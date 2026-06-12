Золотая лихорадка от БК Леон: фрибет до 3 000 000 рублей и ценные призы

Победителям фрибеты зачисляются на бонусные счета после завершения каждого этапа и финального розыгрыша.

Для использования фрибета необходимо заключить одиночное или экспресс-пари из двух и более событий с коэффициентом от 1.30. Отыграть фрибет нужно в течение 7 дней с момента зачисления фрибета.