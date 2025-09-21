Ведомости
Гуменник вслед за Петросян выиграл отбор на Олимпиаду-2026

Решилась судьба последних квот в фигурном катании
Александр Бокулёв
Пётр Гуменник. Источник: ФФККР
Пётр Гуменник. Источник: ФФККР

В воскресенье, 21 сентября, в китайском Пекине завершается квалификационный турнир Олимпиады-2026 по фигурному катанию. Сначала на лед вышли танцевальные дуэты, а закрывать соревновательную программу предстоит мужчинам. Подводим итоги отборочного старта, на котором днем ранее олимпийскую квоту заработала россиянка Аделия Петросян.

Танцы на льду

Свернуть

В этой дисциплине разыгрывали четыре путевки на Олимпиаду в Милане и Костина-д'Ампеццо. Главными претендентами и на квоту, и на победу в Пекине были литовцы Элисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс. Они уверенно лидировали после ритм-танца и стали сильнейшими и в произвольном. Призеры чемпионата Европы получили лучшие оценки и за технику, и за компоненты и почти преодолели планку в 200 баллов по общей сумме. Разумеется, именитый дуэт победил с большим отрывом и исправился за неудачу на мартовском чемпионате мира, где остался без олимпийской путевки.

Вторую позицию в Пекине удержали австралийцы Холли Харрис и Джейсон Чан. В обоих программах они уступили только Рид и Амбрулявичюсу. А вот дальше в таблице случились заметные изменения.

Шведы Милла Рууд Рейтан и Николай Майоров и японцы Утана Ёсида и Масая Морита шли в зоне попадания на Олимпиаду после ритм-танца. Однако в воскресенье они выдали далеко не лучшие прокаты и в итоге заняли пятое и седьмое места соответственно. Причем Рейтан и Майоров лишь на пару десятых балла отстали от китайцев Ван Шиюэ и Лю Синью, которые забрали четвертую позицию и олимпийскую квоту.

А в тройку сильнейших поднялись испанцы София Валь и Асаф Казимов. Партнер — уроженец Санкт-Петербурга и единственный танцор российского происхождения, кто в Пекине заработал квоту. Близка к этому была и Мария Игнатьева, но её дуэт с украинцем Даниилом Семко, представляющий Венгрию, в итоге занял шестое место.

Бывшие россияне Ангелина Кудрявцева и Илья Каранкевич, выступающие за Кипр, вылетели из топ-10 и расположились на 11-й строчке. Мария Казакова, теперь представляющая Грузию вместе с Владиславом Касинским, заняла 13-ю позицию. Москвичка Кристина Добросердова в паре с Алессандро Пелегрини под флагом Армении показала предпоследний 18-й результат.

Топ-10 в танцах на льду:

  1. Элисон Рид / Саулюс Амбрулявичюс (Литва) — 198,73 балла (80,95 + 117,78)
  2. Холли Харрис / Джейсон Чан (Австралия) — 183,50 (73,35 + 110,15)
  3. София Валь / Асаф Казимов (Испания) — 170,32 (68,35 + 101,97)
  4. Ван Шиюэ / Лю Синью (Китай) — 168,83 (67,59 + 101,24)
  5. Милла Рууд Рейтан / Николай Майоров (Швеция) — 168,60 (69,30 + 99,30)
  6. Мария Игнатьева / Даниил Семко (Венгрия) — 167,73 (64,58 + 103,15)
  7. Утана Ёсида / Масая Морита (Япония) — 167,63 (69,14 + 98,49)
  8. Джулия Изабелла Паолино / Андреа Туба (Италия) — 158,52 (60,04 + 98,48)
  9. Кэролайн Сусис / Шейн Фирус (Ирландия) — 158,42 (64,53 + 93,89)
  10. Шира Ичилов / Михаил Носовицкий (Израиль) — 157,65 (62,55 + 95,10)

Мужчины

Свернуть

Топ-10 в мужском одиночном катании:

  1. Пётр Гуменник (Россия) — 262,82 (93,80 + 169,02)
  2. Ким Хен Гем (Южная Корея) — 228,60 (74,69 + 153,91)
  3. Донован Каррильо (Мексика) — 222,36 (84,97 + 137,39)
  4. Кирилл Маршак (Украина) — 217,57 (72,33 + 145,24)
  5. Ю-Сян Ли (Китайский Тайбэй) — 216,98 (70,31 + 146,67)
  6. Давид Льютон Брэйн (Монако) — 216,12 (73,56 + 142,56)
  7. Франсуа Пито (Франция) — 214,57 (81,24 + 133,33)
  8. Георгий Рештенко (Чехия) — 213,06 (71,03 + 142,03)
  9. Генрих Гартунг (Германия) — 211,17 (69,51 + 141,66)
  10. Тамир Куперман (Израиль) — 201,60 (63,82 + 137,78)
Новое