат мира по фигурному катанию — 2025: участники, расписание, трансляции и коэффициенты

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С 17 по 20 апреля в Токио состоится девятый командный чемпионат мира по фигурному катанию (официальное название — World Team Trophy). Этот турнир раз в два года традиционно организует Федерация конькобежного спорта Японии при поддержке Международного союза конькобежцев. Соревнования носят коммерческий статус. Представляем участников чемпионата в каждой дисциплине, рассказываем о котировках букмекерских контор и правилах турнира.
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В соревнованиях принимают участие шесть лучших сборных по рейтингу ISU. В этом сезоне в Токио будут представлены команды США, Японии, Италии, Франции, Канады и Грузии. Второй раз подряд турнир из-за санкций ISU пропустит сборная России, в активе которой золото, два серебра и бронза.
Что касается составов команд, то они состоят из двух одиночниц, двух одиночников, спортивной пары и танцевального дуэта. По результатам каждой программы баллы будут присуждаться следующим образом:
В итоге сформируется общая таблица, которая и распределит команды по позициям.
Без российских фигуристок главной звездой в этой дисциплине привычно будет Каори Сакамото. Двукратный бронзовый призер Олимпиады-2022, трехкратная чемпионка мира назначена капитаном сборной Японии. Также в состав команды вошла Монэ Тиба — бронзовая медалистка недавнего чемпионата мира.
Выступит в Токио и американка Алиса Лю. Она выиграла последний чемпионат мира и прервала победную серию Сакамото. А за сборную Грузии будет кататься бывшая россиянка — чемпионка Европы Анастасия Губанова.
Полный список участниц командного чемпионата мира в женском одиночном катании:
|США
|Япония
|Италия
|Франция
|Канада
|Грузия
|Эмбер Гленн
|Каори Сакамото
|Лара Наки Гутманн
|Леа Серна
|Сара-Мод Дюпюи
|Анастасия Губанова
|Алиса Лю
|Монэ Тиба
|Анна Пезетта
|Лорин Шильд
|Мадлен Скизас
|Алина Урушадзе
Букмекерская контора PARI предлагает несколько интересных вариантов для ставки «Кто выше» в короткой программе:
|Командный ЧМ по фигурному катанию. Короткая программа. Женщины. Кто выше
1
2
|Каори Сакамото — Алиса Лю
1,57
2,25
|Монэ Тиба — Эмбер Гленн
1,65
2,10
|Мадлен Скизас — Анастасия Губанова
1,55
2,30
|Леа Серна — Лорин Шильд
1,65
2,10
|Сара-Мод Дюпюи — Алина Урушадзе
1,27
3,40
Эта дисциплина собрала множество звезд. В их числе и американец Илья Малинин — победитель двух последних чемпионатов мира. Его соотечественник Джейсон Браун будет капитаном сборной США. Аналогичная роль в сборной Грузии досталась Нике Эгадзе — ученику Этери Тутберидзе. А другой грузин Морис Квителашвили вовсе возобновил карьеру ради участия в командном чемпионате мира.
Япония собрала обоих своих лидеров нынешнего сезона — бронзового призера последнего чемпионата мира Юму Кагияму и Сюна Сато. А вот действующий вице-чемпион мира Михаил Шайдаров представляет Казахстан и в Токио не выступит.
Полный список участников командного чемпионата мира в мужском одиночном катании:
|США
|Япония
|Италия
|Франция
|Канада
|Грузия
|Джейсон Браун
|Юма Кагияма
|Даниэль Грассль
|Кевин Эймоз
|Алекса Ракич
|Ника Эгадзе
|Илья Малинин
|Сюн Сато
|Николай Мемола
|Адам Сяо Хим Фа
|Роман Садовский
|Морис Квителашвили
А вот и варианты для ставки «Кто выше» в короткой программе мужчин от PARI:
|Командный ЧМ по фигурному катанию. Короткая программа. Мужчины. Кто выше
1
2
|Илья Малинин — Юма Кагияма
1,42
2,65
|Сюн Сато — Адам Сяо Хим Фа
1,65
2,10
|Кевин Эймоз — Ника Эгадзе
1,50
2,40
|Морис Квителашвили — Даниэль Грассль
3,40
1,27
|Николай Мемола — Джейсон Браун
1,45
2,55
В этой дисциплине явно выделяется тройка фаворитов. Возглавляют её американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс — победители трех последних чемпионатов мира. Навязать им реальную конкуренцию могут канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье и итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри — обладатели второй и четвертой позиций на минувшем ЧМ соответственно.
Францию представят уроженка Москвы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо. А за Грузию выступят бывшие россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин — дочь Этери Тутберидзе и сын актера Бориса Смолкина.
Полный список участников командного чемпионата мира в танцах на льду:
|США
|Япония
|Италия
|Франция
|Канада
|Грузия
|Мэдисон Чок и Эван Бейтс
|Утана Ёсида и Масая Морита
|Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри
|Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо
|Пайпер Гиллес и Поль Пуарье
|Диана Дэвис и Глеб Смолкин
Примеры возможных ставок на ритм-танец от букмекерской конторы PARI:
|Командный ЧМ по фигурному катанию. Ритм-танец. Кто выше
1
2
|Гиньяр / Фаббри — Лопарева / Бриссо
1,07
7,00
|Чок / Бейтс — Гиллес / Пуарье
1,20
4,00
|Дэвис / Смолкин — Ёсида / Морита
1,08
6,50
Германии на турнире нет, поэтому не будет и действующих вице-чемпионов мира Минервы Фабьенне Хазе и Никиты Володина. А вот сильнейшая пара минувшего первенства Рику Миура и Рюити Кихара представит Японию. Выступят в Токио и бронзовые призеры последнего чемпионата мира Сара Конти и Никколо Мачии из Италии.
Для российских болельщиков стоит отдельно выделить другие дуэты. Уроженец Санкт-Петербурга Павел Ковалев катается за Францию со своей супругой Камиль, взявшей фамилию мужа. Бывшие россияне Анастасия Метёлкина и Лука Берулава представляют Грузию. Наконец, Алиса Ефимова, также имеющая опыт выступлений за Россию, катается под флагом США с Мишей Митрофановым.
Полный список участников командного чемпионата мира в соревнованиях спортивных пар:
|США
|Япония
|Италия
|Франция
|Канада
|Грузия
|Алиса Ефимова и Миша Митрофанов
|Рику Миура и Рюити Кихара
|Сара Конти и Никколо Мачии
|Павел Ковалев и Камиль Ковалев
|Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам
|Анастасия Метёлкина и Лука Берулава
Вот варианты для ставок на короткую программу пар от PARI:
|Командный ЧМ по фигурному катанию. Короткая программа. Пары. Кто выше
1
2
|Миура / Кихара — Конти / Мачии
1,25
3,50
|Ефимова / Митрофанов — Ковалев / Ковалев
1,14
4,90
|Метёлкина / Берулава — Стеллато-Дудек / Дешам
1,65
2,10
Командный чемпионат мира по фигурному катанию в России покажет онлайн-кинотеатр «Okko».
Расписание стартов по московскому времени:
Четверг, 17 апреля
Пятница, 18 апреля
Суббота, 19 апреля
Воскресенье, 20 апреля
Партнерский проект