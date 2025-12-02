Клиенты PARI ставят на «Локомотив» в матче со СКА

2 декабря ярославский «Локомотив» примет СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках клиентов на предстоящую игру.

По оценке аналитиков PARI, «Локомотив» — фаворит матча. Ставки на победу хозяев площадки в основное время принимаются с коэффициентом 1.67, что соответствует 58% вероятности. Заключить пари на успех СКА можно за 4.80, а на ничью — за 4.40. Эти котировки соответствуют вероятностям 20% и 22%. Поставить на итоговую победу «железнодорожников» с учетом овертайма и буллитов предлагается за 1.35, аналогичная ставка на петербуржцев котируется за 3.15.

Клиенты PARI ставят на победу ярославской команды. 74% от общего объема ставок на исход матча приходится на успех «Локомотива». Еще 24% сделано на победу СКА, а 2% — на ничью.

Один из клиентов поставил 100 000 рублей на победу «Локомотива» в основное время по коэффициенту 1.65. Ставка вошла в экспресс из трех хоккейных матчей. Общий коэффициент экспресса составил 4.17.

По оценке букмекеров, матч будет результативным. Поставить на тотал больше 4.5 можно с коэффициентом 1.63, обратный исход доступен за 2.20.

«Локомотив» проиграл в четырех из последних пяти матчей, из-за чего слегка растерял позиции. Сейчас «железнодорожники» занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции с 43 очками, но все еще считаются главными претендентами на Кубок Гагарина — ставки на их чемпионство принимаются по коэффициенту 2.70.

Такую же ставку на СКА можно сделать за 25.00. В прошлых пяти матчах регулярного чемпионата петербуржцы одержали три победы, но все еще находятся за пределами зоны плей-офф — команда занимает девятое место с 32 очками.