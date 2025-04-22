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22 апреля 15:06ГлавнаяНовости

Чемпионат Европы по дзюдо 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует

Отечественные спортсмены выступят даже в командном турнире
Александр Бокулёв
Источник: Федерация дзюдо России
Источник: Федерация дзюдо России

С 23 по 26 апреля 2025 года в черногорской Подгорице пройдет чемпионат Европы по дзюдо. На медали будут претендовать и российские спортсмены, которые получили нейтральный статус.

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Расписание

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По московскому времени

23 апреля, среда

Мужчины: до 60 кг, до 66 кг

Женщины: до 48 кг, до 52 кг

11:30 — квалификационные раунды

17:00 — финальный блок

24 апреля, четверг

Мужчины: до 73 кг

Женщины: до 57 кг, до 63 кг

11:30 — квалификационные раунды

17:00 — финальный блок

25 апреля, пятница

Мужчины: до 81 кг, до 90 кг

Женщины: до 70 кг

11:30 — квалификационные раунды

17:00 — финальный блок

26 апреля, суббота

Мужчины: до 100 кг, свыше 100 кг

Женщины: до 78 кг, свыше 78 кг

11:30 — квалификационные раунды

17:00 — финальный блок

Кто из россиян участвует

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Ожидается, что на чемпионате Европы выступят 386 спортсменов из 45 стран. Еще 28 атлетов будут соревноваться в нейтральном статусе — это россияне и белорусы. Лидерами отечественной команды резонно считать бронзового призера Олимпиады-2020 Тамерлана Башаева, а также чемпионов мира Армана Адамяна и Инала Тасеева.

Заявка сборной России выглядит так:

мужчины: Аюб Блиев (до 60 кг), Иван Черных (до 66 кг), Мурад Чопанов (до 66 кг), Данил Лаврентьев (до 73 кг), Тимур Арбузов (до 81 кг), Матвей Каниковский (до 100 кг), Арман Адамян (до 100 кг), Инал Тасоев (свыше 100 кг) и Валерий Ендовицкий (свыше 100 кг);

женская борьба: Сабина Гилязова (до 48 кг), Марина Воробьева (до 48 кг), Карина Ефимова (до 52 кг), Дарья Курбонмамадова (до 57 кг) и Ирина Зуева (до 57 кг), Камила Бадурова (до 63 кг), Элис Старцева (свыше 78 кг) и Мария Иванова (свыше 78 кг);

командный турнир: Тамерлан Башаев, Карен Галстян, Мансур Лорсанов, Денис Батчаев, Ксения Галицкая и Тамара Лищенко.

Трансляции

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Прямые эфиры чемпионата Европы по дзюдо будут транслироваться холдингом «Матч». Распределение эфиров по каналом можно узнать на официальном сайте вещателя.

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