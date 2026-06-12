Золотая лихорадка от БК Леон: фрибет до 3 000 000 рублей и ценные призы

Партнерский проект
Акция «Золотая лихорадка» от конторы «Леон» построена вокруг накопления купонов за ставки на спортивные события. Беттору необходимо заключать квалифицирующие пари и получать за них купоны, которые участвуют в розыгрышах. По итогам трех этапов распределяются фрибеты на общую сумму 23 100 000 ₽ и ценные материальные призы.
От участников бонусной программы требуется:
Акция разделена на три этапа:
1 этап: с 11.06.2026 по 28.06.2026 (розыгрыш 30.06.2026)
Место
Приз
1-3
|Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Cosmic Orange
4-6
|Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra 512 ГБ черный
7-16
|Форма Адидас
17-26
|Колонка Яндекс Станция Макс с Zigbee
27
|Фрибет 100 000 ₽
28-30
|Фрибет 50 000 ₽
31-40
|Фрибет 25 000 ₽
41-70
|Фрибет 10 000 ₽
71-120
|Фрибет 5 000 ₽
121-220
|Фрибет 3 000 ₽
221-420
|Фрибет 2 000 ₽
421-720
|Фрибет 1 500 ₽
721-1120
|Фрибет 1 000 ₽
1121-1620
|Фрибет 500 ₽
2 этап: с 29.06.2026 по 19.07.2026 (розыгрыш 21.07.2026)
Место
Приз
1-3
|Набор мячей Adidas + Фрибет 100 000 ₽
4-8
|Колонка Яндекс Станция Макс с Zigbee
9-18
|Набор Форма Адидас
19-28
|Apple Watch Series 11 GPS + Cellular, 42mm Gold Titanium
29
|Фрибет 100 000 ₽
30-32
|Фрибет 50 000 ₽
33-42
|Фрибет 25 000 ₽
43-72
|Фрибет 10 000 ₽
73-122
|Фрибет 5 000 ₽
123-222
|Фрибет 3 000 ₽
223-422
|Фрибет 2 000 ₽
423-722
|Фрибет 1 500 ₽
723-1122
|Фрибет 1 000 ₽
1123-1622
|Фрибет 500 ₽
Финальный розыгрыш: 23.07.2026 (среди Суперкупонов)
Место
Приз
1
|Премия Золотая Бутса — Фрибет 3 000 000 ₽
2-4
|Часы Rolex Datejust темно-зеленый циферблат
5-34
|Золотой фрибет 300 000 ₽
35-44
|Sony PlayStation 5 Pro
45-54
|Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Cosmic Orange
55-64
|Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra 512 ГБ черный
65-69
|Фрибет 100 000 ₽
70-79
|Фрибет 50 000 ₽
80-129
|Фрибет 30 000 ₽
130-209
|Фрибет 20 000 ₽
210-309
|Фрибет 10 000 ₽
Считаются ставки формата ординар и экспресс с коэффициентом 1.50. За каждые 1500 рублей ставок игрок получает 1 купон. За пари на матчи чемпионата мира по футболу 2026 начисляются удвоенные купоны. За каждые 100 купонов в рамках этапа дополнительно начисляется 1 Суперкупон.
Победителям фрибеты зачисляются на бонусные счета после завершения каждого этапа и финального розыгрыша.
Для использования фрибета необходимо заключить одиночное или экспресс-пари из двух и более событий с коэффициентом от 1.30. Отыграть фрибет нужно в течение 7 дней с момента зачисления фрибета.
В таблице представлен подробный разбор ключевых моментов участия.
Максимальный размер бонуса
3 000 000 ₽
Минимальный депозит
1500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.50
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
23.07.2026 (23:59 МСК)
Не учитываются пари с использованием ранее полученного фрибета, из раздела «Ставки 24/7», отмененные пари, проданные с использованием опции «Выкуп пари», а также пари с коэффициентом 0.50 или 1.00.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Огромный призовой фонд
|➖ Для получения купона необходимо заключать пари на сумму от 1500 ₽
|➕ Удвоенные купоны за ставки на чемпионат мира 2026
|➖ Минимальный коэффициент для ставок — 1.50
|➕ Ценные материальные призы
|➕ Три этапа с розыгрышами
Акция «Золотая лихорадка» предлагает масштабный призовой фонд и ценные материальные призы, что выделяет ее на фоне стандартных бонусных предложений. Система накопления купонов позволяет гибко подходить к выполнению условий, а удвоенные купоны за ставки на чемпионат мира добавляют дополнительный стимул.