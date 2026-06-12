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ГлавнаяБонусыЗолотая лихорадка от БК Леон: фрибет до 3 000 000 рублей и ценные призы
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Золотая лихорадка от БК Леон: фрибет до 3 000 000 рублей и ценные призы

Обновлено:
3 000 000 ₽
Бонус
40 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.5
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
1500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Каждая ставка приближает к награде!

Полное содержание

  • Как участвовать в акции Золотая лихорадка от БК Леон
  • Как использовать фрибет от БК Леон в рамках акции Золотая лихорадка
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от БК Леон
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Акция «Золотая лихорадка» от конторы «Леон» построена вокруг накопления купонов за ставки на спортивные события. Беттору необходимо заключать квалифицирующие пари и получать за них купоны, которые участвуют в розыгрышах. По итогам трех этапов распределяются фрибеты на общую сумму 23 100 000 ₽ и ценные материальные призы.

Как участвовать в акции Золотая лихорадка от БК Леон

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От участников бонусной программы требуется:

  1. Пройти регистрацию и идентификацию в БК, если аккаунт еще не создан.
  2. Нажать «Принять участие» на странице акции.
  3. Делать ставки на любые спортивные события.

Акция разделена на три этапа:

1 этап: с 11.06.2026 по 28.06.2026 (розыгрыш 30.06.2026)

Место

Приз

1-3

Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Cosmic Orange

4-6

Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra 512 ГБ черный

7-16

Форма Адидас

17-26

Колонка Яндекс Станция Макс с Zigbee

27

Фрибет 100 000 ₽

28-30

Фрибет 50 000 ₽

31-40

Фрибет 25 000 ₽

41-70

Фрибет 10 000 ₽

71-120

Фрибет 5 000 ₽

121-220

Фрибет 3 000 ₽

221-420

Фрибет 2 000 ₽

421-720

Фрибет 1 500 ₽

721-1120

Фрибет 1 000 ₽

1121-1620

Фрибет 500 ₽

 

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2 этап: с 29.06.2026 по 19.07.2026 (розыгрыш 21.07.2026)

Место

Приз

1-3

Набор мячей Adidas + Фрибет 100 000 ₽

4-8

Колонка Яндекс Станция Макс с Zigbee

9-18

Набор Форма Адидас

19-28

Apple Watch Series 11 GPS + Cellular, 42mm Gold Titanium

29

Фрибет 100 000 ₽

30-32

Фрибет 50 000 ₽

33-42

Фрибет 25 000 ₽

43-72

Фрибет 10 000 ₽

73-122

Фрибет 5 000 ₽

123-222

Фрибет 3 000 ₽

223-422

Фрибет 2 000 ₽

423-722

Фрибет 1 500 ₽

723-1122

Фрибет 1 000 ₽

1123-1622

Фрибет 500 ₽

 

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Финальный розыгрыш: 23.07.2026 (среди Суперкупонов)

Место

Приз

1

Премия Золотая Бутса — Фрибет 3 000 000 ₽

2-4

Часы Rolex Datejust темно-зеленый циферблат

5-34

Золотой фрибет 300 000 ₽

35-44

Sony PlayStation 5 Pro

45-54

Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Cosmic Orange

55-64

Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra 512 ГБ черный

65-69

Фрибет 100 000 ₽

70-79

Фрибет 50 000 ₽

80-129

Фрибет 30 000 ₽

130-209

Фрибет 20 000 ₽

210-309

Фрибет 10 000 ₽

 

Считаются ставки формата ординар и экспресс с коэффициентом 1.50. За каждые 1500 рублей ставок игрок получает 1 купон. За пари на матчи чемпионата мира по футболу 2026 начисляются удвоенные купоны. За каждые 100 купонов в рамках этапа дополнительно начисляется 1 Суперкупон.

Как использовать фрибет от БК Леон в рамках акции Золотая лихорадка

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Победителям фрибеты зачисляются на бонусные счета после завершения каждого этапа и финального розыгрыша.

Для использования фрибета необходимо заключить одиночное или экспресс-пари из двух и более событий с коэффициентом от 1.30. Отыграть фрибет нужно в течение 7 дней с момента зачисления фрибета.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от БК Леон

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В таблице представлен подробный разбор ключевых моментов участия.

Максимальный размер бонуса

3 000 000 ₽

Минимальный депозит

1500

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.50

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

23.07.2026 (23:59 МСК)

 

Не учитываются пари с использованием ранее полученного фрибета, из раздела «Ставки 24/7», отмененные пари, проданные с использованием опции «Выкуп пари», а также пари с коэффициентом 0.50 или 1.00.

Преимущества и недостатки

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ПлюсыМинусы
➕ Огромный призовой фонд➖ Для получения купона необходимо заключать пари на сумму от 1500 ₽
➕ Удвоенные купоны за ставки на чемпионат мира 2026➖ Минимальный коэффициент для ставок — 1.50
➕ Ценные материальные призы 
➕ Три этапа с розыгрышами 
  

Заключение

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Акция «Золотая лихорадка» предлагает масштабный призовой фонд и ценные материальные призы, что выделяет ее на фоне стандартных бонусных предложений. Система накопления купонов позволяет гибко подходить к выполнению условий, а удвоенные купоны за ставки на чемпионат мира добавляют дополнительный стимул.

Валентин Васильев

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