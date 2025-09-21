Гуменник вслед за Петросян выиграл отбор на Олимпиаду-2026

В этой дисциплине разыгрывали четыре путевки на Олимпиаду в Милане и Костина-д'Ампеццо. Главными претендентами и на квоту, и на победу в Пекине были литовцы Элисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс. Они уверенно лидировали после ритм-танца и стали сильнейшими и в произвольном. Призеры чемпионата Европы получили лучшие оценки и за технику, и за компоненты и почти преодолели планку в 200 баллов по общей сумме. Разумеется, именитый дуэт победил с большим отрывом и исправился за неудачу на мартовском чемпионате мира, где остался без олимпийской путевки.

Вторую позицию в Пекине удержали австралийцы Холли Харрис и Джейсон Чан. В обоих программах они уступили только Рид и Амбрулявичюсу. А вот дальше в таблице случились заметные изменения.

Шведы Милла Рууд Рейтан и Николай Майоров и японцы Утана Ёсида и Масая Морита шли в зоне попадания на Олимпиаду после ритм-танца. Однако в воскресенье они выдали далеко не лучшие прокаты и в итоге заняли пятое и седьмое места соответственно. Причем Рейтан и Майоров лишь на пару десятых балла отстали от китайцев Ван Шиюэ и Лю Синью, которые забрали четвертую позицию и олимпийскую квоту.

А в тройку сильнейших поднялись испанцы София Валь и Асаф Казимов. Партнер — уроженец Санкт-Петербурга и единственный танцор российского происхождения, кто в Пекине заработал квоту. Близка к этому была и Мария Игнатьева, но её дуэт с украинцем Даниилом Семко, представляющий Венгрию, в итоге занял шестое место.

Бывшие россияне Ангелина Кудрявцева и Илья Каранкевич, выступающие за Кипр, вылетели из топ-10 и расположились на 11-й строчке. Мария Казакова, теперь представляющая Грузию вместе с Владиславом Касинским, заняла 13-ю позицию. Москвичка Кристина Добросердова в паре с Алессандро Пелегрини под флагом Армении показала предпоследний 18-й результат.

Топ-10 в танцах на льду: