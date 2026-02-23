Интер - Буде-Глимт, 24 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Статистика «Буде-Глимт» в 2026 году вызывает восхищение. Чемпион Норвегии одержал три победы в трех матчах, и все - над грандами мирового футбола! Причем «Манчестер Сити» и «Интер» команда Никиты Хайкина победила с разницей в два мяча (3:1 в обоих случаях), а «Атлетико» - на его поле. После таких свершений выход главной сенсации евросезона в 1/8 финала уже вряд ли кого-то удивит.

Неделю назад в Буде миланский клуб поставил себя в крайне затруднительное положение. Дома итальянцам нужно не просто побеждать, а с разницей минимум в два мяча. При этом почти все последние игры дома давались «нерадзурри» непросто: 1:3 от «Арсенала», 2:1 с «Торино», 3:2 с «Ювентусом». Только скромную «Пизу» «Интер» разгромил - 6:2. Но, обратите внимание, даже аутсайдер дважды поразил ворота фаворита.

Очевидно, что у «Буде-Глимт» будет достаточно голевых шансов в контригре. Обмен голами при таких вводных выглядит вполне вероятным исходом.

