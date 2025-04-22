Чемпионат Европы по дзюдо 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует

Ожидается, что на чемпионате Европы выступят 386 спортсменов из 45 стран. Еще 28 атлетов будут соревноваться в нейтральном статусе — это россияне и белорусы. Лидерами отечественной команды резонно считать бронзового призера Олимпиады-2020 Тамерлана Башаева, а также чемпионов мира Армана Адамяна и Инала Тасеева.

Заявка сборной России выглядит так:

мужчины: Аюб Блиев (до 60 кг), Иван Черных (до 66 кг), Мурад Чопанов (до 66 кг), Данил Лаврентьев (до 73 кг), Тимур Арбузов (до 81 кг), Матвей Каниковский (до 100 кг), Арман Адамян (до 100 кг), Инал Тасоев (свыше 100 кг) и Валерий Ендовицкий (свыше 100 кг);

женская борьба: Сабина Гилязова (до 48 кг), Марина Воробьева (до 48 кг), Карина Ефимова (до 52 кг), Дарья Курбонмамадова (до 57 кг) и Ирина Зуева (до 57 кг), Камила Бадурова (до 63 кг), Элис Старцева (свыше 78 кг) и Мария Иванова (свыше 78 кг);

командный турнир: Тамерлан Башаев, Карен Галстян, Мансур Лорсанов, Денис Батчаев, Ксения Галицкая и Тамара Лищенко.