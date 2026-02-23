Интер - Буде-Глимт, 24 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
«Буде-Глимт» не устает поражать футбольный мир. В 2026 году норвежский клуб, который перед стартом Общего этапа относили к аутсайдерам турнира, последовательно обыграл не одного и не двух, а уже трех европейских топов! Удастся ли Хайкину и компании совершить еще одно чудо и выбить из турнирной сетки финалиста последней ЛЧ?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Интер» (Милан, Италия)
24.02.2026, Вт
23:00 МСК
«Буде-Глимт» (Норвегия)
|П1 - 1.24
Турнир: Лига чемпионов, стыковые матчи. 2-й матч
Первый матч - 1:3
Стадион: «Сан-Сиро/Джузеппе Меацца» (Милан, Италия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Интер
|2
|0
|1
|8-4
|«Буде-Глимт»
|1
|0
|2
|4-8
Последние пять матчей «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.02.2026
|«Лечче»
0:2
«Интер»
Серия А
|18.02.2026
|«Буде-Глимт»
3:1
«Интер»
Лига чемпионов
|14.02.2026
|«Интер»
3:2
«Ювентус»
Серия А
|08.02.2026
|«Сассуоло»
0:5
«Интер»
Серия А
|04.02.2026
|«Интер»
2:1
«Торино»
Кубок Италии
Последние пять матчей «Буде-Глимт»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.02.2026
|«Буде-Глимт»
3:1
«Интер»
Лига чемпионов
|28.01.2026
|«Атлетико»
1:2
«Буде-Глимт»
Лига чемпионов
|20.01.2026
|«Буде-Глимт»
3:1
«Манчестер Сити»
Лига чемпионов
|13.01.2026
|«Буде-Глимт»
4:1
«Диошдьер»
Товарищеский матч
|06.01.2026
|«Гронинген»
0:4
«Буде-Глимт»
Товарищеский матч
Стыковые матчи. Ответные игры
24.02.2026, 20:45. «Атлетико» (Испания) – «Брюгге» (Бельгия). Первый матч - 3:3
24.02.2026, 23:00. «Байер» (Германия) – «Олимпиакос» (Греция). Первый матч - 2:0
24.02.2026, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Карабах» (Азербайджан). Первый матч - 6:1
24.02.2026, 23:00. «Интер» (Италия) – «Буде-Глимт» (Норвегия). Первый матч - 1:3
25.02.2026, 20:45. «Аталанта» (Италия) – «Боруссия» (Германия). Первый матч - 0:2
25.02.2026, 23:00. «Ювентус» (Италия) – «Галатасарай» (Турция). Первый матч - 2:5
25.02.2026, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Монако» (Монако). Первый матч - 3:2
25.02.2026, 23:00. «Реал» (Испания) – «Бенфика» (Португалия). Первый матч - 1:0
Статистика «Буде-Глимт» в 2026 году вызывает восхищение. Чемпион Норвегии одержал три победы в трех матчах, и все - над грандами мирового футбола! Причем «Манчестер Сити» и «Интер» команда Никиты Хайкина победила с разницей в два мяча (3:1 в обоих случаях), а «Атлетико» - на его поле. После таких свершений выход главной сенсации евросезона в 1/8 финала уже вряд ли кого-то удивит.
Неделю назад в Буде миланский клуб поставил себя в крайне затруднительное положение. Дома итальянцам нужно не просто побеждать, а с разницей минимум в два мяча. При этом почти все последние игры дома давались «нерадзурри» непросто: 1:3 от «Арсенала», 2:1 с «Торино», 3:2 с «Ювентусом». Только скромную «Пизу» «Интер» разгромил - 6:2. Но, обратите внимание, даже аутсайдер дважды поразил ворота фаворита.
Очевидно, что у «Буде-Глимт» будет достаточно голевых шансов в контригре. Обмен голами при таких вводных выглядит вполне вероятным исходом.
«БЕТСИТИ» установил коэффициент 1.63 на «обе забьют».
В прямом эфире игру в Милане покажет Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Интер»: Думфрис, Мартинес (оба - травмы)
«Буде-Глимт»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Интер» - «Буде-Глимт»:
|Позиция
|«Интер»
|«Буде-Глимт»
|Позиция
|Вратарь
|1. Зоммер
|12. Хайкин
|Вратарь
|Защитник
|95. Бастони
|15. Бьеркан
|Защитник
|Защитник
|25. Аканжи
|4. Бьортуфт
|Защитник
|Защитник
|31. Биссек
|2. Нильсен
|Защитник
|Полузащитник
|32. Димарко
|20. Сьоволд
|Защитник
|Полузащитник
|22. Мхитарян
|7. Берг
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Зелиньски
|19. Фет
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Сучич
|26. Эвьен
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Луис Энрике
|10. Хауге
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Тюрам
|11. Бломберг
|Полузащитник
|Нападающий
|14. Бонни
|9. Хег
|Нападающий
|Главный тренер
|Кристиан Киву
|Кьетиль Кнутсен
|Главный тренер
11-кратный выигрыш обещает успешная ставка на очередную победу норвежского клуба. Предложение на ничью выглядит тоже внушительно - 7.50. Выигрыш миланского топа идет в линии букмекера за 1.24.
На выход в следующий раунд котировки более близкие: 1.86 - 1.96.