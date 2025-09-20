Гуменник выиграл короткую программу в отборе на Олимпиаду-2026

Партнерский проект
В субботу, 20 сентября, продолжается квалификационный турнир Олимпиады-2026 по фигурному катанию, который принимает китайский Пекин. Во второй день борьбу начали мужчины, а женщинам и спортивным парам предстоит выступить с произвольными программами.
Россиянин Пётр Гуменник на бумаге выглядел едва ли не главным фаворитом турнира в Пекине. Как минимум по техническому контенту равных ученику Вероники Дайнеко не наблюдалось. И двукратный призер чемпионатов России оправдал авансы, добившись уверенного лидерства.
Гуменник из-за низкого международного рейтинга вышел на лед вторым. Он представил новую короткую программу, поставленную Даниилом Глейхенгаузом под музыку из фильма «Парфюмер». Спортсмен выполнил каскад из четверного флипа и тройного тулупа, а также сольные четверной сальхов и тройной аксель. За все элементы фигурист получил положительные надбавки и в итоге заработал 93,80 балла. В активе Гуменника лучшие оценки и за технику, и за компоненты.
Ближайший преследователь в лице мексиканца Донована Каррильо уступил россиянину почти девять баллов. Планку в 80 баллов также преодолел француз Франсуа Пито. Другие фигуристы расположились ниже со значительным отставанием.
В итоге квоты на Олимпиаду-2026 получат обладатели пяти лучших результатов. Таким образом, перед произвольной программой Гуменник может довольно комфортно и спокойно ощущать себя в этой борьбе. То же самое, пусть и в меньшей степени, касается и Каррильо и Пито.
А вот ниже третьего места конкуренция более плотная. Осязаемые шансы на получение квоты сохранили и некоторые фигуристы российского происхождения — чех Георгий Рештенко (7-е место) и венгр Александр Власенко (11-е). Белорусу Евгению Пузанову (13-е) и Семёну Данильянцу (17-е), представляющему Армению, сложнее рассчитывать на итоговое попадание в топ-5.
Топ-10 в мужском одиночном катании после короткой программы:
В этой дисциплине после короткой программы выделились четыре лидирующих дуэта. В итоге именно они распределили три вакантные квоты. Не у дел остались французы Камиль и Павел Ковалев. Их пара шла на втором месте после короткой, но в произвольной выступила неудачно и по общей сумме откатилась на четвертую позицию. Таким образом, уроженец Санкт-Петербурга не смог вместе со своей супругой принести Франции еще одну путевку на Олимпиаду-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
В тройку же поднялись японцы Юна Нагаока и Сумитада Моригути, которых тренируют Дмитрий Савин и Фёдор Климов. А ещё выше оказались другие ученики отечественных специалистов — Карина Акопова и Никита Рахманин. Бывшие россияне, лишь в мае официально перешедшие под флаг Армении, показали второй результат и в произвольной программе, и по общей сумме, что позволило им получить олимпийскую квоту. Лидерство же удержали китайцы Чжан Цзясюань и Ихан Хуан.
Что касается еще одного фигуриста российского происхождения, то Александр Коровин в паре с Исабеллой Гамес выступил неудачно. Филиппинский дуэт провалил произвольную программу, где показал худший результат. В итоге они опустились на последнее 11-е место в протоколе.
Итоговое положение в парном катании:

В заключительный соревновательный день после произвольных программ определятся обладатели оставшихся квот в танцах на льду и мужском одиночном катании. Полное расписание квалификационного турнира в Пекине и источники прямых трансляций представлены в нашем специальном материале.