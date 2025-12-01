Ведомости
Эксперты PARI считают, что московское «Динамо» во второй раз победит «Торпедо» в КХЛ

Встреча соседей по таблице
Валентин Васильев

1 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и нижегородским «Торпедо». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру. 

По оценкам букмекеров, московская команда — фаворит предстоящего матча. Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.05, что составляет 47% вероятности. Спрогнозировать победу нижегородцев можно по коэффициенту 3.35 (или 29%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.00 (24%). Победа «Динамо» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.60 (59%). Поставить на итоговый успех «Торпедо» можно за 2.35 (41%). 

Клиенты PARI верят в успех динамовцев в основное время. На победу москвичей приходится около 85% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 10% сделано в пользу «автозаводцев», еще приблизительно 5% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов распределение ставок 75% на 25% в пользу «Динамо».  

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.25, в овертайме — за 5.40, по буллитам — за 7.30. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 7.90. Если игроки «Торпедо» будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 6.40.

По оценке аналитиков PARI, второе противостояние «Динамо» и «Торпедо» в текущем сезоне КХЛ получится таким же результативным, как и предыдущее (4:1). Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.53. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.45.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 100 000 рублей. Один из клиентов собрал экспресс из трех событий и поставил в том числе на победу «Динамо» в основное время по котировке 2.03. Общий коэффициент экспресса — 7.54.

Нижегородское «Торпедо» занимает четвертое место в таблице Западной конференции с 41 очком, у московского «Динамо» — 38 очков и пятое место на Западе. Поставить сейчас на победу «автозаводцев» в текущем розыгрыше Кубка Гагарина можно за 19.00. Чемпионство бело-голубых котируется за 20.00. Главными фаворитами сезона остаются «Локомотив» (2.70), «Металлург» (3.10) и «Авангард» (6.20).

