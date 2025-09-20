Ведомости
Спорт

20 сентября 7:14

Гуменник выиграл короткую программу в отборе на Олимпиаду-2026

Соревнования в столице Китая в разгаре
Александр Бокулёв
Петр Гуменник. Источник: ФФККР
Петр Гуменник. Источник: ФФККР

В субботу, 20 сентября, продолжается квалификационный турнир Олимпиады-2026 по фигурному катанию, который принимает китайский Пекин. Во второй день борьбу начали мужчины, а женщинам и спортивным парам предстоит выступить с произвольными программами. 

Мужчины

Свернуть

Россиянин Пётр Гуменник на бумаге выглядел едва ли не главным фаворитом турнира в Пекине. Как минимум по техническому контенту равных ученику Вероники Дайнеко не наблюдалось. И двукратный призер чемпионатов России оправдал авансы, добившись уверенного лидерства.

Гуменник из-за низкого международного рейтинга вышел на лед вторым. Он представил новую короткую программу, поставленную Даниилом Глейхенгаузом под музыку из фильма «Парфюмер». Спортсмен выполнил каскад из четверного флипа и тройного тулупа, а также сольные четверной сальхов и тройной аксель. За все элементы фигурист получил положительные надбавки и в итоге заработал 93,80 балла. В активе Гуменника лучшие оценки и за технику, и за компоненты.

Ближайший преследователь в лице мексиканца Донована Каррильо уступил россиянину почти девять баллов. Планку в 80 баллов также преодолел француз Франсуа Пито. Другие фигуристы расположились ниже со значительным отставанием.

В итоге квоты на Олимпиаду-2026 получат обладатели пяти лучших результатов. Таким образом, перед произвольной программой Гуменник может довольно комфортно и спокойно ощущать себя в этой борьбе. То же самое, пусть и в меньшей степени, касается и Каррильо и Пито.

А вот ниже третьего места конкуренция более плотная. Осязаемые шансы на получение квоты сохранили и некоторые фигуристы российского происхождения — чех Георгий Рештенко (7-е место) и венгр Александр Власенко (11-е). Белорусу Евгению Пузанову (13-е) и Семёну Данильянцу (17-е), представляющему Армению, сложнее рассчитывать на итоговое попадание в топ-5.

Топ-10 в мужском одиночном катании после короткой программы:

  1. Пётр Гуменник (Россия) — 93,80 балла
  2. Донован Каррильо (Мексика) — 84,97
  3. Франсуа Пито (Франция) — 81,24
  4. Ким Хен Гем (Южная Корея) — 74,69
  5. Давид Льютон Брэйн (Монако) — 73,56
  6. Кирилл Маршак (Украина) — 72,33
  7. Георгий Рештенко (Чехия) — 71,03
  8. Ю-Сян Ли (Китайский Тайбэй) — 70,31
  9. Генрих Гартунг (Германия) — 69,51
  10. Эдвард Эпплбай (Великобритания) — 69,35

Парное катание

Свернуть

В этой дисциплине после короткой программы выделились четыре лидирующих дуэта. В итоге именно они распределили три вакантные квоты. Не у дел остались французы Камиль и Павел Ковалев. Их пара шла на втором месте после короткой, но в произвольной выступила неудачно и по общей сумме откатилась на четвертую позицию. Таким образом, уроженец Санкт-Петербурга не смог вместе со своей супругой принести Франции еще одну путевку на Олимпиаду-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

В тройку же поднялись японцы Юна Нагаока и Сумитада Моригути, которых тренируют Дмитрий Савин и Фёдор Климов. А ещё выше оказались другие ученики отечественных специалистов — Карина Акопова и Никита Рахманин. Бывшие россияне, лишь в мае официально перешедшие под флаг Армении, показали второй результат и в произвольной программе, и по общей сумме, что позволило им получить олимпийскую квоту. Лидерство же удержали китайцы Чжан Цзясюань и Ихан Хуан.

Что касается еще одного фигуриста российского происхождения, то Александр Коровин в паре с Исабеллой Гамес выступил неудачно. Филиппинский дуэт провалил произвольную программу, где показал худший результат. В итоге они опустились на последнее 11-е место в протоколе.

Итоговое положение в парном катании:

  1. Чжан Цзясюань / Ихан Хуан (Китай) — 191,52 балла (66,68 + 124,84)
  2. Карина Акопова / Никита Рахманин (Армения) — 186,84 (63,85 +  122,99)
  3. Юна Нагаока / Сумитада Моригути (Япония) — 178,66 (62,68 + 115,98)
  4. Камиль Ковалев / Павел Ковалев (Франция) — 171,58 (64,28 + 107,30)
  5. София Голиченко / Артём Даренский (Украина) — 169,41 (57,17 + 112,24)
  6. Одри Шин / Балаш Наги (США) — 158,66 (53,99 + 104,67)
  7. Анна Валеси / Мартин Бидар (Чехия) — 156,11 (57,17 + 98,94)
  8. Юлия Сильвия Гуннарсдоттир / Мануэль Пьяцца (Исландия) — 152,03 (53,09 + 98,94)
  9. София Шаллер / Ливио Майр (Австрия) — 139,86 (50,82 + 89,04)
  10. Тхэ Ок Рем / Кум Чол Хан (Северная Корея) — 138,30 (46,95 + 91,35)
  11. Исабелла Гамес / Александр Коровин (Филиппины) — 133,69 (53,14 + 80,55)

Женщины

Свернуть

Информация будет обновлена по итогам выступлений.

Расписание

Свернуть

В заключительный соревновательный день после произвольных программ определятся обладатели оставшихся квот в танцах на льду и мужском одиночном катании. Полное расписание квалификационного турнира в Пекине и источники прямых трансляций представлены в нашем специальном материале.

