Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



22 февраля 7:13ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Интер - Буде-Глимт, 24 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Финалист Лиги чемпионов не дойдет до 1/8 финала?
Валентин Васильев

«Буде-Глимт» не устает поражать футбольный мир. В 2026 году норвежский клуб, который перед стартом Общего этапа относили к аутсайдерам турнира, последовательно обыграл не одного и не двух, а уже трех европейских топов! Удастся ли Хайкину и компании совершить еще одно чудо и выбить из турнирной сетки финалиста последней ЛЧ?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Интер» (Милан, Италия) 

24.02.2026, Вт

23:00 МСК

«Буде-Глимт» (Норвегия)  

П1 - 1.24

Х - 7.50

П2 - 11.00

Турнир: Лига чемпионов, стыковые матчи. 2-й матч

Первый матч - 1:3

Стадион: «Сан-Сиро/Джузеппе Меацца» (Милан, Италия)

Главный судья: еще не назначен

ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Интер2018-4
«Буде-Глимт»1024-8

Последние пять матчей «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.02.2026«Лечче»

0:2

«Интер»

Серия А

18.02.2026«Буде-Глимт»

3:1

«Интер»

Лига чемпионов

14.02.2026«Интер»

3:2

«Ювентус»

Серия А

08.02.2026«Сассуоло»

0:5

«Интер»

Серия А

04.02.2026«Интер»

2:1

«Торино»

Кубок Италии

Последние пять матчей «Буде-Глимт»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.02.2026«Буде-Глимт»

3:1

«Интер»

Лига чемпионов

28.01.2026«Атлетико»

1:2

«Буде-Глимт»

Лига чемпионов

20.01.2026«Буде-Глимт»

3:1

«Манчестер Сити»

Лига чемпионов

13.01.2026«Буде-Глимт»

4:1

«Диошдьер»

Товарищеский матч

06.01.2026«Гронинген»

0:4

«Буде-Глимт»

Товарищеский матч

Календарь и результаты игр

Свернуть

Стыковые матчи. Ответные игры

24.02.2026, 20:45. «Атлетико» (Испания) – «Брюгге» (Бельгия). Первый матч - 3:3

24.02.2026, 23:00. «Байер» (Германия) – «Олимпиакос» (Греция). Первый матч - 2:0

24.02.2026, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Карабах» (Азербайджан). Первый матч - 6:1

24.02.2026, 23:00. «Интер» (Италия) – «Буде-Глимт» (Норвегия). Первый матч - 1:3

25.02.2026, 20:45. «Аталанта» (Италия) – «Боруссия» (Германия). Первый матч - 0:2

25.02.2026, 23:00. «Ювентус» (Италия) – «Галатасарай» (Турция). Первый матч - 2:5

25.02.2026, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Монако» (Монако). Первый матч - 3:2  

25.02.2026, 23:00. «Реал» (Испания) – «Бенфика» (Португалия). Первый матч - 1:0

Прогноз на матч

Свернуть

Статистика «Буде-Глимт» в 2026 году вызывает восхищение. Чемпион Норвегии одержал три победы в трех матчах, и все - над грандами мирового футбола! Причем «Манчестер Сити» и «Интер» команда Никиты Хайкина победила с разницей в два мяча (3:1 в обоих случаях), а «Атлетико» - на его поле. После таких свершений выход главной сенсации евросезона в 1/8 финала уже вряд ли кого-то удивит.

Неделю назад в Буде миланский клуб поставил себя в крайне затруднительное положение. Дома итальянцам нужно не просто побеждать, а с разницей минимум в два мяча. При этом почти все последние игры дома давались «нерадзурри» непросто: 1:3 от «Арсенала», 2:1 с «Торино», 3:2 с «Ювентусом». Только скромную «Пизу» «Интер» разгромил - 6:2. Но, обратите внимание, даже аутсайдер дважды поразил ворота фаворита.

Очевидно, что у «Буде-Глимт» будет достаточно голевых шансов в контригре. Обмен голами при таких вводных выглядит вполне вероятным исходом.

«БЕТСИТИ» установил коэффициент 1.63 на «обе забьют».

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру в Милане покажет Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Интер»: Думфрис, Мартинес (оба - травмы)

«Буде-Глимт»: нет

 

Ориентировочные стартовые составы на матч «Интер» - «Буде-Глимт»:

Позиция«Интер»«Буде-Глимт»Позиция
Вратарь1. Зоммер12. ХайкинВратарь
Защитник95. Бастони15. БьерканЗащитник
Защитник25. Аканжи4. БьортуфтЗащитник
Защитник31. Биссек2. НильсенЗащитник
Полузащитник 32. Димарко20. СьоволдЗащитник
Полузащитник 22. Мхитарян7. БергПолузащитник
Полузащитник 7. Зелиньски19. ФетПолузащитник 
Полузащитник8. Сучич26. ЭвьенПолузащитник
Полузащитник11. Луис Энрике10. ХаугеПолузащитник
Нападающий9. Тюрам11. БломбергПолузащитник
Нападающий14. Бонни9. ХегНападающий
Главный тренерКристиан КивуКьетиль КнутсенГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

11-кратный выигрыш обещает успешная ставка на очередную победу норвежского клуба. Предложение на ничью выглядит тоже внушительно - 7.50. Выигрыш миланского топа идет в линии букмекера за 1.24.

На выход в следующий раунд котировки более близкие: 1.86 - 1.96.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer311 дней 3 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer127 дней 3 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer36 дней 3 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer311 дней 3 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer311 дней 3 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer311 дней 3 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer311 дней 3 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё