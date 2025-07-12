«Матч года» со звездами НХЛ и КХЛ 2025: трансляция, составы, правила

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В воскресенье, 13 июля, состоится одно из самых ярких мероприятий хоккейного межсезонья. В Москве товарищеский матч проведут сборные звезд КХЛ и НХЛ.
Встреча состоится на «ЦСКА Арене» и начнется в 18:00 по местному времени. Первый подобный матч прошел год назад и завершился вничью со счетом 8:8. Лучшим игроком тогда признали Александра Овечкина, который выйдет на лед и в этом раз.
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Звезды НХЛ (Команда Запада)
Вратари: Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»), Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»;
Защитники: Михаил Сергачёв («Юта Мамонт»), Александр Никишин («Каролина Харрикейнз»), Дмитрий Орлов («Сан-Хосе Шаркс»), Илья Любушкин («Даллас Старз»), Владислав Гавриков («Нью-Йорк Рейнджерс»), Александр Романов («Нью-Йорк Айлендерс»), Артём Зуб («Оттава Сенаторз»), Егор Замула («Филадельфия Флайерз»);
Нападающие: Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»), Василий Подколзин («Эдмонтон Ойлерз»), Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз»), Павел Бучневич («Сент-Луис Блюз»), Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков (оба — «Коламбус Блю Джекетс»), Андрей Кузьменко («Лос-Анджелес Кингз»), Матвей Мичков («Филадельфия Флайерз»), Максим Цыплаков («Нью-Йорк Айлендерс»).
Звезды КХЛ (Команда Востока)
Вратари: Максим Дорожко («Витязь»), Даниил Исаев («Локомотив»), Илья Набоков («Металлург» Магнитогорск);
Защитники: Андрей Миронов («Спартак»), Даниил Пыленков («Динамо» Москва), Дамир Шарипзянов, Семён Чистяков (оба — «Авангард»), Егор Яковлев («Металлург» Магнитогорск), Никита Лямкин («Ак Барс»), Богдан Конюшков («Торпедо»), Никита Нестеров (ЦСКА);
Нападающие: Виталий Кравцов («Трактор»), Владимир Ткачёв («Авангард»), Николай Голдобин, Павел Порядин (оба — «Спартак»), Вадим Шипачёв, Александр Волков (оба — «Динамо» Минск), Дмитрий Бучельников (ЦСКА), Артём Галимов, Дмитрий Яшкин (оба — «Ак Барс»), Максим Шалунов («Локомотив»), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Илья Ковальчук (без клуба).
Прямая трансляция матча звезд будет доступна на федеральном Первом канале. Эфир начнется в 18:30 по московскому времени — после выпуска новостей.
Матч пройдет в классическом для хоккея формате. Основная часть вырученных денежных средств будет направлена в благотворительные фонды, организованные хоккеистами и партнерами мероприятия.