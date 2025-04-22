Чемпионат Европы по дзюдо 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует

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С 23 по 26 апреля 2025 года в черногорской Подгорице пройдет чемпионат Европы по дзюдо. На медали будут претендовать и российские спортсмены, которые получили нейтральный статус.
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По московскому времени
23 апреля, среда
Мужчины: до 60 кг, до 66 кг
Женщины: до 48 кг, до 52 кг
11:30 — квалификационные раунды
17:00 — финальный блок
24 апреля, четверг
Мужчины: до 73 кг
Женщины: до 57 кг, до 63 кг
11:30 — квалификационные раунды
17:00 — финальный блок
25 апреля, пятница
Мужчины: до 81 кг, до 90 кг
Женщины: до 70 кг
11:30 — квалификационные раунды
17:00 — финальный блок
26 апреля, суббота
Мужчины: до 100 кг, свыше 100 кг
Женщины: до 78 кг, свыше 78 кг
11:30 — квалификационные раунды
17:00 — финальный блок
Ожидается, что на чемпионате Европы выступят 386 спортсменов из 45 стран. Еще 28 атлетов будут соревноваться в нейтральном статусе — это россияне и белорусы. Лидерами отечественной команды резонно считать бронзового призера Олимпиады-2020 Тамерлана Башаева, а также чемпионов мира Армана Адамяна и Инала Тасеева.
Заявка сборной России выглядит так:
мужчины: Аюб Блиев (до 60 кг), Иван Черных (до 66 кг), Мурад Чопанов (до 66 кг), Данил Лаврентьев (до 73 кг), Тимур Арбузов (до 81 кг), Матвей Каниковский (до 100 кг), Арман Адамян (до 100 кг), Инал Тасоев (свыше 100 кг) и Валерий Ендовицкий (свыше 100 кг);
женская борьба: Сабина Гилязова (до 48 кг), Марина Воробьева (до 48 кг), Карина Ефимова (до 52 кг), Дарья Курбонмамадова (до 57 кг) и Ирина Зуева (до 57 кг), Камила Бадурова (до 63 кг), Элис Старцева (свыше 78 кг) и Мария Иванова (свыше 78 кг);
командный турнир: Тамерлан Башаев, Карен Галстян, Мансур Лорсанов, Денис Батчаев, Ксения Галицкая и Тамара Лищенко.
Прямые эфиры чемпионата Европы по дзюдо будут транслироваться холдингом «Матч». Распределение эфиров по каналом можно узнать на официальном сайте вещателя.
Партнерский проект