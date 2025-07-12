«Матч года» со звездами НХЛ и КХЛ 2025: трансляция, составы, правила

В воскресенье, 13 июля, состоится одно из самых ярких мероприятий хоккейного межсезонья. В Москве товарищеский матч проведут сборные звезд КХЛ и НХЛ.

Встреча состоится на «ЦСКА Арене» и начнется в 18:00 по местному времени. Первый подобный матч прошел год назад и завершился вничью со счетом 8:8. Лучшим игроком тогда признали Александра Овечкина, который выйдет на лед и в этом раз.