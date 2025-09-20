Гуменник выиграл короткую программу в отборе на Олимпиаду-2026

Россиянин Пётр Гуменник на бумаге выглядел едва ли не главным фаворитом турнира в Пекине. Как минимум по техническому контенту равных ученику Вероники Дайнеко не наблюдалось. И двукратный призер чемпионатов России оправдал авансы, добившись уверенного лидерства.

Гуменник из-за низкого международного рейтинга вышел на лед вторым. Он представил новую короткую программу, поставленную Даниилом Глейхенгаузом под музыку из фильма «Парфюмер». Спортсмен выполнил каскад из четверного флипа и тройного тулупа, а также сольные четверной сальхов и тройной аксель. За все элементы фигурист получил положительные надбавки и в итоге заработал 93,80 балла. В активе Гуменника лучшие оценки и за технику, и за компоненты.

Ближайший преследователь в лице мексиканца Донована Каррильо уступил россиянину почти девять баллов. Планку в 80 баллов также преодолел француз Франсуа Пито. Другие фигуристы расположились ниже со значительным отставанием.

В итоге квоты на Олимпиаду-2026 получат обладатели пяти лучших результатов. Таким образом, перед произвольной программой Гуменник может довольно комфортно и спокойно ощущать себя в этой борьбе. То же самое, пусть и в меньшей степени, касается и Каррильо и Пито.

А вот ниже третьего места конкуренция более плотная. Осязаемые шансы на получение квоты сохранили и некоторые фигуристы российского происхождения — чех Георгий Рештенко (7-е место) и венгр Александр Власенко (11-е). Белорусу Евгению Пузанову (13-е) и Семёну Данильянцу (17-е), представляющему Армению, сложнее рассчитывать на итоговое попадание в топ-5.

Топ-10 в мужском одиночном катании после короткой программы: